Агрессия в соцсетях: почему люди такие злые в интернете и как правильно на них реагировать

Агрессия в соцсетях / © Getty Images

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В последнее время складывается ощущение, что интернет — это свободная территория для агрессии, где злоба стала нормой. Но почему так происходит, кто действительно проявляет агрессию онлайн и главное, как на это правильно реагировать, рассказало издание Psychology Today.

Онлайн агрессия

Онлайн агрессия — это не только прямые оскорбления. Она проявляется в:

хейте,

троллинге,

кибербуллинге,

языке вражды,

политической нетерпимости,

публичном унижении.

Ее цель — психологически или эмоционально травмировать другого человека. Часто такое поведение маскируется под «шутку», «собственную мысль» или «мучительную, но правду».

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Почему люди злятся в интернете

Одна из классических теорий — гипотеза фрустрации-агрессии. Еще в 1939 году социальные психологи утверждали, что агрессия возникает как реакция на фрустрацию, когда что-либо или кто-то мешает достичь желаемого.

Но современные исследования, например, профессора Ари Круглански, уточняют, что фрустрация вызывает агрессию только тогда, когда затрагивает чувство собственной значимости, то есть когда человека унижают, игнорируют или заставляют чувствовать себя «никому не нужным».

В соцсетях это особенно актуально. Там легко сравнивать себя с другими, чувствовать собственное «несовершенство», а комментарий — это быстрый способ заявить о себе, компенсировать унижение с демонстрацией силы.

Нарциссизм и агрессия

Исследователи обнаружили, что люди с высоким уровнем нарциссизма чаще ведут себя агрессивно онлайн. Почему? Нарцисс — это не просто любящий себя человек. Это человек, постоянно нуждающийся в внешнем подтверждении: внимания, похвалы, ругательств. И когда она этого не получает или видит кого-то более «успешного», начинает злиться.

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Исследование в Китае

Более 800 студентов приняли участие в исследовании. Оказалось, что люди с высоким уровенем нарциссизма чаще оскорбляли знаменитостей в соцсетях. Причина — ощущение несправедливости, почему им аплодируют, а меня не замечают.

Вывод: агрессия была способом восстановить утраченное чувство значимости.

Исследования в Канаде

1 725 взрослых людей, участвовавших в исследовании, рассказали о своем поведении в интернете. Агрессивные комментарии, брань, оскорбления в политических дискуссиях — все это чаще случалось у людей с нарциссическими чертами:

Грандиозный нарциссизм (я лучше всех).

Уязвимый нарциссизм (я легко обижаюсь, потому что не уверен в себе).

Оба типа — источник агрессии, в частности, в политических обсуждениях, которые часто становятся площадкой для эмоционального взрыва.

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Украинские реалии

Большинство украинцев каждый день используют именно соцсети, даже больше, чем новостные сайты.

После 2022 года уровень эмоциональной усталости, тревожности и раздражения растет.

Агрессия онлайн — это зеркало общественного положения, но она не должна становиться нормой.

Как реагировать на онлайн агрессию

Не вступайте в драку. Ваша реакция — это то, что кормит агрессора. Игнорирование — не слабость, а стратегия сохранения нервной системы.

Блокируйте. Соцсети имеют инструменты защиты, пользуйтесь ими. Ваш эмоциональный комфорт важнее «свободы слова» агрессора.

Развивайте эмоциональную эмпатию. Если вы ощущаете в себе желание «вставить резкое словцо», сделайте паузу. Задайте себе вопрос, почему вас это задело?

Прокачивайте свою значимость по-другому. Не комментариями, бранью или «победой» в комментариях. А через развитие навыков, заботу о себе и близких, творчество, волонтерство и добрые дела. Это не только морально, но и нейропсихологически более эффективно, ведь создает долговременное чувство удовольствия.

Помните, что соцсети — это не поле боя, а пространство для связи. Агрессия — это сигнал. Она показывает, что что-то болит: самооценка, значимость, признание, однако агрессия не единственный способ «лечить» эти раны.

Не боритесь со злом в интернете — не умножайте его, создавайте пространство, в котором хочется просто быть и начните с себя.