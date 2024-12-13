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Выглядела роскошно и очень гламурно: Сара Джессика Паркер сияла на красной дорожке

Выглядела роскошно и очень гламурно: Сара Джессика Паркер сияла на красной дорожке

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Актриса продемонстрировала на мероприятии оригинальное платье и аксессуар, который ранее уже носила.

59-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" - актриса и модная икона - Сара Джессика Паркер - посетила Международный кинофестиваль на Красном море.

Она вышла на красную дорожку в потрясающем и гламурном платье от бренда Oscar de la Renta, в котором сияла с головы до ног. Это был наряд из осенней коллекции 2024 года золотого цвета и с рукавами три четверти. Платье было полностью расшито пайетками и украшеной гламурной бахромой на юбке.

Паркер носила платье в сочетании с золотистыми босоножками на высоких каблуках от Gianvito Rossi, гламурными украшениями и сумкой со стразами от Benedet­ta Bruzzich­es.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Что интересно, с этой сумкой актриса уже ранее выходила в свет. Ей она дополнила зеленое платье с глубоким декольте от бренда Elie Saab в прошлом году на мероприятии Ambassador Theater Group.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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