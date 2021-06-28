В мини-юбке от Dior: Шарлиз Терон на очередной премьере "Форсаж-9"

В мини-юбке от Dior: Шарлиз Терон на очередной премьере "Форсаж-9"

Шарлиз Терон посетила открытый показ фильма "Форсаж 9", организованный в поддержку проекта Charlize Theron Africa Outreach Project в Лос-Анджелесе.

45-летняя актриса появилась перед камерами в классической белой рубашке и черной мини-юбке от Dior, которая отлично подчеркивала стройные ноги актрисы. Аутфит Шарлиз дополнила маленькими черным клатчем и остроносыми кожаными ботинками на каблуках.

Шарлиз Терон / Associated Press

Гибрид мини-шорт и юбки, созданный из смеси шерсти и шелка, отлично подойдет как для повседневного, так и для вечернего выхода, а также отлично будет гармонировать с однотонной свободной фурболкой или футболкой с графическим принтом.

Шарлиз Терон / Associated Press

Шарлиз Терон сделала укладку с мокрым эффектом, легкий макияж глаз и накрасила губы насыщенной розовой матовой помадой. И выглядела очень эффектно.

В прошлый раз на премьерный показ "Форсаж 9" актриса приехала в китайский театр TCL в белой футболке от Dior из хлопка, с классическим коротким рукавом с круглым вырезом, и сочетала ее с короткой кожаной юбкой на пуговицах. Свой лук Терон дополнила яркой меховой шубой и ботильйонами из сетки на каблуках.

Шарлиз Терон / Associated Press

Шарлиз Терон / Associated Press

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