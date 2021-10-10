Пластиковый автомобиль, шелк принцессы Елизаветы и трудотерапия для солдат: 3 ретрофото дня

Эти исторические кадры удивляют и шокируют одновременно.

10 октября 1954 года

Эгон Брутч в окружении двух своих дочерей сидит в своем новом трехколесном автомобиле, для которого он разработал пластиковый кузов в Штутгарте, Германия. Он утверждает, что автомобиль весит вдвое меньше обычного металлического кузова и вмещает трех человек.

Associated Press

10 октября 1947 года

Генри Эндрюс и Герберт Бродхерст начинают первый этап окрашивания шелка для шлейфа свадебного платья принцессы Елизаветы. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года.

Associated Press

10 октября 1942 года

Под бдительным присмотром медсестры армии США два солдата-пациента в Северной Ирландии заняты в отделении трудотерапии. Они изготовляют игрушки для бедных ирландских детей.

Associated Press

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