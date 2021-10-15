Овчарка-полицейский, морской пехотинец и виновник аварии президента США: 5 ретрофото дня

Это снимки, за которыми скрываются очень интересные истории.
15 октября 1967 года
Морской пехотинец США с надписью In God We Trust на шлеме ждет в бункере в Кон Тьен, в двух милях к югу от демилитаризованной зоны. Бункер морской пехоты окружен мешками с песком, промокшими от муссонных дождей.
15 октября 1970 года
Джулиус Аксельрод позирует в лаборатории Национального института здоровья в Бетесде, штат Мэриленд, после того как вместе с двумя другими учеными был назван лауреатом Нобелевской премии 1970 года по медицине и физиологии.
15 октября 1982 года
Сотрудник Maple Plain Co. Сэнди Моцко из Уотертауна, штат Миннесота, окружена почтовыми тележками с упаковками тайленола. Фирма готовится к возврату нескольких миллионов капсул из-за случаев отравления цианидом.
15 октября 1987 года
Сержант Билл Келли помогает Рокки, 6-летней немецкой овчарке, преодолеть почти двухметровую стену во время соревнований K-9 на ежегодном тактическом соревновании Департамента исправительных учреждений штата Массачусетс в тюрьме штата Норфолк. Келли и Рокки - напарники.
15 октября 1975 года
19 летний Джеймс Саламитес дает краткое интервью журналистам в штаб-квартире полиции Хартфорда в среду. Его автомобиль столкнулся с бронированным лимузином президента США Джеральда Форда, когда президент уезжал в аэропорт, чтобы вернуться в Вашингтон. В результате столкновения никто не пострадал.
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