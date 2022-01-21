Полезные рецепты завтраков от звезд Голливуда

То, каким будет ваш день, зависит от качества завтрака. Некоторые считают, что пропуская первый прием пищи, он худеет. Но это не совсем так. Американские диетологи уже давно выяснили, что люди, начинающие утро с питательного завтрака, меньше страдают ожирением. Но наоборот — те, кто не едят до 12:00, могут очень быстро поправиться.

Мы решили выяснить, чем питаются звезды Голливуда и правильно ли они едят с точки зрения классической диетологии. Для этого просмотрели страницы известных на весь мир звезд в Инстаграм. Там они охотно делятся фотографиями своих завтраков и других приёмов пищи. Нутрициологиня Янина просмотрела найденный нами контент и рассказала, полезно ли последовать этому примеру. Специалист является экспертом по правильному питанию и диетологии ресурса DietologOnline.

Известная актриса Кэтрин-Зета Джонс отказалась от сахара

Эта женщина почти каждый год возглавляет списки самых привлекательных звезд нашей планеты. Чтобы стать иконой для миллионов, Кэтрин-Зетта Джонс пришлось отказаться от всех десертов, содержащих сахар. Пирожные и другие вкусности она употребляет только на праздники.

Каждый день актриса начинает с чашки ароматного кофе. После этого ест кашу с фруктами. Кэтрин-Зета Джонс очень любит бананы и чернику. Также она может полакомиться обезжиренным йогуртом с ванилью, добавив в него мюсли с ягодами. На выходных актриса может позволить себя чуть больше. Субботу и воскресенье начинает с яичницы, бобов, тостов и сыра. Для этого блюда время от времени Кэтрин-Зета Джонс добавляет бекон и зелень. Этот рецепт актриса одолжила у активистки и телеведущей Марты Стюард.

Янина говорит:

"Каша с фруктами – это универсальный рецепт для питательного и полезного завтрака. Банан и черника – полезная для организма клетчатка, дополняющая свойства каши. Йогурт также меткое решение с утра. Этот продукт дарит ощущение сытости и силы. Единственное, что я могу добавить, в этих рационах не хватает белка. Лучше к ним добавить еще несколько кусочков сыра или сваренное яйцо. Что касается яичницы с беконом – это более сбалансированный завтрак, в котором хорошо сочетаются белки и жиры. После такого приема пищи ощущение сытости сохраняется до 4 часов. Считаю яичницу идеальным завтраком.

Кстати, в отличие от Кэтрин-Зеты Джонс, от кофе я отказалась бы. С утра в нашем организме и без нее много гормона стресса – кортизола. Поэтому мы способны очнуться без "помощников". Кофеин начинает оказывать влияние на выработку кортизола и вызывает зависимость. Если вы все же не можете без любимого кофе, лучше добавлять в чашку несколько ложек молока".Японская диета для звезды Гвинет Пэлтроу

Диета, которой придерживается актриса Гвинет Пэлтроу, возникла более 100 лет назад. В 1920 году ее презентовал миру философ из Японии Джордж Осава. Он выбирал простые и здоровые продукты, которые потом назвал "макробиотическим режимом питания".

Свое утро звезда Голливуда начинает с картофельной выпечки, яйца-пашот, шпината и жареной индейки. Иногда Гвинет добавляет немного чесночного шпината. Актриса не является вегетарианкой, поэтому может побаловать себя вкусными мясными блюдами. Гвинет Пэлтроу очень активно ведет свою страницу в Инстаграме, поэтому там можно увидеть ее кулинарные предпочтения.

Янина говорит:

"Гвинет Пэлтроу питается правильно и сбалансировано. Ее завтраки содержат достаточное количество белков, жиров и углеводов. Ее диету можно было бы считать образцом, если бы она так много внимания не уделяла поиску экологических продуктов. Я считаю, что если себя очень сильно ущемлять, это может привести к пищевому срыву".

Попа, как… у веганки

Известная своими прелестями Ким Кардашьян всю сознательную жизнь употребляет продукты растительного происхождения. Шоувумен и модель испытала очень много разных подходов и диет, но решила выбрать веганскую.

Каждое утро Ким ест яичницу-бабату, что является аналогом привычной нам яичницы. Этот продукт произведен из бобов мунг. Также Кардашьян употребляет овсяные блины с фруктами и тост из авокадо. В основное блюдо может добавляться свежий фреш из зеленых овощей.

Янина говорит:

"Если вы выбрали веганскую диету, то следует следить за тем, чтобы в вашем рационе было много белка. У Ким Кардашьян с этим все в порядке. Но мне кажется, что звезда зря отказалась от многих видов фруктов. В ее Инстаграме можно увидеть только чернику. Однако она не может заменить что-нибудь сладкое в рационе. Однажды это может привести к срыву и желанию есть много сладкого".

Камерон Диас нравится фруктами и овощами

Фаворит завтрака известной актрисы — это авокадо. Камерон Диас может есть этот овощ в чистом виде или смеси. Также она обожает все виды зеленых салатов с орешками и вкусным кремом. Звезда постоянно делится снимками своей тарелки в Инстаграме. Там можно найти много фруктов и овощей. Также Камерон добавляет в свой завтрак смузи и тосты.

Янина говорит:

"Завтраки Камерон Диас – не лучшая идея. Овощи без термической обработки с утра могут разъедать стенки желудка. Это происходит из-за содержания в них кислоты. Лучше заменить свежие овощи тушеными блюдами или молочными продуктами".

Многие из нас завтракают, как звезда Риз Уизерспун. Актриса начинает день с питательных тостов или блинов с фруктами. Запивает это разнообразие она черным ароматным кофе. Иногда в блины Риз добавляет тушеные грибы, сыр или кусок белого мяса.

Янина говорит:

"Если вы выбрали завтрак, как у Риз, то лучше к нему добавлять цельнозерновой хлеб. На его основе можно без ущерба для здоровья производить любые бутерброды и сэндвичи. В хлеб можно положить сыр, красную рыбу без излишка соли или ветчину из индейки. Идеально, если в блюде не будет майонеза или других соусов".

Вместо вывода хотим добавить, что совсем не обязательно придерживаться строгих диет, чтобы выглядеть хорошо и чувствовать себя энергично. Посмотрите на стройные тела известных звезд. Их внешний вид – результат кропотливого труда многих специалистов. Даже каждая диета – это предложение, которое согласовано с физиологическими особенностями организма актрис.

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