Украина и мир: 20-й день войны в десяти фотографиях

В десяти фотографиях попробуем рассказать, каким был этот день, каким его запомним мы, каким увидят его наши потомки.
Заканчивается 20-й день войны России с Украиной. Мы верим в победу, наш дух не сломлен, весь мир на нашей стороне.
Мэр Киева Виталий Кличко проводит осмотр поврежденного жилого дома, пострадавшего от российской атаки. Киев, 15 марта 2022 года.
Хозяин со своей собакой возле жилого дома, пострадавшего от российской атаки. Киеве,15 марта 2022 года.
Пожар в жилом доме, пострадавшем от российской атаки, Киев, 15 марта 2022 года.
Мужчина проходит мимо мурала болгарского художника Станислава Беловского, на котором президент России Владимир Путин держит свое тело. София, 15 марта 2022 года.
Украинский флаг развевается перед Башней мира на Парламентском холме в Оттаве, Онтарио, Канада, 15 марта 2022 года.
Автомобили возле от блокпоста украинских военных в центре Киева, 15 марта 2022 года.
Антивоенный митинг в Будапеште.
Похороны Олега Ящишина, Сергея Мельника и Ростислава Романчукова, украинских военнослужащих, погибших во время вторжения России в Украину, на Лычаковском кладбище во Львове,15 марта 2022 года.
Военнослужащие на панихиде по украинским военнослужащим, погибшим во время вторжения России в Украину, в гарнизонной церкви святых Петра и Павла во Львове, 15 марта 2022 года.
В центре фото 48-метровая яхта Lady Anastasia под флагом Сент-Винсента и Гренадин, пришвартованная к причалу в Пуэрто-Адриано в Кальвии, на острове Майорка. Испанские власти арестовали яхту на Балеарском архипелаге 15 марта и пытаются доказать, что она принадлежит российскому олигарху, находящемуся под европейскими санкциями, введенными после вторжения в Украину, 15 марта 2022 года.