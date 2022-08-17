Недержание кала, опухоли и инфекции: врачи предупреждают женщин о рисках при анальном сексе

Анальный секс становится все более распространенным явлением среди гетеросексуальных женщин. Врачи в связи с этим выражают обеспокоенность и считают необходимым предупредить о возможных негативных последствиях.

В наше время любые формы секса по взаимному согласию среди совершеннолетних людей не табуируются. Но в случае с анальным сексом, все не так просто. По мнению врачей, женщины должны знать о рисках, которые могут лишить их здоровья, таких как недержание кала, анальные опухоли и ИППП. Кроме того, специалисты составили рекомендации, которые помогут женщинам подготовиться к анальному сексу и максимально обезопасить себя от травм и последующих неприятностей.

Подготовка к анальному сексу требует времени, но может предотвратить серьезные проблемы, сказал Insider колоректальный хирург.

Поскольку женщины имеют более сложную систему тазового дна, чем мужчины, подготовка к анальному сексу и стратегии безопасности имеют большое значение. Женщины также, как правило, имеют более хрупкую кожу вокруг ануса, что делает их более восприимчивыми к травмам, таким как анальные трещины, кровотечение и боль, отмечает анальный хирург из Нью-Йорка доктор Эван Гольдштейн.

Он также считает, что стигматизация анального секса как "грязного" или предназначенного только для геев мешает людям правильно подготовиться и позаботиться о себе после анального секса. При правильном исполнении анальный секс может доставить сильное удовольствие. По словам Гольдштейна, это то, чем задаются все больше и больше натуралов.

Как анальный секс может привести к проблемам с контролем дефекации

По словам доктора, анальные трещины или небольшие разрывы внутри ануса и наружные анальные разрывы являются одними из наиболее распространенных травм при анальном сексе. Незначительные могут пройти сами по себе, но в более серьезных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Авторы исследования The BMJ также предупреждают о недержании кала, когда человек теряет контроль над сокращениями кишечника. Это может произойти в результате анального секса, если проникновение повреждает мышцу анального сфинктера, в которой есть нервы, регулирующие контроль дефекации. Лечение может включать хирургическое вмешательство, медикаментозное лечение и терапию тазового дна.

Как сделать анальный сек безопасным

Тренировки

По словам Гольдштейна, большинство из травм можно предотвратить с помощью бережного отношения к себе.

Для новичков врач предлагает набор расширителей, который включает в себя анальные пробки разных размеров, которые тренируют анус расслабляться. Начните тренировки с самой маленькой пробки и носите ее в течение трех-пяти минут на глубине четырех-пяти сантиметров внутри ануса.

Для введения потребуется от четырех до шести раз, потому что этим мышцам нужно время, чтобы расслабиться, так что стоит набраться терпения, предупреждает доктор. Он рекомендует повторять упражнения каждый день в течение двух недель, прежде чем перейти к следующему размеру. Всего на подготовку с тремя пробками может уйти шесть недель.

Питание

Гольдштейн также сказал, что желание заняться анальным сексом и при этом необходимость сделать его безопасным может потребовать от вас внесения коррективы в ваше питание.

Если вы знаете, что собираетесь заняться анальным сексом, постарайтесь избегать продуктов, вызывающих расстройство желудка, включая кофе, жирную или острую пищу. Вместо этого ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, которые облегчают дефекацию, увеличивая объем стула, что способствует полному опорожнению кишечника.

Смазка

Когда вы занимаетесь анальным сексом, используйте больше смазки, чем, по вашему мнению, вам нужно. Гольдштейн также предложил, чтобы человек, в которого проникают, начинал соитие в позиции сверху, чтобы самостоятельно контролировать глубину и скорость.

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