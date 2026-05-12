Джон Уэйн Гейси: двойная жизнь "клоуна-убийцы", который десятилетиями ускользал от правосудия

Деятельность Джона Уэйна Гейси — одно из самых жутких уголовных дел в истории США. Для соседей он был улыбчивым предпринимателем, активистом Демократической партии и веселым аниматором в костюме «Пого клоуна». Для полиции — долгое время лишь чудаковатым подрядчиком из пригорода. Но за маской «примерного гражданина» скрывался серийный убийца, который в 1970-х годах похитил, пытал, насиловал и убил по меньшей мере 33 подростков и молодых мужчин.

Его преступления шокировали Америку не только масштабом, но и тем, насколько долго они оставались незамеченными. Дело Гейси до сих пор изучают криминологи, психологи и историки правоохранительной системы, ведь оно показало страшный симбиоз личной жестокости, общественного равнодушия и системных провалов полиции.

Детство

Джон Уэйн Гейси родился 17 марта 1942 года в Чикаго, в католической семье. Его отец, Джон Стэнли Гейси, ветеран Первой мировой войны и автомеханик, страдал алкоголизмом и был известен жестоким поведением дома. Он регулярно унижал сына, называл его «слабым», «глупым» и «не настоящим мужчиной», а также постоянно сравнивал с сестрами. По словам родственников, отец часто бил Джона ремнем и практически никогда не проявлял к нему тепла или поддержки.

Мать будущего убийцы, Мэрион Элейн Робинсон, наоборот, была тихой, религиозной и заботливой женщиной. Она пыталась защитить детей от агрессии мужа, однако фактически не могла повлиять на ситуацию. Джон был очень привязан к матери и часто искал у нее поддержки после очередных унижений со стороны отца.

Издание EBSCO рассказало, что детство Джона было полно физических болезней, психологического давления и травматических событий, которые впоследствии неоднократно упоминали криминальные психологи при анализе его личности. В 11 лет он получил сильный удар качелями по голове во время игры на детской площадке. После этого у парня начались частые обмороки, сильные головные боли, провалы памяти и приступы дезориентации. Несколько лет врачи не могли установить причину ухудшения его состояния, пока не обнаружили тромб. Из-за постоянных проблем со здоровьем Джон часто пропускал школу и проводил много времени в больницах.

Кроме физических проблем, в детстве он, по данным биографов и следственных материалов, неоднократно становился жертвой сексуального насилия со стороны знакомых взрослых. Один из приятелей семьи, работавший подрядчиком, домогался его и совершал в отношении него развратные действия. Также упоминаются и другие эпизоды насилия со стороны старших подростков и знакомых семьи.

В школе Джон был непопулярным среди сверстников. У него был лишний вес, он был физически неуклюжим и не мог заниматься спортом из-за проблем с сердцем и слабого здоровья. Из-за этого над ним часто насмехались, в то же время его отец не верил в серьезность болезней сына и обвинял его в симуляции и попытках привлечь к себе внимание, а любые проявления слабости в семье жестко высмеивались и наказывались.

Именно в подростковом возрасте у Джона начал формироваться глубокий внутренний конфликт относительно собственной сексуальности. Он осознавал свое влечение к мужчинам, но в консервативной католической среде и под давлением агрессивного отца, переживал чувство стыда и ненависти к себе.

От семьянина до осужденного преступника

Несмотря на сложное детство, Джон Уэйн пытался выстроить образ социально успешного и «нормального» человека. После завершения средней школы он не сразу поступил в университет, но впоследствии закончил бизнес-колледж в Чикаго и получил базовое образование в сфере управления и предпринимательства. Это дало ему возможность быстро войти в коммерческую среду и найти работу, которая соответствовала его амбициям.

В середине 1960-х Джон переехал в Ватерлоо, где получил должность менеджера в сети ресторанов KFC, которая принадлежала семье его будущей жены Марлин Майерс. В этот период он женился, и впоследствии у пары родились двое детей. Внешне Джон выглядел нормально, у него была стабильная работа, семья, он принимал активное участие в общественной жизни. Для окружающих он был вежливым, трудолюбивым, даже харизматичным человеком, который легко находил общий язык с людьми.

Однако уже в 1968 году его жизнь резко изменилась. Гейси арестовали по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним парнем. Следствие установило, что он не только совершил преступление, но и пытался повлиять на свидетеля через давление и запугивание, потому что использовал собственные связи. Несмотря на попытки выйти сухим из воды, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В тюрьме Гейси вел себя дисциплинированно, выполнял правила и не создавал проблем. Именно такое поведение, которое характеризовали как «образцовое», стало причиной его досрочного освобождения, он отсидел лишь около 18 месяцев из назначенного срока. После ареста его брак распался, жена подала на развод, получила полную опеку над детьми и полностью дистанцировалась от него.

Когда он вернулся в район Тауншип Норвуд-Парк неподалеку от Чикаго, Джон пытался начать жизнь заново. При поддержке матери он приобрел дом на Саммердейл-авеню, который впоследствии станет эпицентром его преступлений. Там он основал строительную компанию PDM Contractors, которая быстро начала свое развитие благодаря дешевой рабочей силе, преимущественно подростков и молодых мужчин.

Разрушенный каркас дома Джона Уэйна Гейси ждет сноса 9 апреля 1979 года / © Associated Press

Разрушение дома Джона Уэйна Гейси 1 апреля 1979 года / © Associated Press

Именно этот период стал переломным и начался кровавый этап его жизни, ведь под прикрытием успешного предпринимателя Гейси получил доступ к большому количеству потенциальных жертв, а его социальный статус не вызывал никаких подозрений в обществе или полиции. С этого момента начал формироваться самый темный этап его жизни, который впоследствии сделает Джона Уэйна Гейси одним из самых известных серийных убийц США.

Пустой участок когда-то был домом в стиле ранчо Джона Уэйна Гейси 25 января 1980 года / © Associated Press

Убийца, который стал любимчиком людей

По информации издания СhicagoTribune в 1970-х годах Гейси создал одну из самых убедительных публичных масок в криминальной истории США. Для людей он был активным и социально полезным гражданином, ведь участвовал в местной политике, был связан с Демократической партией, организовывал общественные мероприятия и благотворительные вечера. Его строительный бизнес обеспечивал стабильный доход и позволял поддерживать образ успешного предпринимателя, который «поднялся из грязи».

Отдельную роль в его имидже играла деятельность клоуна. Джон выступал на детских праздниках, ярмарках и благотворительных мероприятиях в костюмах под псевдонимами «Пого» и «Патчи». В этих образах он был веселым и общительным, фотографировался с детьми и родителями, а это еще больше укрепляло доверие к нему. Именно эта сторона его жизни создала один из самых парадоксальных контрастов в деле, ведь человек, который символизировал радость и развлечения для детей, одновременно был серийным убийцей.

Параллельно Джон активно строил собственные социальные связи. Он организовывал вечеринки в своем доме, где часто собирались соседи, работники и знакомые. Его воспринимали как гостеприимного хозяина. Благодаря этому он получал своеобразный «социальный иммунитет», теперь даже странные или подозрительные моменты в его поведении не вызывали серьезных подозрений.

После его ареста этот образ стал разительным контрастом к реальности. Медиа мгновенно закрепили за ним прозвище «Killer Clown» — «клоун-убийца». Колоссальный резонанс вызвали фотографии, на которых Гейси в образе Пого запечатлен рядом с детьми на различных праздниках. Эти фото стали символом того, как внешняя доброжелательность и харизма могут скрывать жуткую правду.

в 1978 году Джон Гейси даже сфотографировался с первой леди США Розалин Картер во время польского парада в Чикаго. Он присутствовал на мероприятии даже несмотря на проверки Секретной службы, а это еще раз доказывает, насколько убедительным был его публичный имидж.

Согласно опубликованному в газете Chicago Sun Times сообщению 21 января 1979 года, первая леди Розалин Картер позировала с Джоном Гейси на частном приеме в Чикаго в 1978 году, а затем подписала фотографию: «Джону Гейси, с наилучшими пожеланиями — Розалин Картер» / © Associated Press

Позже, уже когда он находился под следствием, Гейси демонстрировал холодный цинизм в отношении своего образа клоуна. В разговорах со следователями сам Гейси заявлял:

«Клоуны могут избежать наказания за убийство».

Он утверждал, что клоунская маска давала ему возможность оставаться незаметным и вызывать доверие у людей. Впоследствии эта фраза стала символом того, насколько же он осознавал манипулятивную силу своего образа.

Начало серии убийств

Первой известной жертвой Джона Уэйна Гейси стал 16-летний Тимоти Джек Маккой в январе 1972 года — случай, который впоследствии сам Гейси неоднократно называл «точкой запуска» своей серии убийств, об этом рассказало издание Biography.

По его собственной версии, знакомство с подростком произошло случайно, парень остался у него дома на ночь. На следующее утро ситуация резко вышла из-под контроля. Гейси рассказывал следователям, что увидел Маккоя с ножом в руках и, охваченный паникой, напал на него и смертельно ранил. Только после этого он якобы осознал, что подросток не представлял никакой угрозы, а просто готовил завтрак и держал кухонный нож.

Эта деталь стала одной из самых противоречивых во всем деле. Следователи и криминалисты неоднократно подчеркивали, что версии Гейси менялись, а сам он часто подавал события так, чтобы оправдать свои действия.

Позже Гейси утверждал, что момент убийства сопровождался для него не только шоком, но и неожиданной реакцией, которую он называл сексуальным возбуждением. Именно тогда он сформулировал для себя одну из самых страшных фраз, которую впоследствии цитировали в материалах следствия:

«Тогда я понял, что смерть — это наивысший кайф».

Если до этого времени его преступления были единичные и хаотичные, то после случая с Маккоем, у него начала формироваться устойчивая модель насилия. Гейси постепенно перешел к систематическому заманиванию молодых мужчин и подростков в свой дом, где он уже действовал по повторяющейся схеме убийства.

Как Гейси заманивал жертв

Большинство жертв Джона Гейси были подростки и молодые мужчины в возрасте примерно от 14 до 21 года. Среди них были работники его строительной компании, случайные знакомые с улиц, беглецы из дома или социально уязвимые ребята из опасных районов. Именно эта уязвимость делала их легкой мишенью.

В большинстве случаев Гейси действовал по повторяющейся схеме, которая со временем стала почти «алгоритмом». Сначала он входил в доверие, например предлагал подработку, иногда обещал наличные «за мелкую помощь», чаще — алкоголь, марихуану или просто возможность провести время вместе. Его образ успешного бизнесмена и «авторитетного человека» не вызывал никаких подозрений. После этого он предлагал подвезти ребят к своему дому. Именно там происходила следующая фаза — контроль. Гейси часто применял наручники и объяснял это как «шутку» или «фокус», который якобы был частым

Далее, по данным следствия и судебных материалов FBI, он совершал сексуальное насилие, после чего переходил к жестоким физическим действиям. Для убийств Гейси чаще всего использовал удушение. Особенно характерным для него был так называемый «турникет» — импровизированная петля из веревки или ремня, которую он закручивал деревянной палкой, это постепенно перекрывало доступ воздуха и позволяло ему контролировать процесс и долго держать жертву в состоянии полной беспомощности.

После убийств Гейси хоронил тела непосредственно в собственном доме. Значительная часть была похоронена в узком пространстве под домом, в так называемом подвальном помещении. Другие тела он закапывал в гараже или под бетонными плитами, иногда он их размещал в несколько слоев. Когда места не осталось, он начал избавляться от тел и просто выбрасывал их в Дес-Плейнс или другие реки вблизи Чикаго. Со временем эта территория превратилась в скрытое массовое захоронение, где следователи впоследствии обнаружили десятки тел или их останков.

Полиция знала о Гейси еще до ареста

Один из самых страшных аспектов дела Гейси заключается не только в масштабе его преступлений, но и в том, как долго система не могла или не хотела их остановить, об этом писало издание FoxNews.

Еще в середине 1970-х годов в районе Аптауна в Чикаго, подростки сообщали полиции о мужчине по имени «Джон», который подъезжал на автомобиле и предлагал молодым ребятам подработку. Описание совпадало с Гейси, но на тот момент эти истории не воспринимали как связанные между собой.

Полиция проводила наблюдение за его домом в Тауншип Норвуд-Парк. Оперативники фиксировали подозрительную активность, ведь в дом регулярно приходили десятки молодых мужчин, часть из которых оставалась там на короткое время, другие же выходили поздно ночью. Однако без прямых показаний или телесных доказательств этого было недостаточно для ареста. Ситуация осложнялась еще и тем, что у Джона была репутация уважаемого бизнесмена.

Отдельные потерпевшие все же пытались заявить о преступлениях. Самым известным среди них стал Джефф Ригналл, который позже публично рассказал свою историю. По его словам, Гейси заманил его в автомобиль, использовал хлороформ, после чего привез в свой дом, где приковывал наручниками и совершал сексуальное насилие. Ригналлу удалось выжить и он подал гражданский иск, который завершился финансовой компенсацией, но уголовное дело тогда не получило развития.

Дополнительным фактором была атмосфера 1970-х годов. Во многих случаях преступления против молодых мужчин, особенно тех, кого подозревали в гомосексуальности, воспринимались не так серьезно или расследовались исключительно формально. Это создавало «слепые зоны» в работе полиции, которыми Гейси и пользовался.

Ошибка, которая разрушила деятельность Гейси

11 декабря 1978 года стало переломным моментом в деле, которое впоследствии раскроет масштабы преступлений Джона Уэйна Гейси. Именно в этот день исчез 15-летний Роберт Пист, который подрабатывал в аптеке Ниссон.

Накануне исчезновения он рассказал матери, что заинтересовался временной подработкой с оплатой около 5 долларов в час. Работа была связана со строительными подрядными услугами и потенциальным работодателем был именно Гейси.

Перед тем как уйти со смены, Пист попросил маму немного подождать возле аптеки, и сказал, что должен был поговорить о подработках с «подрядчиком». После этого он вышел из помещения и больше его никто не видел живым.

Когда парень не вернулся домой, мать немедленно обратилась в полицию. Сначала дело выглядело как типичное исчезновение подростка, но расследование быстро приобрело другой масштаб. Лейтенант Джо Козенчак, возглавивший расследование, установил, что последним известным человеком, с которым должен был встретиться Роберт, был именно Джон Уэйн Гейси.

Полиция вызвала Гейси на допрос, однако он не явился и ссылался на занятость. Такое поведение лишь усилило подозрения следователей. Вскоре было установлено наблюдение за его домом, а параллельно начали проверять его бизнес-деятельность и связи с другими пропавшими подростками.

Исчезновение Роберта Писта стало точкой, когда отдельные фрагменты подозрений и давних сообщений начали складываться в единую картину. Если до этого Гейси оставался лишь фигурантом косвенных жалоб и неподтвержденных инцидентов, то дело Писта заставило полицию перейти от наблюдения к масштабному уголовному расследованию, которое вскоре откроет одну из самых ужасных серий убийств в истории США.

Обыск дома и ужасная находка

Во время дальнейшего обыска дома следователи нашли первое материальное доказательство, которое прямо связывало его с исчезновением Роберта Писта. Среди изъятых вещей была квитанция на фотопленку из аптеки, которая принадлежала знакомой Роберта. Этот документ стал очень важным, ведь подтверждал тот факт, что парень действительно находился в доме Гейси после исчезновения.

Полиция округа Кук изъяла останки пяти тел, обнаруженных 27 декабря 1978 года, из подполья под домом Джона Уэйна Гейси / © Associated Press

Полиция шерифа округа Кук изымает останки еще одного тела, найденного 17 марта 1979 года, в доме Джона Уэйна Гейси / © Associated Press

После этого полицейские начали более детальный осмотр здания и окружающей территории. Именно тогда следователи обратили внимание на резкий, стойкий запах разложения, который исходил из подвальных и технических помещений. Этот запах, было невозможно игнорировать и он стал одним из первых сигналов, что под домом могут быть скрыты человеческие останки, об этом говорится в официальных материалах FBI.

Когда полиция получила разрешение на вскрытие конструкций дома, они открыли люк в подвальное пространство и фактически начали одно из самых масштабных уголовных расследований ХХ века. То, что сначала рассматривалось как исчезновение одного подростка, превратилось в обнаружение серийного захоронения.

22 декабря 1978 года Гейси сделал полное признание. Он сообщил следователям, что в общей сумме убил 33 парня и молодых мужчины. Его показания были фрагментарными, иногда противоречивыми, но в целом он описывал систему своих действий и места сокрытия тел. Часть информации он даже сопровождал схемами, которые помогли полиции ориентироваться во время раскопок.

В подвальном помещении, гараже и под бетонными плитами двора было найдено в общей сложности 29 тел или их останков. Другие жертвы были найдены позже, в речной системе вблизи Дес-Плейнс.

На этом недатированном фото, предоставленном офисом шерифа округа Кук, правоохранители просматривают ведра с челюстными костями и зубами жертв Джона Уэйна Гейси / © Associated Press

Расследование осложнялось тем, что многие тела находились в состоянии сильного разложения или были фрагментированы из-за времени, влажности и условий захоронения. Это сделало стандартную идентификацию практически невозможной. Кроме того, расследование показало, что часть семей даже не подозревала, что их сыновья стали жертвами серийного убийцы, пока не были проведены первые идентификации, говорится в метариалах The National Library of Australia.

Суд

Судебный процесс над Джоном Уэйном Гейтси начался 6 февраля 1980 года и с самого начала привлек огромное внимание медиа, дело уже тогда считалось беспрецедентным.

Панихида по девяти неопознанным жертвам осужденного Джона Гейси состоялась на кладбище 12 июня 1981 года / © Associated Press

Поскольку сам факт убийств практически не оспаривался, главная борьба в суде шла вокруг вопроса психического состояния Гейтси. Защита пыталась доказать, что он был невменяемым и не мог полностью контролировать свои действия. Адвокаты строили стратегию вокруг утверждения о множественном расстройстве личности. Сам Гейси заявлял, что в нем якобы существовала отдельная личность — «Bad Jack» («Плохой Джек»), которая и совершала убийства. Он пытался убедить суд, что преступления были результатом психического расщепления, а не сознательного планирования. В показаниях Гейси иногда говорил о себе в третьем лице и утверждал, что «Bad Jack» ненавидел гомосексуалов и считал жертв «слабыми» и «ничтожными».

Прокуратура придерживалась противоположного мнения, что Гейси был абсолютно вменяемым и действовал с холодным расчетом. В суде прозвучали многочисленные доказательства того, что он годами скрывал тела под собственным домом, тщательно врал полиции во время допросов, менял свои версии событий в зависимости от ситуации, использовал собственный авторитет для заманивания жертв и психологически манипулировал молодыми людьми.

Особый шок в суде вызвали показания о том, что некоторых работников он заставлял копать траншеи в подвальном пространстве дома, фактически места для будущих захоронений. Часть жертв даже не подозревала, что роет собственные могилы.

Судебные слушания длились около пяти недель. Однако несмотря на масштабность процесса, сам вердикт был принят очень быстро. После завершения обсуждений присяжные находились в совещательной комнате менее двух часов.

12 марта 1980 года Гейси признали виновным по всем 33 пунктам обвинения в убийствах.

Казнь и последние годы

После вынесения смертного приговора Джон Уэйн Гейси провел почти 14 лет в камере смертников. Даже за решеткой Гейси продолжал активно общаться с журналистами, давал интервью, подавал многочисленные апелляции и пытался манипулировать общественным мнением.

В разные годы он то признавал свою вину, то частично отказывался от предыдущих признаний. Иногда Гейси заявлял, что стал «козлом отпущения» или что часть преступлений якобы была связана с другими людьми. Однако ни одна из апелляций не смогла изменить приговор, об этом говорится в материале издания A&E Television.

Тюремный охранник сержант Эдвард Брэдли держит картину Джона Уэйна Гейси / © Associated Press

Копия картины Джона Уэйна Гейси под названием «Привет, привет, привет» / © Associated Press

В тюрьме он начал активно заниматься живописью. Самыми известными стали его картины с изображением клоунов, прежде всего собственного альтер эго «Пого Клоун». Также он рисовал автопортреты, религиозные сцены, персонажей Disney, Элвиса Пресли и различные сюрреалистические образы. Часть его работ имела намеренно провокационный характер. Несмотря на общественное возмущение, картины Гейси начали продаваться коллекционерам за большие суммы. Некоторые полотна стоили тысячи долларов и стали предметом странного феномена «криминальных сувениров» — интереса к вещам, связанным с известными

Часть работ позже была публично уничтожена. Самый известный случай произошел после его казни, когда несколько картин сожгли на специально организованном костре с участием родственников жертв и общественных активистов. Для многих это стало символическим актом «закрытия» истории Гейси.

Гарольд Пист, отец жертвы серийного Джона Уэйна Гейси, бросает часть произведения Хейси в костер 18 июня 1994 года / © Associated Press

10 мая 1994 года Гейси казнили смертельной инъекцией в исправительном центре Стейтвилля. Перед казнью он вел себя вызывающе и демонстративно цинично. По распространенной версии, его последними словами были:

«Поцелуйте меня в задницу».

Неопознанные жертвы и новое расследование

Даже после казни его дело не исчезло из архивов американской криминалистики. Наоборот — спустя десятки лет оно снова вернулось в центр внимания следователей. В 2011 году шериф округа Кук Том Дарт принял решение официально возобновить расследование, связанное с неопознанными жертвами Гейси. На тот момент по меньшей мере восемь тел оставались безымянными.

Шериф округа Кук Том Дарт отвечает на вопросы после объявления лица «Жертвы Гейси №5» — Фрэнсиса Александера во время пресс-конференции 25 октября 2021 года / © Associated Press

Архивное фото от 30 ноября 2012 года, с тремя флаконами с кровью Джона Уэйна Гейси, обнаруженные детективом шерифа округа Кук Джейсоном Мораном / © Associated Press

В начале 2010-х годов ситуация изменилась благодаря современным ДНК-технологиям. Следователи эксгумировали останки неизвестных жертв и повторно исследовали биологические материалы. Одним из первых успехов стало установление личности Уильяма Джорджа Банди. Парень исчез в 1976 году в возрасте 19 лет. Его семья десятилетиями жила без ответа на вопрос, что произошло с сыном и братом. Он стал так называемой «Жертвой №19». В 2017 году следователи идентифицировали еще одного парня — Джеймса Хакенсона. Ему было всего 16 лет, когда он отправился из Миннесоты в Чикаго в поисках приключений и работы. В 2021 году полиция назвала имя еще одной жертвы — Фрэнсис Вейн Александер, известного ранее только как «Жертва №5». Тем не менее, часть жертв Гейси до сих пор остается неопознанными. Для следователей это не только незавершенное расследование, но и вопрос человеческого достоинства.

Шериф округа Кук Том Дарт выступает на пресс-конференции 19 июля 2017 года, где он объявил личность Джеймса Хакенсона / © Associated Press

Даже сегодня история Джона Уэйна Гейси остается одной из самых жутких страниц американской криминальной истории и не только из-за количества убийств, но и из-за лет равнодушия, страха и системных провалов, которые позволили маньяку так долго оставаться незамеченным.

Прошло уже более сорока лет, но Саммердейл-авеню до сих пор остается символом одного из самых ужасных преступлений XX века, места, где за образом улыбающегося клоуна скрывалась одна из самых темных фигур американской криминальной истории.

