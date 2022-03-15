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Украина и мир: 20-й день войны в десяти фотографиях

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Украина и мир: 20-й день войны в десяти фотографиях

Getty Images

В десяти фотографиях попробуем рассказать, каким был этот день, каким его запомним мы, каким увидят его наши потомки.

Заканчивается 20-й день войны России с Украиной. Мы верим в победу, наш дух не сломлен, весь мир на нашей стороне. 

© Getty Images
Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко проводит осмотр поврежденного жилого дома, пострадавшего от российской атаки. Киев, 15 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Хозяин со своей собакой возле жилого дома, пострадавшего от российской атаки. Киеве,15 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Пожар в жилом доме, пострадавшем от российской атаки, Киев, 15 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Мужчина проходит мимо мурала болгарского художника Станислава Беловского, на котором президент России Владимир Путин держит свое тело. София, 15 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Украинский флаг развевается перед Башней мира на Парламентском холме в Оттаве, Онтарио, Канада, 15 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Автомобили возле от блокпоста украинских военных в центре Киева, 15 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Антивоенный митинг в Будапеште.

© Getty Images
Getty Images

Похороны Олега Ящишина, Сергея Мельника и Ростислава Романчукова, украинских военнослужащих, погибших во время вторжения России в Украину, на Лычаковском кладбище во Львове,15 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Военнослужащие на панихиде по украинским военнослужащим, погибшим во время вторжения России в Украину, в гарнизонной церкви святых Петра и Павла во Львове, 15 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

В центре фото 48-метровая яхта Lady Anastasia под флагом Сент-Винсента и Гренадин, пришвартованная к причалу в Пуэрто-Адриано в Кальвии, на острове Майорка. Испанские власти арестовали яхту на Балеарском архипелаге 15 марта и пытаются доказать, что она принадлежит российскому олигарху, находящемуся под европейскими санкциями, введенными после вторжения в Украину, 15 марта 2022 года.

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