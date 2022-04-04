Война: 40-й день в десяти фотографиях

Война: 40-й день в десяти фотографиях

Уже сорок дней длится героическое противостояние добра и зла, человеческого достоинства и бесчеловечности. Мы в Украине боремся за весь мир против абсолютного зла. И сейчас это стало всем предельно ясно.

Преступления, которые совершают в Украине российские оккупанты, - это преступления против человечности, им нет оправдания и у них нет срока давности. Каким мир запомнит 40-й день войны, расскажем вам в десяти фотографиях.

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Тело мужчины и его велосипед возле кладбища в Макарове, к северо-западу от Киева, 4 апреля 2022 года.

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Артиллерийские снаряды вдоль дороги в Макарове к северо-западу от Киева, 4 апреля 2022 года.

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Памятник Тарасу Шевченко с осколочными пробоинами в Бородянке к северо-западу от Киева, 4 апреля 2022 года.

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Кошка выглядывает из разбитого окна частично разрушенного здания в городе Бородянка, к северо-западу от Киева, 4 апреля 2022 года.

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Люди проходят мимо разрушенных зданий в Бородянке, к северо-западу от Киева, 4 апреля 2022 года.

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Женщина проезжает на велосипеде мимо разрушенных зданий в Бородянке, к северо-западу от Киева, 4 апреля 2022 года.

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Люди едут на велосипедах мимо разрушенных зданий в городе Бородянка, к северо-западу от Киева, 4 апреля 2022 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении украинских солдат в Буче, 04 апреля 2022 года.

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Работники «приветственного центра» для прибывающих украинцев ждут, чтобы направить людей на вокзал Сент-Панкрас, 4 апреля 2022 года в Лондоне.

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Обломки автомобилей среди разрушений на военном аэродроме в Гостомеле.

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