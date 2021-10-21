Серийный убийца, 819 эмигрантов и новые хулахупы: 5 ретрофото дня

Это архивные кадры с историей.

21 октября 1946 года

Еврейские иммигранты стоят под люком корабля "Альма". Корабль был остановлен судами Королевского флота, и в нем было обнаружено 819 нелегальных иммигрантов.

Associated Press

21 октября 1958 года

Две модели изящно раскачивают свои новые хулахупы, демонстрируя новое нижнее белье на показе мод во Франкфурте, Западная Германия.

Associated Press

21 октября 1976 года

Бетти Форд выражает благодарность публике во время кампании в Беттендорфе, штат Айова, за поддержку ее мужа, президента Джеральда Форда, и Джима Лича, кандидата в Конгресс.

Associated Press

21 октября 1985 года

Серийный убийца Ричард Рамирес, известный еще как "Ночной охотник", сжимает кулаки и натягивает цепи на наручниках во время своей явки в суд в Лос-Анджелесе. Судья Эльва Сопер упрекнул Рамиреса за попытку еще одной смены адвоката.

Associated Press

21 октября 1989 года

Боб Кубятович и Джон Вулискрофт смотрят на то, что осталось от соседского дома в Боулдер-Крик, штат Калифорния. В этом районе произошло землетрясение силой 6,9 балла.

Associated Press

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