В майке с цветочным принтом в стильных брюках: Кэти Холмс посетила мероприятие в Нью-Йорке

Кэти Холмс - активная жительница Нью-Йорка, которая не только постоянно попадает под прицел папарацци, но и посещает многие светские мероприятия, которые проводятся в этом городе. С 5 по 16 июня в Большом Яблоке будет проходить кинофестиваль "Трайбека" и соответственно много мероприятий с ним связанных.

В пятницу, 7 июня, Кэти посетила обед проводимый в честь программы "Сквозь ее объектив: программа для женщин-режиссеров". На этом мероприятии она появилась в стильном наряде, который был немного в стилистике Y2K.

На знаменитосте была белая майка с вышитым пайетками розовым цветком, которую она носила в сочетании с широкими черными штанами с цветочной мелкой аппликацией Также Холмс надела туфли на каблуках и несколько украшений. Через плечо у нее висела милая маленькая квадратная сумка от Chanel.

Кэти Холмс / Фото: Associated Press

Также в этом кинофестивале принимает участие звезда сериала "Секс в большом городе" - 67-летняя Ким Кэттролл. Она вошла в состав жюри конкурса и будет с коллегами отбирать лучшие короткометражные документальные фильмы и студенческие работы. По пути на мероприятии ее сфотографировали на улице в молочном костюме и оригинальной жилетке, которые она носила с сумкой от бренда Alexander Wang.

Ким Кэттролл / Фото: Getty Images

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