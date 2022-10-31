Почему женщины мерзнут больше, чем мужчины

В наше время рассуждения и замечания о разнице между полами могут быть подвергнуты критике, потому что женщины энергично и довольно эффективно добиваются равных с мужчинами прав. Но это не исключает признания некоторых особенностей, которые присущи только женщинам или только мужчинам. Более того, об этих особенностях нужно знать, чтобы понимать, что вызваны они не "загадочной женской психологией", а вполне объяснимыми вещами. И относиться к ним соответствующе.

Будь вы женщиной или мужчиной, вы, вероятно, неоднократно наблюдали, что женщины более чувствительны к холоду. Когда садится солнце, даже в летний день женщины ищут что бы набросить на плечи, тогда как мужчины начинают включать кондиционеры в своих авто, как только температура на улице начинает подниматься выше 20 градусов.

Совершенно очевидно, что мужчины и женщины по-разному ощущают температуру.

Исследователи полагают, пишет The Sun, что женщины и мужчины чувствуют себя комфортно при разной температуре, чтобы искать некоторого уединения, что может предотвращать столкновения в парах. С эволюционной точки зрения это означает, что пара должна отдалиться друг от друга, чтобы каждый мог насладиться тишиной и покоем.

В исследовании, опубликованном в журнале Global Ecology and Biogeography, добавлено, что разделение между самцами и самками снижает конкуренцию за ресурсы в окружающей среде и отпугивает самцов, которые могут проявлять агрессию и подвергать опасности младенцев.

Это явление неуникально для человека — среди многих видов птиц и млекопитающих самки предпочитают более теплую среду, чем самцы.

У перелетных видов птиц самцы зимуют в более холодных районах, чем самки, которые стараются избегать сквозняков. А самки летучих мышей, как правило, собираются вместе в уютном уголке, в то время как самцы предпочитают обитать в проветриваемом сводчатом проходе.

У многих млекопитающих, даже у видов, которые всю жизнь живут парами или в смешанных группах, самцы предпочитают тень, а самки — солнечный свет, или самцы поднимаются на вершины гор, а самки остаются в долинах.

Так что вполне естественно, что женщинам, чтобы согреться, нужен дополнительный слой одежды или более теплое помещение.

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