Из золота и жемчуга: как выглядит корона, которую получит победительница "Мисс Вселенная-2024"

В этом году за титул королевы красоты борются 127 женщин со всего мира. Победительница получит это особое украшение.

14 ноября в Мексике стартовал конкурс красоты "Мисс Вселенная", на котором в этом году Украину представляет 21-летняя модель из Одессы Алина Пономаренко.

Перед торжественным открытием этого мероприятия, 13 ноября, в зале Mexico City Arena состоялась презентация короны победительницы, которую вручат в финале шоу - 16 ноября.

Ее публике представили "Мисс Вселенная-2023" Шейнис Палакиос из Никарагуа и сооснователь конкурса - мексиканский бизнесмен Рауль Роча Канту.

Корона победительницы конкурса "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Associated Press

Корона была разработана Jewelmer, филиппинским ювелирным брендом, который впервые работал с "Мисс Вселенная", сообщает ¡Hola!. Она сделана вручную с использованием традиционных техник, также в ней использованы редкие золотые жемчужины, которые являются национальным драгоценным камнем Филиппин.

Корона победительницы конкурса "Мисс Вселенная-2024" / Фото: Associated Press

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