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Серийный убийца, 819 эмигрантов и новые хулахупы: 5 ретрофото дня

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Серийный убийца, 819 эмигрантов и новые хулахупы: 5 ретрофото дня

Associated Press

Это архивные кадры с историей.

21 октября 1946 года

Еврейские иммигранты стоят под люком корабля "Альма". Корабль был остановлен судами Королевского флота, и в нем было обнаружено 819 нелегальных иммигрантов.

© Associated Press
Associated Press

21 октября 1958 года

Две модели изящно раскачивают свои новые хулахупы, демонстрируя новое нижнее белье на показе мод во Франкфурте, Западная Германия.

© Associated Press
Associated Press

21 октября 1976 года

Бетти Форд выражает благодарность публике во время кампании в Беттендорфе, штат Айова, за поддержку ее мужа, президента Джеральда Форда, и Джима Лича, кандидата в Конгресс.

© Associated Press
Associated Press

21 октября 1985 года

Серийный убийца Ричард Рамирес, известный еще как "Ночной охотник", сжимает кулаки и натягивает цепи на наручниках во время своей явки в суд в Лос-Анджелесе. Судья Эльва Сопер упрекнул Рамиреса за попытку еще одной смены адвоката.

© Associated Press
Associated Press

21 октября 1989 года

Боб Кубятович и Джон Вулискрофт смотрят на то, что осталось от соседского дома в Боулдер-Крик, штат Калифорния. В этом районе произошло землетрясение силой 6,9 балла.

© Associated Press
Associated Press

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