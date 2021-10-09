Опасный трюк, прививка для "зайчика" Playboy и кадр разгромленного Лондона: 3 ретрофото дня

Опасный трюк, прививка для "зайчика" Playboy и кадр разгромленного Лондона: 3 ретрофото дня

Эти кадры удивляют и шокируют одновременно.

9 октября 1940 года

Фото сделано на следующее утро после прямого попадания авиабомбы в больницу Святого Матфея, Шордич, Лондон.

Associated Press

9 октября 1960 года

Леон Самсон, 24-летний шоумен, гримасничает, когда автомобиль проезжает по его груди в Перте, Австралия. Полотенце на груди предназначено для того, чтобы колесо не разорвало плоть.

Associated Press

9 октября 1972 года

"Зайчики" Playboy наблюдают за тем, как медицинский работник делает одной из их подруг прививку от гриппа, Лондон.

Associated Press

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