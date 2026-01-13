Что такое "бабушкины вечеринки" и почему их не приветствуют молодые родители: тренд, о котором все говорят

Пожилая женщина / © Credits

Социальные сети полны множеством разнообразных мнений относительно воспитания детей и бабушек и дедушек. Но одной из тенденций, которая вызвала особые разногласия, является тренд бабушкиных вечеринок.

Если эта тенденция еще не попала в ваш алгоритм, GoodHousekeepingобъясняет, что это такое.

По сути, бабушкины вечеринки похожи на вечеринку по случаю рождения ребенка, но для будущей бабушки, а не для родителей. Многие комментаторы в социальных сетях раскритиковали эту идею, говорят, что она, кажется, разработана для того, чтобы сделать бабушку или дедушку центром внимания в тот момент, когда на самом деле внимание должно быть сосредоточено на будущих родителях. Другие отметили, что бабушкины вечеринки кажутся просто сбором подарков.

Но чем больше узнаете об этой тенденции, тем больше понимаете ценность бабушкиных вечеринок - при определенных обстоятельствах. Есть много причин праздновать рождение внука, но также есть некоторые потенциальные подводные камни.

Положительным аспектом празднования является то, что это увлекательный обряд посвящения. Стать бабушкой и дедушкой - очень важный момент. Это жизненный переход, жизненное событие, важная веха. Многие с нетерпением ждали этого годами, поэтому это то, что стоит отпраздновать.

Со снижением рождаемости и тем, что женщины откладывают роды, средний возраст бабушек и дедушек растет. Многие люди в возрасте 60+ волновались, что к тому времени, как у них наконец появится внук, с которым можно будет поиграть, они не смогут подняться с постели.

Но стать бабушкой и дедушкой всегда было радостным событием, так почему новая потребность в особой вечеринке?

По мнению тех, кто следит за тенденциями воспитания, это зависит от индивидуальных обстоятельств семьи и характера самой вечеринки. Во многих случаях празднование бабушки просто практическое. Все больше бабушек и дедушек воспитывают своих внуков. Многие бабушки и дедушки, проживающие со своими внуками в возрасте до 18 лет, несут ответственность за их уход, пока родители работают.

Бабушки и дедушки не могут достать из кладовки оборудование, которое использовали для своих детей, потому что большая его часть теперь считается небезопасной. В таких обстоятельствах желание подарить бабушке столь необходимое безопасное автокресло или кроватку вполне оправдано. Это также относится к бабушкам и дедушкам, которые присматривают за детьми у себя дома. Перевозить младенца, кроватку, автокресло, стульчик для кормления и другое повседневное оборудование между двумя домами — это логистический и физический подвиг, особенно если вы пожилой человек.

Конечно, молодые родители также сталкиваются с ростом расходов, и иногда вечеринка для бабушек и дедушек может помочь и в этом. Удобно связать вечеринку для бабушки с реестром родителей, имеющих детей. Бабушка и дедушка могут жить далеко от своих детей и иметь друзей, которые не знают будущих родителей. Эти друзья могут посетить вечеринку для бабушки и дедушки, подарив подарки, чтобы заполнить пробелы в том, что нужно родителям.

С другой стороны, вечеринки для бабушки также не обязательно должны быть связаны с вещами. Ведь просто собраться с друзьями, чтобы отпраздновать, может быть достаточно, чтобы отметить это важное событие.

Будущие матери не всегда относятся к бабушкиным вечеринкам положительно. В интернете есть много саркастических и противоречивых разговоров на эту тему. Но в некоторых семьях бабушка берет на себя значительную часть ухода за ребенком, и если это так, то вполне логично, что празднование даст ей возможность получить желаемое признание и благодарность.

В общем, вечеринки для бабушек - это хорошо для тех, кто их хочет, при условии, что они не слишком изысканные и с уважением относятся к будущей маме.

Рекомендации по устройству вечеринки для бабушек