Серийный убийца, 819 эмигрантов и новые хулахупы: 5 ретрофото дня

Это архивные кадры с историей.
21 октября 1946 года
Еврейские иммигранты стоят под люком корабля "Альма". Корабль был остановлен судами Королевского флота, и в нем было обнаружено 819 нелегальных иммигрантов.
21 октября 1958 года
Две модели изящно раскачивают свои новые хулахупы, демонстрируя новое нижнее белье на показе мод во Франкфурте, Западная Германия.
21 октября 1976 года
Бетти Форд выражает благодарность публике во время кампании в Беттендорфе, штат Айова, за поддержку ее мужа, президента Джеральда Форда, и Джима Лича, кандидата в Конгресс.
21 октября 1985 года
Серийный убийца Ричард Рамирес, известный еще как "Ночной охотник", сжимает кулаки и натягивает цепи на наручниках во время своей явки в суд в Лос-Анджелесе. Судья Эльва Сопер упрекнул Рамиреса за попытку еще одной смены адвоката.
21 октября 1989 года
Боб Кубятович и Джон Вулискрофт смотрят на то, что осталось от соседского дома в Боулдер-Крик, штат Калифорния. В этом районе произошло землетрясение силой 6,9 балла.
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