Убийства, изменившие упаковку лекарств: история загадочных отравлений тайленолом

В 1982 году в Чикаго случилась странная череда смертей, которая заставила многих производителей лекарств по-новому взглянуть на упаковку, в которой они их продают.
Когда мы покупаем любые препараты в аптеке или косметические средства в магазине, на большинстве из них всегда есть защитная пломба или специальная наклейка на крышке, которая показывает, что продукт не вскрывался. Однако 40 лет назад о том, что нужно как-то защищать лекарства, никто не думал. Именно этот промах производителей значительно повлиял на дальнейшее будущее упаковки. Толчком для этого послужила история, которая случилась в США в 1982 году - в Чикаго и его пригороде внезапно умерло семь человек, как оказалось, после приема тайленола (Tylenol Extra Strength), который у нас в Украине более известен под названием парацетамол.
Пострадавшие
Началось все 29 сентября в деревне Элк Гров Виллидж, расположенной недалеко от города Чикаго. 12-летняя девочка Мэри Келлерман пожаловалась родителям на простуду, поэтому они дали ей таблетку тайленола, чтобы ослабить симптомы. К семи утра Мэри была уже мертва.
В тот же день, но в другом пригородном городке Чикаго Арлингтон-Хайтс тайленол принял 27-летний парень Адам Янус - сотрудник почты. Адам скончался в больнице и первоначально считалось, что от преждевременного сердечного приступа. Разбитый горем младший брат Адама Стэнли и его жена Тереза отправились к родителям, чтобы их поддержать, но из-за стресса у них началась сильная головная боль, поэтому оба тоже приняли по таблетке из той же банки, что была в доме. Стэнли умер в тот же день в больнице, а Тереза - через два дня.
На этом странные смерти не закончились, ведь также после приема тайленола умерла молодая мать четверых детей Мэри Райнер и 31-летняя Мэри Макфарленд. Последний зафиксированный смертельный случай случился 1 октября 1982 года, когда неожиданно умерла 35-летняя стюардесса Пола Джин Прис.
Расследование
Поскольку в семье Янус за три дня умерло сразу три человека, полиция начала расследование с них. Поговорив с семьей, следователи обнаружили, что незадолго до смерти каждый из умерших принял капсулу тайленола. Затем опросили других пострадавших, и так была установлена смертельная связь.
Тайленол был изъят как улика, и его отправили на экспертизу в лабораторию, но то, что было обнаружено, шокировало всех - в обычных таблетках, которые люди во всем мире принимают от симптомов простуды и головной боли, была смертельная доза цианистого калия.
Изучив номера партии на бутылках тайленола, взятых у пострадавших семей, оказалось, что они были произведены на разных заводах, поэтому подделка препарата на производстве была практически невозможной. Полиция придерживалась теории, что фальсификация произошла уже непосредственно в Чикаго, когда таблетки привезли в магазины.
Предполагалось, что преступник пришел в магазин, взял лекарство, дома он открыл крышки, достал капсулы и высыпал из них тайленол, а внутрь засыпал цианид. Поддельные капсулы он положил назад в банки, принес их в магазин и незаметно поставил на полку. Отличить два препарата было просто невозможно. Единственный способ это сделать - понюхать, ведь яд имеет ярко выраженный запах жженого миндаля, но знают об этом далеко не все, а люди с более слабым обонянием могут этот запах и вовсе не учуять.
Подозреваемые
Всего в деле об отравлении было три подозреваемых, однако по сей день виновные в этих убийствах так и не найдены.
Первый подозреваемый - Джеймс Уильям Льюис - бухгалтер по налогам. Этот мужчина вызывал больше всего вопросов и был главным подозреваемым по делу, ведь всего через несколько недель после смертей из-за тайленола он отправил в компанию Johnson & Johnson письмо с требованием перевести ему 1 миллион долларов в обмен на прекращение отравлений. Якобы он даже рассказал, где найти отравленные таблетки. Однако компания сообщила о вымогателе в ФБР. Нашли его по отпечаткам пальцев на письме. Также интересно, что в полицейскую базу Льюис попал из-за обвинения в убийстве в Канзас-Сити в 1978 году после того, как полиция нашла останки одного из его бывших клиентов в мешках на его чердаке. Обвинения сняли, так как обыск в его доме проводился полицией незаконно.
Явной связи Льюиса с преступлениями следователи не нашли, тем более он жил в Нью-Йорке. В тюрьму мужчина все же сел, но за вымогательство денег. Его осудил на 20 лет, но он вышел на свободу досрочно почти через 13. В тюрьме Джеймс Льюис написал книгу, которую назвал "Яд!", и она рассказывает вымышленную, по его словам, историю, о смертях от отравлениях в городе на Среднем Западе. Свою виновность и любую причастность к делу Джеймс отрицал, но даже после освобождения оставался под подозрением, и полиция обыскивала его дом. Причина обыска не разглашалась.
Второй подозреваемый - Теодор Качинский - американский математик, бывший профессор Калифорнийского университета в Беркли и террорист. Качинский был абсолютно гениален, многие называли его вундеркиндом, но также он был безумен. С 1978 по 1995 год он отправил по почте 16 посылок с бомбами, целью которых были университеты и авиалинии. В результате терактов умерло три человека.
Главной причиной, почему его подозревали, было то, что родом Тед из Чикаго, а также его манифест "Индустриальное общество и его будущее", отправленный им в 1995 году в "Нью-Йорк Таймс". В манифесте он пишет о том, как технологические гиганты захватывают жизни людей и отравляют окружающую среду. Однако связи террориста с отравлениями не нашли. Сейчас он отбывает пожизненный срок в тюрьме.
Третий подозреваемый - Роджер Арнольд - сотрудник супермаркета Jewel, в котором, кстати, тоже продавался тайленол. После загадочных смертей Роджер рассказывал в местном баре историю об убийстве цианидом. Один из посетителей бара заявил на мужчину в полицию, и его вызвали на допрос. Доказательств не нашли, но из-за внимания СМИ у Роджера случился нервный срыв, и он решил отомстить доносчику. Роджер Арнольд пришел в бар и застрелил ни в чем невинного парня, которого считал этим самым доносчиком. Его осудили на 30 лет за убийство второй степени. Из этого срока он отсидел 15 лет и вышел на свободу досрочно.
Помимо основных преступников особое беспокойство вызывали у полиции и подражатели - люди, которые начали убивать подобным способом - подменив содержимое банок тайленола. Всего в США было зафиксировано 270 случаев подобных преступлений за месяц, чаще всего отравления были внутри семьи. В таблетки подмешивали все - от крысиного яда до соляной кислоты. Некоторые подражатели расширили свой креатив до того, что на Хэллоуин напичкали конфеты острыми булавками. Из-за таких случаев появилось еще два подозреваемых - Лори Данн, отравившая и застрелившая несколько человек, а также Стелла Никелл, смешавшая анальгетическое жаропонижающее с цианидом с целью отравить своего мужа. Связи этих двух женщин с расследуемым преступлением не нашли.
Реакция производителей
Производила в США тайленол компания Johnson&Johnson, однако после череды отравлений они незамедлительно решили действовать и отозвали по всей стране 31 миллион бутылок лекарства, потеряв на этом 100 миллионов долларов. Благодаря такому решению поддельные капсулы были обнаружены еще в нескольких магазинах и аптеках в районе Чикаго, но, к счастью, их еще не продали.
Также Johnson&Johnson сняла с эфира свои телевизионные рекламные ролики со скандальным препаратом, активно сотрудничали с полицией и прессой. Во избежание новых смертей они предложили замену тайленола тем, кто уже сделал покупку и вознаграждение в размере 100 тысяч долларов всем, у кого есть информация, ведущая к задержанию человека или людей, причастных к убийствам. Всем больницам также было сказано утилизировать капсулы тайленола, которые у них были.
Но поскольку репутация компании и препарата была окончательно подорвана, Johnson&Johnson решили любой ценой вернуть доверие покупателей.
"Мы пришли к выводу, что о нас никогда не будут судить по тому, что вызвало проблему. О нас всегда будут судить по тому, как мы на это отреагируем", - сказал Алан Хилбург, консультант по коммуникациям и брендингу, который был частью команды по связям с общественностью в Johnson & Johnson.
Компания снизила цены на продукт и вместо капсул, которые ранее можно было легко открыть, начала выпускать таблетки-каплеты, также компания Johnson & Johnson разработала новые методы защиты продуктов, среди которых была пломба из фольги и пленка, которая покрывала крышку. Эти способы защиты делали для покупателя очевидным тот факт, что продукт не вскрывался. Вскоре такой вид упаковки переняли многие другие производители лекарств, бытовой химии, средств личной гигиены и косметики. К обычным цифрам продаж Johnson & Johnson вернулась уже через год, а то, как она отреагировала, сегодня считается образцовым примеров выхода из кризисной ситуации.
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