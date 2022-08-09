Сходить в туалет "на всякий случай": доктор объяснил, почему это плохая идея

Есть вполне конкретная научно обоснованная причина, по которой вам не стоит ходить в туалет перед дорогой, если вам на самом деле туда не нужно.

Как правило, мы стараемся сходить в туалет перед дорогой на работу или даже перед походом в магазин по соседству - "на всякий случай". Мы делаем это даже тогда, когда наш мочевой пузырь не наполнен. Но, видимо, пришло время от этой привычки отказаться.

Почему нельзя ходить в туалет до полного заполнения мочевого пузыря

По словам физиотерапевта и специалиста по женскому здоровью Жасмин Чой, которая разместила видео в своем блоге в TikTok, эта практика может вызвать проблемы с мочевым пузырем. Если вы будете ходить в туалет, когда в этом нет необходимости, ваш мочевой пузырь начнет сигнализировать вам о заполнении раньше времени и вы уже не сможете безболезненно удерживать большой объем мочи. Вы будет мочиться чаще и меньшим объемом, количество мочи при этом не будет соответствовать типу позывов, которые вы чувствовали. Вам будет казаться, что срочно нужно в туалет и терпеть дольше нет возможности, а на самом деле вы едва сможете выдавить из себя "три капли".

Если вы продолжите мочиться, когда в этом нет необходимости, это может привести к тому, что мочевой пузырь не просто не будет наполняться должным образом — он может даже уменьшиться.

Stylist.co.uk поговорили об этом с доктором Гаретом Наем, послом Общества эндокринологии в Медицинской школе Честера, который подтвердил тезис Чой. Он объяснил, что нормальная физиология — это когда мочевой пузырь наполняется мочой, и растяжение мочи, давящее на стенку мочевого пузыря, создает нейронные сигналы в вашем мозгу, что приводит к ряду сознательных побуждений от срочной необходимости до очень срочной.

Какие еще проблемы может вызвать мочеиспускание "на всякий случай"

Таким образом мы выяснили, что частое мочеиспускание "на всякий случай" может вызвать дисфункцию сигналов мочевого пузыря, поскольку порог, который должен реагировать ваш мозг, будет все время снижаться.

Это может быть неприятно не только потому, что вы будете ходить в туалет чаще, но производите все меньше мочи, но и потому, что это может вызвать недержание — подтекание мочи до того, как вы успели сесть на унитаз, — поскольку мочеиспускание "на всякий случай" снизит емкость мочевого пузыря.

В каких случаях принудительное мочеиспускание оправдано

Все вышесказанное не касается случаев, когда вы идете помочиться сразу после секса, даже если не очень-то этого хотите. Это врачи рекомендуют продолжать практиковать. Потому что это по-прежнему лучший способ вымыть бактерии из уретры и снизить вероятность заражения. Доктор Най подтверждает, что в некоторых случаях, например, в этом, мочиться, когда в этом нет необходимости, на самом деле не вредно.

Как часто нужно ходить в туалет "по-маленькому"

Вы должны ходить в среднем каждые два-три часа в течение дня. Люди старше 50 могут также вставать и ночью.

Если вы тот, кто ходит в туалет "на всякий случай", не волнуйтесь — если делать это нечасто, вреда не будет. Доктор Най добавляет: "Необычные экстренные случаи не причинят большого вреда. Перед длительными автомобильными поездками все же стоит сходить в туалет, вопреки отсутствию большого желания".

Читайте также: