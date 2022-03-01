Первая помощь при кровотечении: советы врача

Живем в военное время, а значит, нужно знать правила остановки кровотечения.
Во время войны скорая помощь может ехать к раненнму долго, а кровопотеря очень опасна для жизни. В случае тяжелого ранения важно уметь остановить ее хотя бы на время до приезда врачей, ведь это может спасти человеку жизнь. Как правильно оказать первую помощь при кровотечениях, рассказывает ортопед-травматолог, врач ФРМ Валерий Ославский.
Напомним, мы также делились советами психолога Марины Ивановой, которая рассказывала, как справиться со стрессом во время войны.
Не забывайте в военное время о пожилых людях. Как помочь им справиться с тревожностью, читайте здесь.
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