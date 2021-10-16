Молодая Эдит Пиаф, солдаты, пробующие виноградный сок и ядерный взрыв: 5 ретро-фото дня

Эти исторические кадры удивляют и шокируют одновременно.
16 октября 1964 года
Грибовидное облако ядерного взрыва взмывает ввысь, когда коммунистический Китай испытывает свою первую ядерную бомбу
16 октября 1971 года
Cтадион в Сеуле. Учащиеся средней школы Кёнг во время массовых занятий художественной гимнастикой.
16 октября 1944 года
Французские солдаты прикрепленное к французскому бронетанковому подразделению, пробуют немного свежеприготовленного виноградного сока, которые сами и давят ногами.
16 октября 1967 года.
Американская актриса Мэгги Блай на подоконнике отеля St. Ermin's в Лондоне во время съемок фильма "Бриллианты на завтрак". В этой сцене она взбирается на стену отеля, чтобы спасти свою собаку, застрявшую на парапете.
16 октября 1947 года
Парижская певица Эдит Пиаф позирует на борту лайнера Королевы Елизаветы по прибытии в Нью-Йорк.
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