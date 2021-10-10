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Пластиковый автомобиль, шелк принцессы Елизаветы и трудотерапия для солдат: 3 ретрофото дня

Пластиковый автомобиль, шелк принцессы Елизаветы и трудотерапия для солдат: 3 ретрофото дня

Associated Press

Эти исторические кадры удивляют и шокируют одновременно.

10 октября 1954 года

Эгон Брутч в окружении двух своих дочерей сидит в своем новом трехколесном автомобиле, для которого он разработал пластиковый кузов в Штутгарте, Германия. Он утверждает, что автомобиль весит вдвое меньше обычного металлического кузова и вмещает трех человек.

© Associated Press
Associated Press

10 октября 1947 года

Генри Эндрюс и Герберт Бродхерст начинают первый этап окрашивания шелка для шлейфа свадебного платья принцессы Елизаветы. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года.

© Associated Press
Associated Press

10 октября 1942 года

Под бдительным присмотром медсестры армии США два солдата-пациента в Северной Ирландии заняты в отделении трудотерапии. Они изготовляют игрушки для бедных ирландских детей.

© Associated Press
Associated Press

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