Печальная статистика алкогольной зависимости в Украине

Украина является одним из лидеров печальной статистики – страна уже много лет кряду входит в десятку государств, население которых сильнее всех в мире пристрастилось к "зеленому змию".

По количеству унесенных алкоголем жизней страна также выбилась в "лидеры". У нас пятое место среди мужчин и четвертое место среди женщин по числу умерших от алкоголя. И это всемирная статистика, куда входят десятки стран третьего мира.

Поэтому нет ничего удивительного, что такая услуга, как лечение алкоголизма в Киеве и других крупных городах, остается одной из наиболее востребованных среди людей всех возрастов и любого социального положения.

Еще печальной статистики

Если опять говорить о цифрах, то украинцы в год выпивают более 17 литров спирта на душу населения. По данным ВОЗ, семь литров уже можно считать крайне опасным показателем, который объективно пагубно влияет на генофонд нации и сказывается на деградации населения.

Очень плохо, но если по числу взрослых смертей от алкоголя Украина занимает 4-5 место в мировом рейтинге, но по детскому алкоголизму места страны еще "лучше", она входит в тройку, а в некоторые года занимает первое место по числу молодых алкоголиков.

Почти все школьники до момента выпуска успевают попробовать крепкие напитки, а около 40% старшеклассников пью алкоголь хотя бы раз в месяц. У 25% молодых людей и девушек уже проявляются симптомы зависимости, и им требуется квалифицированная помощь.

В чем причина

Во-первых, в культуре употребления алкоголя, без которого у нас в стране (за редким исключением) не обходится ни одно торжество, ни одно застолье или встреча.

Во-вторых, в непростом экономическом положении населения, которое начинает употреблять алкоголь под давлением внешних обстоятельств или внутренних конфликтов.

В-третьих, оборот алкогольной продукции и ее продвижение, реклама, навязывание в обществе растет с каждым годом, и пока кто-то зарабатывает на здоровье нации, все больше украинцев становятся заложниками бутылки.

Помните, что алкоголизм – это недуг, который требует помощи. Самому часто избавиться от зависимости крайне сложно, и нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью к специалистам.

Центр "Медикоменте"

"Медикоменте" является центром аддиктологии, который наряду с другими зависимостями борется с алкоголизмом. Терапия подразумевает комплексный подход в стационаре, работу наркологов и психотерапевтов, медикаментозную и аппаратную терапию, помощь в течение реабилитационного периода, возвращение к здоровой жизни.

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