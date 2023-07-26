Счастливая история Луизы Джой Браун: 45 лет назад родился первый "ребенок из пробирки"

По разным оценкам, на сегодняшний день благодаря использованию новейших репродуктивных технологий в мире родилось более 10 миллионов детей, каждый из которых стал желанным и долгожданным новым человеком.

25 июля 1978 года, в 23.30, в Олдеме, Великобритания, в семье Джона и Лесли Браун в обстановке строжайшей секретности родилась Луиза Джой Браун, вес новорожденной составил 2,6 кг.

Луиза Джой Браун / Фото: Associated Press

Для Джона и Лесли путь к родительству был длинным и тернистым. Девять лет Лесли пыталась забеременеть и ходила к различным специалистам, занимающимся лечением бесплодия, пока наконец не познакомилась с гинекологом Патриком Стептоу и профессором Робертом Эдвардсом, которые занимались проблемами искусственного оплодотворения. К этому времени в мире было проведено уже около 60 процедур экстракорпорального оплодотворения, ни одна из которых не закончилась рождением ребенка.

Лесли и Питер предложили ученым провести аналогичную процедуру с ними, и именно им суждено было стать первыми родителями "ребенка из пробирки".

Операцию по извлечению яйцеклетки Лесли провели в ноябре 1977 года, затем в лаборатории соединили ее со спермой мужа. Через несколько дней эмбрион пересадили обратно в матку. С этого момента будущую мать стали преследовать репортеры, поэтому всю беременность и во время родов, которые происходили с помощью кесарева сечения, семье приходилось скрываться от папарацци.

После рождения Луизы Джой страсти не утихли. Общество довольно остро отреагировало на ребенка, рожденного с помощью репродуктивных технологий, и всерьез обсуждали, есть ли у такого ребенка душа. Однако после того, как кардинал Альбино Лучани, избранный на Папский престол в августе того же года, официально заявил, что младенец из пробирки будет принят церковью как обычный ребенок, обсуждение прекратилось. Хотя всеобщий интерес и предрассудки людей, далеких от науки и технического прогресса, преследовали Луизу все ее детство.

Луиза Джой Браун / Фото: Getty Images

В 1982 году в семье родился еще один ребенок. Сестра Луизы - Натали - была зачата тоже с помощью ЭКО. Ей суждено было стать первым "ребенком из пробирки", родившим ребенка, зачатого естественным путем.

Луиза долгое время работала няней, она вышла замуж и родила двоих сыновей, тоже без помощи ЭКО.

В Музее науки, в Лондоне, выставлена банка-инкубатор, в которой был помещен эмбрион Луизы.

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