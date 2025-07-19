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- Психология
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Два комплимента, которые никогда не следует говорить своему партнеру - советы психологов
Комплименты могут превратиться в форму контроля, если не осознавать их истинный подтекст.
Психологи предостерегают, что есть две распространенные фразы, которые на первый взгляд кажутся комплиментами, могут иметь обратный эффект и навредить вашим отношениям.
Об этом пишет издание Daily Mail
Комплименты, как правило, дарят тепло и ощущение заботы. «Ты прекрасно выглядишь», «Ты невероятно готовишь» — такие слова приятно слышать от любимого человека. Но некоторые фразы могут не укрепить связь, а незаметно ее разрушать.
Об этом пишет американский психолог доктор Марк Треверс, получивший образование в Университетах Корнелла и Колорадо-Боулдера. В своей статье на Psychology Today он объясняет, почему некоторых «комплиментов» стоит избегать.
«Комплименты могут разоружать. Они заставляют нас чувствовать себя избранными и услышанными так, как не делают другие слова. Но иногда самые приятные из них учат нас приглушать себя», — объясняет Трэверс.
Ниже — две фразы, которые лучше убрать из лексикона, если хотите поддерживать здоровые и искренние отношения.
«Как ты всегда остаешься таким (ой) спокойным (ой)»
Эта фраза может выглядеть как искренняя похвала, однако, по словам эксперта, часто она вознаграждает не эмоциональную силу, а эмоциональную тишину. То есть партнера могут хвалить не за то, что он/она справляется с эмоциями, а за то, что скрывает их.
В результате человек бессознательно пытается казаться «спокойным» даже в моменты внутренней боли — просто потому, что за такое поведение его хвалили раньше.
«Когда подавление эмоций в отношениях начинают считать положительным качеством, человек начинает думать, что его ценят только тогда, когда он удобен и не создает проблем», — предупреждает психолог.
«Ты — единственный человек, с которым я могу поговорить»
Звучит как проявление полного доверия, но за этой фразой часто кроется эмоциональная зависимость, а не глубокая связь. По словам Треверса, такое признание перекладывает ответственность за эмоциональное состояние одного человека на другого — партнера.
Хотя многим кажется, что в идеальных отношениях партнеры должны быть «всем друг для друга», исследования показывают другое. Люди, которые имеют разные источники эмоциональной поддержки (друзья, родственники, терапевты), имеют лучшее психическое здоровье.
«Разнообразие в источниках поддержки способствует благополучию, потому что ни один человек не перегружается эмоциональными потребностями другого», — объясняет эксперт.
Высказывание «ты — единственная, с кем я могу поговорить» создает молчаливое давление быть всегда доступным эмоционально и чувство долга, даже если человек сам уязвим.
И еще о «сладких» словах: когда ласковые прозвища становятся маской
В предыдущих публикациях доктор Треверс также называл три опасных прозвища, которые могут свидетельствовать о проблемах в отношениях — это «малыш», «зайка» и «ангел». Они могут имитировать близость, которая на самом деле не построена, и отвлекать от реальных проблем, вместо того чтобы их решать.
Когда следует развестись: признаки от эксперта
Профессор Кали Монк из Университета Миссури отмечает: отношения, которые строятся на принципе «сходились — расходились», чаще связаны с абьюзом, плохой коммуникацией и слабой вовлеченностью.
Вот его 5 советов, как понять, что пора разорвать отношения
Вспомните, почему вы расходились раньше. Если эти проблемы не исчезли — они и дальше будут отравлять отношения.
Говорите открыто о проблемах. Если это опасно — обратитесь к специалистам.
Подумайте, почему хотите вернуться. Из-за любви или из-за обязательств и удобства? Второе — путь к несчастью.
Помните, что токсичные отношения можно завершить без вины. Берегите себя.
Парам стоит проходить терапию не только перед разводом. Даже счастливые отношения нуждаются в «чек-апах» и поддержке.
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