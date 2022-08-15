Женщины-вегетарианки чаще ломают шейку бедра в позднем возрасте: как предотвратить проблему

Согласно исследованию, у женщин-вегетарианок в более позднем возрасте чаще случаются переломы шейки бедра, чем у тех, кто часто ест мясо. Но это можно предотвратить, если добавить в свой рацион некоторые продукты и добавки.

О том, что любые диеты несут в себе не только пользу, но и вред, ученые, врачи и специалисты по питанию говорят давно. Очень важно понимать, какие именно риски заключены в той или иной диете, чтобы их время минимизировать.

The Guardian поделились результатами исследования, в котором путем анализа данных о состоянии здоровья и питании более чем 26 000 женщин и обнаружили, что вероятность перелома бедра в течение примерно 22-летнего периода у вегетарианцев на треть выше, чем у тех, кто регулярно ел мясо.

Полный отказ или ограничение потребления мяса - это довольно гуманная с точки зрения всеобщего блага и защиты окружающей среды система питания. Потребление меньшего количества мяса — одно из самых важных изменений в образе жизни, которое люди могут совершить, чтобы сократить выбросы парниковых газов. Потребляя мясо регулярно, вы провоцируете на 59% больше выбросов, чем те, кто от него отказался.

Кроме общественной пользы вегетарианство, пескетарианство и частичный отказ от мяса считаются более здоровыми системами питания, чем диеты, содержащие мясо, и они могут снизить риск диабета, ожирения, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

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Однако, если полностью отказаться от мяса и не предпринимать никаких профилактический мер, можно ожидать в зрелом возрасте повышение риска сломать шейку бедра. Причины повышенного риска неясны, но исследователи подозревают, что некоторые вегетарианцы могут не получать достаточного количества питательных веществ для хорошего здоровья костей и мышц, что делает их склонными к падениям и переломам.

Исследователи подозревают, что вегетарианцы чаще имеют недостаточный вес, чем мясоеды, и помимо более слабых костей и мышц у них также может быть меньше жира, который может действовать, как подушка, при падении.

Исследователи опирались на данные британского исследования женщин, которое отслеживает женщин с течением времени для оценки связи между диетой и здоровьем. Записи о 26 318 женщинах в возрасте от 35 до 69 лет показали, что 822, или 3%, имели переломы бедра примерно за 22-летний период. Около 28% женщин были вегетарианцами и 1% были веганами.

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Около 90% переломов бедра связаны с падениями, которые чаще встречаются у пожилых людей, которые, как правило, более хрупкие и имеют более слабые кости. Но переломы часто могут привести к дальнейшей слабости, что увеличивает риск новых падений и усугубления слабости.

Учитывая результаты, вегетарианцам, возможно, стоит рассмотреть возможность употребления обогащенных злаков с добавлением железа и B12 для здоровья костей и обеспечения достаточного количества белка из таких продуктов, как орехи, бобовые и фасоль.

В работе, опубликованной в 2020 году, доктор Тэмми Тонг, старший эпидемиолог по питанию, и другие сотрудники Оксфордского университета обнаружили, что, по сравнению с мясоедами, у вегетарианцев риск перелома бедра на 25% выше, а у веганов риск еще выше - 31 %.

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Вегетарианцы в исследовании в Лидсе имели более низкий индекс массы тела (ИМТ), чем те, кто регулярно ест мясо, меньшее потребление белка и меньшее потребление витамина D - все это является потенциальными факторами риска перелома бедра.

Ученые пришли к выводу, что вегетарианцы должны уделять особое внимание поддержанию здоровой массы тела и следить за тем, чтобы они получали достаточное количество белка и других питательных веществ, важных для здоровья костей, включая кальций и витамин D.

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