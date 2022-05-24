После конфуза в Каннах: Шерон Стоун снова в платье Dolce & Gabbana вышла на дорожку

После конфуза в Каннах: Шерон Стоун снова в платье Dolce & Gabbana вышла на дорожку

Голливудская актриса Шерон Стоун уже второй день подряд блистает на красной дорожке в Каннах.

64-летняя звезда снова вышла на дорожку в платье от Dolce & Gabbana. В этот раз на Шерон было изумрудное платье с высоким разрезом с россыпью страз и длинным шлейфом.

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

Его Стоун дополнила изумрудными босоножками на высоких каблуках, массивным кольцом на пальце и крупными золотыми серьгами.

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

Актриса блистала перед премьерой фильма "Преступления будущего". Днем ранее публика видела Стоун в другом образе от итальянского бренда.

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

Тогда на красной дорожке с актрисой произошла конфузная ситуация. Помощники пытались помочь Шерон отстегнуть шлейф от наряда, но не могли справиться с этой задачей с первого раза.

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

В этом году на Каннском кинофестивале также много говорят об Украине, где продолжается война. Звезды поддерживают нашу страну, выбирая наряды и дополняя образы украинской символикой. Украинка Алина Байкова, например, вчера блистала на красной дорожке с флажком в руках. Модель с первых дней войны поддерживает украинцев и помогает чем может.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

А вот россиянку Викторию Боню вообще попросили уйти с дорожки и не хотели ее фотографировать. Все из-за того, что ее родная страна-агрессор развязала жестокую войну в Украине.

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