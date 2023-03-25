Употребление алкоголя ускоряет старение: ученые объяснили, как это происходит

Исследователи утверждают, что употребление слишком большого количества алкоголя действительно старит вас, сообщает Daily Mail.

Эксперты изучили данные почти 250 000 британцев и обнаружили, что у тех, кто выпивал более 17 единиц алкоголя в неделю, теломеры были короче. Единица алкоголя – это 10 граммов чистого алкоголя или примерно 100 мл вина.

Что такое теломеры

Теломеры — это биологические колпачки на концах хромосом, которые защищают содержащуюся в них ДНК от повреждений, подобно тому, как эглеты (пластиковые или железные колпачки на концах шнурков) предотвращают их от изнашивания. Теломеры естественным образом укорачиваются с возрастом, что приводит к повреждению ДНК и повышает риск развития таких недугов, как болезнь Альцгеймера, диабет и сердечные заболевания.

Теперь ученые обнаружили, что употребление алкоголя также может привести к укорочению теломер, увеличивая биологический возраст человека на шесть лет.

Сколько алкоголя можно пить относительно безопасно

Укачивание теломер наблюдалось только у тех, кто выпивал не менее 17 единиц алкоголя в неделю, что на три единицы больше, чем рекомендует NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании). Участников исследования разделили примерно поровну по полу, и их средний возраст составлял 57 лет. Большинство из них в настоящее время пьют, и только 3 процента никогда не употребляли алкоголь.

Анализируя данные, исследователи обнаружили связь между высоким потреблением алкоголя и меньшей длиной теломер. Например, те, кто выпивал 29 единиц алкоголя в неделю (около 10 больших бокалов вина) были на один-два года старше по длине теломер, чем те, кто выпивал менее шести единиц в неделю (около двух больших бокалов вина).

У сильно пьющих участников исследования теломеры были значительно короче, чем у контрольной группы, что эквивалентно от трех до шести лет биологического старения.

Хорошие же новости для любителей пропустить по бокальчику состоят в том, что исследователи обнаружили связь между укорочением теломер и потреблением алкоголя только у людей, которые выпивали более 17 единиц в неделю, что эквивалентно чуть более пяти бокалам вина.

Это говорит о том, что у тех, кто пьет меньше этого количества, не будет риска укорочения теломер, связанного с выпивкой. Кроме того, доза алкоголя важна — даже сокращение употребления алкоголя может принести пользу.

Как алкоголь укорачивает нам жизнь

Как именно алкоголь может укорачивать теломеры, неизвестно, но исследователи предполагают, что это может быть связано с повышенным окислительным стрессом и воспалением, которые могут повредить ДНК, когда организм перерабатывает алкоголь.

Ученые не скрывают, что это исследование не доказывает причинно-следственной связи, но они приводят аргументированные доводы о вероятном биологическом механизме. Они настаивают на том, существует все больше научных данных, показывающих, как именно алкоголь вызывает так много болезней и так много ранних смертей.

Национальная служба здравоохранения рекомендует взрослым выпивать не более 14 единиц алкоголя в неделю — это примерно полторы бутылки вина.

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