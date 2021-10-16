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Молодая Эдит Пиаф, солдаты, пробующие виноградный сок и ядерный взрыв: 5 ретро-фото дня

Дата публикации
Молодая Эдит Пиаф, солдаты, пробующие виноградный сок и ядерный взрыв: 5 ретро-фото дня

Associated Press

Эти исторические кадры удивляют и шокируют одновременно.

16 октября 1964 года

Грибовидное облако ядерного взрыва взмывает ввысь, когда коммунистический Китай испытывает свою первую ядерную бомбу

© Associated Press
Associated Press

16 октября 1971 года

Cтадион в Сеуле. Учащиеся средней школы Кёнг во время массовых занятий художественной гимнастикой.

© Associated Press
Associated Press

16 октября 1944 года

Французские солдаты прикрепленное к французскому бронетанковому подразделению, пробуют немного свежеприготовленного виноградного сока, которые сами и давят ногами.

© Associated Press
Associated Press

16 октября 1967 года.

Американская актриса Мэгги Блай на подоконнике отеля St. Ermin's в Лондоне во время съемок фильма "Бриллианты на завтрак". В этой сцене она взбирается на стену отеля, чтобы спасти свою собаку, застрявшую на парапете.

© Associated Press
Associated Press

16 октября 1947 года

Парижская певица Эдит Пиаф позирует на борту лайнера Королевы Елизаветы по прибытии в Нью-Йорк.

© Associated Press
Associated Press

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