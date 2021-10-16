Молодая Эдит Пиаф, солдаты, пробующие виноградный сок и ядерный взрыв: 5 ретро-фото дня

Эти исторические кадры удивляют и шокируют одновременно.

16 октября 1964 года

Грибовидное облако ядерного взрыва взмывает ввысь, когда коммунистический Китай испытывает свою первую ядерную бомбу

Associated Press

16 октября 1971 года

Cтадион в Сеуле. Учащиеся средней школы Кёнг во время массовых занятий художественной гимнастикой.

Associated Press

16 октября 1944 года

Французские солдаты прикрепленное к французскому бронетанковому подразделению, пробуют немного свежеприготовленного виноградного сока, которые сами и давят ногами.

Associated Press

16 октября 1967 года.

Американская актриса Мэгги Блай на подоконнике отеля St. Ermin's в Лондоне во время съемок фильма "Бриллианты на завтрак". В этой сцене она взбирается на стену отеля, чтобы спасти свою собаку, застрявшую на парапете.

Associated Press

16 октября 1947 года

Парижская певица Эдит Пиаф позирует на борту лайнера Королевы Елизаветы по прибытии в Нью-Йорк.

Associated Press

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