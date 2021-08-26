Не уходит лишний вес? Проверьте щитовидку!

Нежелательное увеличение массы тела далеко не всегда связано с питанием и образом жизни (здоровыми и не очень). В 25% случаев корни этой проблемы лежат в гормональном дисбалансе. Какие же анализы стоит сдать, если лишние килограммы упорно не уходят, даже несмотря на правильное питание и спортивные нагрузки? Давайте разберемся.

Главный из эндокринных (вырабатывающих гормоны) органов, заболевания которого напрямую связаны с весом – это щитовидная железа (ЩЖ). Ее гормоны напрямую влияют на метаболизм – процесс превращения питательных веществ в энергию. Метаболизм замедляется при низком уровне гормонов щитовидки – гипотиреозе: сжигается меньше калорий, а их "излишки" откладываются в виде жировой прослойки.

Щитовидная железа и лишние килограммы

Итак, немалая часть ситуаций, когда избыточный вес появляется "непонятно откуда", связана с неполадками функций щитовидной железы. Анализы, которые необходимо сдать в первую очередь:

тиреотропный гормон – ТТГ;

тироксин свободный – FT4 ;

; трийодтиронин свободный – FT3.

Все эти исследования максимально качественно и быстро можно пройти в отделениях всеукраинской сети лабораторий МедЛаб.

Разумеется, все полученные результаты анализов должен изучить врач-эндокринолог, так как попытки самолечения щитовидки обычно влекут за собой крайне тяжелые последствия.

Другие гормоны, связанные с лишним весом

Как отмечают специалисты лаборатории МедЛаб, в беспричинном на первый взгляд наборе массы тела могут быть "виноваты" и отклонения от нормы других гормонов, например:

инсулина – он вырабатывается в поджелудочной железе и переносит глюкозу в клетки. При сбоях он начинает "складировать" ее в виде жировых отложений. Это опасно скачками сахара в крови – они могут приводить не только к ожирению, но и к диабету II типа;

– он вырабатывается в поджелудочной железе и переносит глюкозу в клетки. При сбоях он начинает "складировать" ее в виде жировых отложений. Это опасно скачками сахара в крови – они могут приводить не только к ожирению, но и к диабету II типа; кортизола – гормона надпочечников. Он также называется "гормоном стресса" и снижает уровень стресса путем выброса сахара в кровь. Многие из нас подвержены практически постоянному стрессу, а значит и постоянным выбросам сахара – они способствуют избытку жировых клеток и повышенному отложению висцерального жира (это жир, находящийся внутри живота и "обволакивающий" внутренние органы);

– гормона надпочечников. Он также называется "гормоном стресса" и снижает уровень стресса путем выброса сахара в кровь. Многие из нас подвержены практически постоянному стрессу, а значит и постоянным выбросам сахара – они способствуют избытку жировых клеток и повышенному отложению висцерального жира (это жир, находящийся внутри живота и "обволакивающий" внутренние органы); прогестерона – одного из главных женских половых гормонов, ответственного за менструацию и беременность (лат. pro – для, в пользу и gestatio – беременность). Если его уровень "разбалансирован" – это чревато депрессией и опять-таки набором лишнего веса.

Анализы на эти и другие гормоны, а также прочие вещества, регулирующие массу тела, можно сдать как по отдельности, так и в комплексах. В лаборатории МедЛаб также проводятся пакетные исследования "Проблемы лишнего веса" (пакет №933) и "Проблемы лишнего веса расширенный" (пакет №934).

Не изнуряйте свой организм строгими диетами и непосильными физнагрузками! Вполне возможно, что избавиться от лишних килограммов и сантиметров поможет просто корректировка уровня тех или иных гормонов.

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья!

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