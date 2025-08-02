Частный детектив раскрыл, как распознать измену с помощью смайликов

Предательство / © Credits

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Частный детектив Пол Джонс рассказал о необычном, на первый взгляд, безобидном знаке, который может указывать на то, что ваш партнер изменяет. Вместо традиционных стереотипов об измене, все чаще для тайного общения используют… эмодзи.

Об этом пишет Daily Mail.

Тема измены получила широкую огласку в последние недели после того, как бывший CEO технокомпании Энди Байрон и HR-менеджер Кристин Кебот были уличены в романе во время поцелуя на концерте Coldplay.

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Однако, по словам Пола Джонса из ARF Private Investigators, есть более простой способ понять, может ли ваш партнер быть неверным.

Некоторые люди идут на крайние меры, чтобы скрыть свои внебрачные отношения, а другие выбирают более незаметные методы.

По словам Пола, хитрые предатели все чаще используют простой код, который может казаться невинным.

Многие считают, что общение между влюбленными включает горячие фото, тайные звонки или подозрительные письма. Однако современные изменники все чаще пользуются значительно более невинными способами — эмодзи.

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«За последний год мы заметили рост использования обычных символов как способа общения, чтобы не быть разоблаченными», — рассказал Пол изданию The Sun.

Он добавил, что хотя использование эмодзи на первый взгляд выглядит безобидным, обычно они имеют «более глубокий смысл», особенно если в сообщениях часто появляются маленькие изображения.

Самым распространенным эмодзи, по словам Пола, является круассан — он означает «встреться со мной на завтрак».

Другие символы, которые могут быть использованы, — это письмо, означающее «напиши мне, когда будешь свободен», или тарелка со спагетти — просьба пойти на ужин.

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Чили-эмодзи символизирует флирт или интимность, обезьянка «не вижу зла» — чувство вины или секретность, а замок — знак приватного или заблокированного разговора.

Для тех, кто хочет проверить мобильный телефон своего партнера, можно посмотреть, какие эмодзи он использует чаще всего. Это можно сделать, нажав иконку эмодзи на клавиатуре во время написания сообщения.

Если символы, которые часто используют изменники, являются одними из самых часто используемых у вашего партнера, это может свидетельствовать о неверности.

Пол заметил, что единичное использование таких эмодзи «не имеет большого значения», но если они часто появляются в чатах с одним и тем же человеком, это стоит воспринимать серьезнее.

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Детектив также посоветовал доверять интуиции в поисках ответов.

«Если ваш партнер внезапно начинает прятать телефон, сокращает разговоры или вы замечаете новые контакты со странными именами или эмодзи — самое время задавать вопросы», — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что частный детектив Пол Джонс рассказал, как обычная зубная щетка может разоблачить измену партнера