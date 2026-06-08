Альберт Фиш / © Associated Press

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Его преступления шокировали даже опытных полицейских и психиатров. Серийный убийца, педофил, палач и каннибал, Альберт Фиш оставил после себя дело, которое и спустя почти столетие остается одним из самых жутких в истории криминалистики.

Детство

Альберт Фиш / © Getty Images

Альберт Фиш родился 19 мая 1870 года в Вашингтоне, под именем Гамильтон Говард Фиш. Его семейная история с самого начала была полна трагедий, психических заболеваний и социальных проблем. Отец, Рэндалл Фиш, был ветераном Гражданской войны и на момент рождения сына ему было уже более 70 лет. Когда Альберту исполнилось пять лет, отец умер и оставил семью без средств к существованию.

Мать, Эллен Фиш, оказалась в чрезвычайно трудном положении. Без возможности самостоятельно содержать детей, она приняла решение отдать младшего сына в сиротский приют, об этом говорится в исследовании опубликованном на странице ResearchGate.

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Сиротинец в конце XIX века был далек от современных представлений о детских учреждениях. Физические наказания там считались привычной частью воспитательного процесса, а дисциплина поддерживалась жесткими методами. Позже Фиш вспоминал, что именно там впервые начал испытывать странные эмоции, связанные со страданием и болью. В одном из интервью после ареста он говорил:

"Я видел, как многих ребят били и это разрушило мой разум"

Детство Фиша проходило в атмосфере насилия и психологической изоляции. У него рано появились признаки мазохистских наклонностей. Наблюдение за наказаниями других детей постепенно превратилось в нездоровый интерес к физической боли, который с годами только усиливался.

Важным фактором была и наследственность. Во время судебного процесса и психиатрических обследований выяснилось, что в семье Фиша было много случаев психических расстройств. Один из его дядей страдал религиозным психозом и умер в психиатрической больнице. У брата были тяжелые когнитивные нарушения. Другие родственники также демонстрировали симптомы психических заболеваний или зависимостей. Считается, что Альберт рос в среде, где соединились генетическая предрасположенность к психическим расстройствам и травматический жизненный опыт.

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В работе, опубликованной на странице American Institute for the Advancement of Forensic Studies, говорится, что в подростковом возрасте его странные фантазии начали приобретать сексуальный характер. Впоследствии они трансформировались в сложный комплекс садомазохистских влечений, которые становились все более навязчивыми. Он получал удовольствие не только от собственной боли, но и от мыслей о страданиях других людей.

Несмотря на это, внешне его жизнь долгое время выглядела вполне обычной. В юности он оставил приют, работал на разных работах, а затем освоил профессию маляра и декоратора. Работа позволяла ему много путешествовать и легко менять место жительства. Именно эта мобильность позже помогала ему годами избегать подозрений и ответственности.

В 1898 году Альберт женился на Анне Мэри Хоффман. У супругов родилось шестеро детей. Для соседей и знакомых он казался спокойным семьянином, добросовестно работающим и заботящимся о семье. Его дети впоследствии свидетельствовали, что отец редко проявлял агрессию по отношению к ним и в целом вел себя как заботливый глава семьи.

Однако за фасадом обычной жизни скрывался мир все более опасных фантазий и психологических отклонений. Переломным моментом стал 1917 год, когда жена неожиданно покинула его ради другого мужчины. Альберт остался один воспитывать шестерых детей. Для большинства людей такая ситуация стала бы тяжелым жизненным испытанием, но в его случае она совпала с резким ухудшением психического состояния.

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Именно после распада семьи, у него начали усиливаться религиозные бредни, навязчивые мысли о наказании, искуплении грехов через страдания и самоистязания. Он все чаще считал себя исполнителем Божьей воли, а собственные жестокие импульсы начал оправдывать религиозными мотивами.

Исчезновение Грейс Бадд

Альберт Фиш, обвиняемый в убийстве Грейс Бадд, равнодушно ждет в здании окружного суда, 12 марта 1935 года / © Associated Press

Издание The True Crime Database рассказало, что весной 1928 года семья Бадд жила в одном из бедных районов Манхэттена. Альберт и Делия Бадд воспитывали пятерых детей в тесной квартире на Западной 15-й улице. Как и тысячи американских семей в конце 1920-х годов, они постоянно боролись с нехваткой денег. Старший сын, восемнадцатилетний Эдвард Бадд, хотел помочь семье выбраться из нищеты и найти стабильную работу.

25 мая 1928 года он разместил небольшое объявление в газете New York World: «Молодой человек, 18 лет, ищет работу в сельской местности». Для Эдварда это был шанс вырваться из бедности и обеспечить семье хотя бы минимальный доход.

Через несколько дней, 28 мая, в дверь квартиры Баддов постучал незнакомый пожилой мужчина. Он представился Фрэнком Говардом и сообщил, что является фермером из Фармингдейла на Лонг-Айленде. По его словам, он искал молодых работников для работы на своей ферме и заинтересовался объявлением Эдварда.

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Пока Эдварда не было дома, у Делии Бадд была возможность пообщаться с гостем. Внешне он выглядел вполне респектабельно: пожилой мужчина с седыми волосами и усами, вежливый, хорошо воспитанный и удивительно доброжелательный. Он говорил спокойно и уверенно, производил впечатление человека, которому можно доверять.

Особое впечатление на семью произвело то, что незнакомец носил с собой немалую сумму наличных. Для семьи, которая считала каждый цент, вид толстой пачки банкнот был почти невероятным. Позже свидетели вспоминали, что мужчина специально демонстрировал деньги, чтобы создать образ успешного и состоятельного работодателя.

Во время разговора в комнату зашла десятилетняя Грейс Бадд. Она была любимицей семьи. В тот день она вернулась из церкви и была одета в свое лучшее белое платье, белые шелковые чулки и шляпку с лентами. У нее были большие карие глаза, темные волосы и очень светлая кожа.

Именно в этот момент внимание «Фрэнка Говарда» полностью переключилось на ребенка. Он не мог оторвать от нее взгляда, посадил рядом с собой и попросил посчитать деньги, которые были у него в руках. Грейс быстро назвала правильную сумму. После этого он подарил ей пятьдесят центов на сладости для себя и младшей сестры. Для детей из бедной семьи такая сумма была настоящим сокровищем.

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В тот же день мужчина сообщил, что вскоре вернется и заберет Эдварда и его друга для работы на ферме. Он даже дал ребятам несколько долларов на поход в кинотеатр.

Когда же «Говард» собрался уходить, он вспомнил о дне рождения своей племянницы. По его словам, празднование должно было состояться в квартире сестры на Манхэттене, поэтому он неожиданно предложил Грейс поехать вместе с ним и пообещал, что на вечеринке будут другие дети, подарки, торт и много развлечений.

Делия Бадд колебалась, однако решающее слово сказал отец семьи. Поэтому когда он увидел заинтересованность дочери, то убедил жену согласиться. После этого Делия помогла дочери надеть пальто и праздничную шляпку.

Семья проводила ее до дверей. Из окна дома родители наблюдали, как маленькая девочка вместе с пожилым мужчиной медленно идет вниз по улице. Они видели, как обе фигуры свернули за угол и исчезли из поля зрения. В тот момент никто из них не мог даже представить, что видит Грейс в последний раз.

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Когда в тот вечер девочка не вернулась домой, родители начали волноваться. Сначала они предполагали, что празднование затянулось или возникли непредвиденные обстоятельства. Но с каждым часом тревога становилась все сильнее.

Ночь прошла без всяких известий, поэтому на следующее утро Эдвард Бадд отправился в участок полиции, чтобы сообщить об исчезновении сестры.

Так началось одно из самых известных расследований в истории американской криминалистики — дело, которое в течение следующих шести лет оставалось неразгаданным и превратилось в настоящий кошмар для семьи Бадд.

Только в 1934 году полиция узнает страшную правду, что доброжелательного «фермера» Фрэнка Говарда никогда не существовало. Под этим именем скрывался один из самых опасных серийных убийц в истории США — Альберт Фиш.

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Шесть лет неизвестности

Альберт Фиш / © Associated Press

Исчезновение десятилетней Грейс Бадд стало для нью-йоркской полиции одним из самых сложных расследований того времени. Уже в первые дни после похищения следователи столкнулись с проблемой, что человека, который называл себя Фрэнком Говардом, фактически не существовало.

Издание The Washington Post рассказало, что полицейские проверили каждую деталь, которую незнакомец сообщил семье. Выяснилось, что адрес сестры, не соответствовал действительности, информация о ферме на Лонг-Айленде также оказалась выдумкой. Никаких документов, которые бы подтверждали существование состоятельного фермера по имени Фрэнк Говард, найти не удалось.

Для следствия это означало катастрофу. В эпоху, когда не существовало электронных баз данных, систем видеонаблюдения или централизованных реестров граждан, человек мог достаточно легко исчезнуть под вымышленным именем.

Единственным материальным доказательством была телеграмма, которую «Говард» прислал накануне похищения. Сообщение было коротким и будничным: «Был в Нью-Джерси по делам. Зайду утром».

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Телеграмма не содержала никаких сведений, которые могли бы помочь установить личность отправителя. Однако детектив Бюро розыска пропавших лиц Уильям Кинг отказался ее выбрасывать и сохранил оригинальный бланк Western Union вместе с образцом почерка мужчины.

Тем временем для семьи Бадд начался мучительный период ожидания. В ноябре 1934 года, через шесть лет после исчезновения Грейс, это ожидание наконец имело результат. В квартиру Баддов пришло анонимное письмо. На первый взгляд, ничего особенного, но когда детектив Кинг взял в руки конверт и сравнил почерк с телеграммой, которую хранил все эти годы, то понял, что его написал тот самый человек, который когда-то пришел в квартиру под именем Фрэнк Говард.

После шести лет неизвестности дело Грейс Бадд наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Другие жертвы Альберта Фиша

Альберт Фиш несет Библию / © Associated Press

Пока дело Грейс Бадд оставалось нераскрытым, в Нью-Йорке и его окрестностях продолжали исчезать дети. На тот момент полиция еще не связывала эти случаи между собой, хотя впоследствии следователи придут к выводу, что часть этих преступлений могла быть делом одного человека — Альберта Фиша.

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Билли Гаффни — ребенок, которого забрал «Бугимен»

В феврале 1927 года в Бруклине пропал четырехлетний Билли Гаффни. Мальчик играл на улице вместе со своим соседом — трехлетним Билли Биттелом. Именно он стал единственным свидетелем происшествия. Когда взрослые начали искать пропавшего мальчика, ребенок повторял только одно:

«Бугимен забрал Билли»

Эта фраза, сказанная ребенком, не была воспринята серьезно. Поиски продолжались, но тело Билли Гаффни так и не было официально найдено, а дело постепенно зашло в тупик.

Только после ареста Фиша следователи просмотрели старые материалы. Бывший водитель трамвая признался полиции, что узнал Альберта на газетной фотографии. По его словам, он видел пожилого мужчину, который ехал вместе с маленьким мальчиком. У ребенка был напуганный вид, он плакал и звал маму, а мужчина пытался его успокоить.

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Эти показания стали одним из первых косвенных подтверждений того, что Фиш мог быть причастен к исчезновению мальчика. Впоследствии, во время допросов, Фиш признался в убийстве Билли Гаффни и подробно описал преступление.

Фрэнсис Макдоннелл и «Серый человек»

14 июля 1924 года восьмилетний Фрэнсис Макдоннелл играл неподалеку от своего дома на Стейтен-Айленде. Его мать, позже вспоминала, что в тот день заметила на улице странного пожилого мужчину. У него были седые волосы и усы, изможденный вид и вел он себя довольно нервно — сжимал и разжимал кулаки, бормотал что-то под нос и внимательно наблюдал за детьми. Очевидцы говорили, что мужчина некоторое время стоял, наблюдал за игрой мальчиков, а потом позвал Фрэнсиса к себе. Ребенок подошел и после этого исчез.

Поиски начались почти сразу. Через несколько часов тело Фрэнсиса было найдено в лесистой местности неподалеку. Состояние тела свидетельствовало о чрезвычайной жестокости преступления, мальчик был сильно избит и задушен собственными подтяжками.

Полиция начала масштабную операцию по поиску неизвестного подозреваемого, но несмотря на многочисленные свидетельства, установить личность преступника тогда не удалось. Он буквально исчез и не оставил после себя никаких следов.

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Лишь много лет спустя, после ареста Альберта Фиша в 1934 году, криминалисты и детективы начали пересматривать старые дела о пропаже детей. Описание «Серого человека» почти полностью совпадало с внешностью Фиша, его образом действия и моделью поведения.

В совокупности эти истории показали следователям позже, что дело Грейс Бадд не было единичным преступлением. Оно стало лишь самой известной частью длинной цепи исчезновений и убийств.

Письмо, которое разрушило анонимность «Серого человека»

Альберт Фиш вместе с детективом / © Associated Press

Когда семья Бадд получила анонимное письмо, конверт выглядел обычным, без подписи отправителя, но его содержимое мгновенно вызвало шок и ужас. В письме автор подробно описывал события, которые произошли 28 мая 1928 года, а именно, визит в квартиру, разговор, знакомство с маленькой Грейс и обстоятельства ее похищения. Самым жутким было то, что изложение событий содержало очень точные детали.

В материале издания ALCATRAZ EAST рассказывается, что письмо было не просто признанием, а своеобразным холодным, методичным рассказом человека, который не испытывал ни раскаяния, ни страха. Автор не пытался скрыть свою причастность, наоборот, демонстрировал полный контроль над информацией о преступлении, а это еще больше убедило полицию, что это и есть настоящий похититель.

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Это письмо стало ключевой ошибкой Фиша. Если раньше он тщательно избегал следов, то теперь сам оставил след, который можно было проследить.

Детектив Уильям Кинг, сразу обратил внимание на конверт. На нем был напечатан небольшой шестиугольный знак с буквами NYPCBA — сокращение от New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Кинг провел проверку организации, к которой принадлежала эта канцелярия и установил, что бланки и конверты могли получать члены ассоциации, а также ограниченный круг лиц, у которых был доступ в ее помещение. После этого детектив организовал проверку всех, у кого был контакт с документами.

Параллельно он снова поднял старые материалы дела, в частности телеграмму. Сравнение почерка стало решающим этапом, экспертиза подтвердила, что оба текста, вероятно, написаны одним человеком.

Дальнейшее расследование привело следователей к дешевому пансионату на Восточной 52-й улице в Нью-Йорке. Именно там в разные периоды жил человек, который регистрировался под именем Альберт Фиш. Хозяева дома вспоминали его как тихого, неприметного пожилого арендатора, который редко привлекал к себе внимание.

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Дополнительные проверки показали, что после отъезда Фиша из этого пансионата на его имя начали поступать почтовые отправления, в том числе письма от родственников. Именно это позволило следователям установить потенциальное время его возвращения.

Детективы ждали, когда подозреваемый снова появится, чтобы забрать свою корреспонденцию и тем самым подтвердить его личность без риска потерять главного подозреваемого. Этот план сработал 13 декабря 1934 года.

В тот день Альберт Фиш появился в пансионате, чтобы забрать почту. Следователи сразу узнали его по описанию и почерку из документов дела. Арест состоялся быстро и без сопротивления.

Признание «Бугимена»

После ареста Альберт Фиш почти сразу согласился на допросы и, к удивлению следователей, не пытался отрицать свою причастность. Его поведение было спокойным, почти будничным, будто он рассказывал не об убийстве ребенка, а об обычном событии из прошлого.

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С первых часов допроса Фиш рассказал о последовательности своих действий и гибели Грейс Бадд. По его словам, первоначальный план был другим, он утверждал, что приехал к семье Бадд с намерением напасть на Эдварда и его товарища. Для этого он заранее подготовил орудия преступления — топор, нож мясника и пилу. Однако, его план изменился, когда он увидел десятилетнюю Грейс. Именно это стало «решающим», после чего он решил похитить именно ее.

Полуразрушенный коттедж на лужайке за домом Вистерия, где Альберт Фиш убил Грейс Бадд. Полиция разбирала старую постройку и методично копала землю вокруг нее в поисках костей возможных других жертв / © Getty Images

Он отвез ее к заброшенному дому, приказал оставаться на улице, пока сам зашел внутрь. После этого, когда девочка зашла следом или приблизилась ко входу, он напал на нее и задушил. В своих показаниях Фиш описывал все без эмоций, в сухой и техничной манере.

После убийства он расчленил тело и пытался скрыть останки неподалеку. Эти детали были проверены во время следственного эксперимента, когда Фиш добровольно согласился показать место преступления. Во время выезда он лично указал следователям на участок, где, по его словам, были спрятаны останки девочки. Именно там полиция обнаружила останки Грейс.

Врач Майк Аамодт, работающий на кафедре психологии Университета Редфорда, в своем материале подчеркивает, что наибольшее впечатление на участников расследования произвела не только жестокость описанных событий, но и полная эмоциональная отстраненность Фиша. Он говорил о преступлении так, будто описывал постороннюю сцену, не связанную лично с ним, что лишь усиливало образ человека с глубокими психическими отклонениями.

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В ходе расследования также выяснилось, что Фиш в течение многих лет систематически искал контакты с детьми. Это не были случайные встречи, он целенаправленно выбирал места, где мог незаметно наблюдать за детьми и постепенно входить к ним в доверие.

Для этого Фиш посещал общественные парки, детские площадки, церковные мероприятия, воскресные школы, ярмарки и другие места, где регулярно собирались семьи с детьми. В те годы общество было значительно более доверчивым к пожилым людям, поэтому присутствие седого мужчины среди родителей и детей практически не вызывало подозрений.

Особый интерес у него вызывали дети из малообеспеченных семей. Он хорошо понимал социальные трудности, с которыми сталкивались бедные семьи, именно поэтому он нередко использовал обещания работы, денег или помощи как способ завоевать доверие родителей. По свидетельствам психиатров и следователей, он тратил много времени на подготовку к знакомству с потенциальными жертвами. Мог заранее продумывать легенду о себе, использовать вымышленные имена и истории.

Психиатрический портрет

После ареста Фиша обследовал известный психиатр доктор Фредерик Вертам. Полученные им результаты шокировали даже специалистов, об этом говорится в материалах издания HISTORY.

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Фиш рассказал о десятках лет самоистязаний. Он втыкал иглы в собственное тело, бил себя доской с гвоздями, поджигал себя и совершал другие формы самоповреждения. Рентген показал не менее 29 игл в тазовой области.

По словам Вертама, Фиш демонстрировал практически все известные в то время сексуальные отклонения. Он страдал религиозным бредом и был убежден, что получает божественные приказы приносить детей в жертву. Во время бесед с психиатром он заявил, что мог убить более ста детей.

Следователи считали эти цифры преувеличением, однако были убеждены, что количество его жертв значительно превышало доказанные эпизоды.

Суд века

По материалам издания EBSCO, суд над Альбертом Фишем начался 11 марта 1935 года. Защита строила стратегию на доказательстве его невменяемости. Адвокаты подробно описывали психические расстройства Альберта, религиозные бредни, самоповреждения и многочисленные свидетельства детей.

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Прокуратура же настаивала, что Фиш осознавал свои действия. Одним из самых эмоциональных моментов процесса стало представление останков Грейс Бадд в суде. Когда прокурор продемонстрировал череп девочки, атмосфера в зале стала невыносимой даже для многих журналистов.

Несмотря на огромный объем свидетельств о психических отклонениях, присяжные признали Альберта Фиша вменяемым. На вынесение приговора им понадобилось менее часа.

Казнь «Лунного маньяка»

Альберт Фиш / © Getty Images

После завершения судебного процесса и отклонения всех апелляций защиты, судьба Альберта Фиша была окончательно решена. Суд признал его вменяемым, а приговор предусматривал смертную казнь.

Последние месяцы своей жизни Фиш провел в печально известной тюрьме Синг-Синг. По свидетельствам тюремного персонала, он вел себя спокойно, не демонстрировал ни паники, ни раскаяния. Его поведение оставалось отстраненным, что соответствовало образу эмоционально холодного и психически нестабильного человека, который сформировался во время судебно-психиатрических экспертиз.

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В течение содержания в камере смертников Фиш проводил время в молчании. Психиатры, отмечали отсутствие классических признаков страха смерти, зато фиксировали странную смесь религиозных и мистических высказываний, которые он продолжал использовать до последних дней.

16 января 1936 года приговор был приведен в исполнение на электрическом стуле в Синг-Синге. Процедура казни прошла в соответствии с тогдашними стандартами. По официальным данным, Фиш сохранял внешнее спокойствие и не оказывал сопротивления во время подготовки к исполнению приговора.

Очевидцы, присутствовавшие при казни, отмечали, что он не проявлял эмоционального возбуждения, его поведение оставалось сдержанным и почти безразличным. Перед казнью Фиш якобы обратился к охранникам со словами:

"Это будет наивысшее наслаждение. Единственное, которого я еще не испытывал"

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Эта фраза, зафиксированна в показаниях персонала, стала одной из самых цитируемых в контексте его дела.

После казни тело Альберта Фиша было передано для захоронения, и его дело официально завершилось. Однако в криминологии и психиатрии история «Бугимена» осталась одним из самых мрачных примеров сочетания тяжелых психических расстройств, серийного насилия и длительной социальной невидимости преступника.

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