Гриб по месяцу рождения: какой "ваш" и что он может рассказать о характере

Грибы / © ТСН

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Наступило время, когда грибы появляются повсюду, но знали ли вы, что существует гриб, соответствующий вашему месяцу рождения?

Об этом рассказывает GardeningKnowHow.

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Конечно, грибы — это, пожалуй, не первое, что приходит на ум, когда речь заходит о чертах характера. Однако эти удивительные организмы обладают собственным «характером».

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Они поражают невероятным разнообразием форм, размеров и цветов: от узорчатых шляпочек, выглядывающих из-под лесной листвы, до целых скоплений на поваленных стволах деревьев. Некоторые из них легко вырастить дома, а другие становятся неожиданной находкой, превращающей обычную прогулку в настоящую сказку. Ну и, конечно, встречаются и такие, которые искусно маскируются, будучи на самом деле смертельно опасными.

12 грибов для каждого месяца рождения

Вот 12 грибов — по одному на каждый месяц. Среди них есть как те, что встречаются в дикой природе, так и виды, которые можно вырастить дома. От весенних морщинок до осенних лесных любимцев и даже грибов удивительного розового цвета — каждый из них имеет свою особенность. Помните: распознать дикорастущие грибы бывает непросто, а некоторые ядовитые виды очень похожи на съедобные. Поэтому лучше любоваться ими только визуально — если, конечно, вы не уверены на все сто в том, что именно перед вами.

Январь — Фламмулина (зимний опёнок)

Людей, родившихся в январе, отличают решительность и умение не сдаваться даже в самых сложных обстоятельствах. Фламмулина — идеальный гриб для этого месяца: этот золотисто-оранжевый гриб способен расти в холодную погоду. Он часто появляется группами на отмершей древесине именно тогда, когда большинство других грибов становятся незаметными.

Способность процветать зимой делает его настоящим символом упорства. Довольно впечатляющее достижение для маленького грибочка!

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Февраль — Разноцветный траметес («индейский хвост»)

Творческая натура, присущая рождённым в феврале, прекрасно перекликается с образом разноцветного траметеса (*Trametes versicolor*). Его веерообразные плодовые тела, накладывающиеся друг на друга, украшены причудливыми полосами кремового, коричневого, серого и других цветов, превращая каждую группу грибов в маленькое произведение природного искусства. Он растёт на отмершей древесине и служит прекрасным напоминанием о том, что творчество можно найти в самых неожиданных местах. Это гриб с яркой визуальной индивидуальностью.

Март — ярко-красная саркосцифа (Scarlet Elf Cup)

Саркосцифа ярко-красная (вид рода Sarcoscypha) — гриб, привлекающий внимание своей сдержанной, но выразительной красотой. Её ярко-красные чашеобразные плодовые тела часто появляются в лесу среди мха и опавших листьев, на упавших ветках, добавляя красочный акцент в весенний пейзаж.

Конечно, чтобы заметить этот «гриб месяца» в дикой природе, придётся внимательно присмотреться, но именно в этом и заключается его очарование: маленькая красота для тех, кто умеет её замечать!

Апрель — Сморчок

Благодаря своей узнаваемой шляпке, напоминающей соты, сморчок (грибы рода Morchella) действительно умеет эффектно появляться. Эти желанные весенние грибы имеют необычный вид, который выделяет их среди других — так же, как смелых и энергичных людей, родившихся в апреле.

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Время появления морщин зависит от местных условий. Искать их — настоящее удовольствие, однако никогда не употребляйте в пищу дикорастущие грибы без подтверждения их безопасности специалистом: существуют так называемые «ложные морщины», которые могут быть опасны.

Май — Трутовик чешуйчатый (или «седло дриады»)

Надежному характеру людей, родившихся в мае, прекрасно соответствует чешуйчатый трутовик (*Cerioporus squamosus*) — крупный гриб, растущий на стволах деревьев и поваленных стволах. Его широкая шляпка покрыта характерными тёмными чешуйками, что придаёт ему прочный, «землистый» вид.

Этот гриб, который часто появляется весной, побуждает внимательнее присмотреться к окружающим деревьям — идеальный вариант для тех, кто твёрдо стоит на земле.

Июнь — Шиитаке

Шиитаке (Lentinula edodes) — это, безусловно, «гриб месяца рождения» для чувствительных и общительных людей, родившихся в июне. Их насыщенные коричневые шляпки и знакомая многим роль в кухнях разных народов мира придают им особый уютный и привлекательный вид.

В отличие от грибов, которые в основном собирают в дикой природе, шиитаке можно выращивать на подходящих поленьях лиственных пород или в специальных субстратных блоках. Это отличный вариант для тех, кому интересно самостоятельно выращивать продукты питания. А гриб, который объединяет людей за вкусной трапезой — разве это не идеально для июня?

Июль — Лисичка обыкновенная

Лисичка обыкновенная (Cantharellus cibarius) — жизнерадостный символ июля. Благодаря своему тёплому жёлто-оранжевому цвету и изящно волнистой форме она является одним из самых узнаваемых грибов для опытных любителей природы.

В теплое время года их можно найти в лесах, где созданы подходящие условия. Лисички растут в симбиозе с деревьями, становясь частью сложной лесной экосистемы. Эта связь с окружающей средой делает лисичку подходящим символом для тех, кто ценит семью, дружбу и заботу о близких.

Август — «Лесная курица» (Лаэтипорус серно-жёлтый)

Едва ли какие-либо «грибы месяца рождения» могут сравниться по своей удивительной оригинальности с «лесной курицей» (Laetiporus sulphureus). Её яркие оранжево-жёлтые шляпки, напоминающие полки, эффектно выделяются на стволах деревьев. Это делает такой гриб естественным выбором для уверенных в себе и харизматичных людей, родившихся в августе.

Этот эффектный гриб встречается на деревьях или отмершей древесине. Он сразу привлекает внимание и напоминает нам: чтобы быть красивой, природе не всегда нужны изящество или утонченность.

Сентябрь — Белый гриб

Сентябрю — месяцу, который ассоциируется с практичностью и вниманием к деталям, — прекрасно соответствует белый гриб (*Boletus edulis*). Под его округлой коричневой шляпкой скрывается толстая, плотная ножка, придающая грибу вид крепкого и надёжного существа.

Белые грибы растут в симбиозе с деревьями; их высоко ценят опытные грибники и повара. Чтобы найти их, нужны терпение и умение наблюдать за окружающей средой, поэтому этот гриб идеально подходит людям, которые любят тщательно подготовиться, прежде чем приступать к делу.

Октябрь — Розовая вешенка

Октябрю достался самый яркий представитель — розовая вешенка (*Pleurotus d…*).Её ярко-розовые шляпки, накладывающиеся друг на друга, выглядят настолько насыщенно, что кажутся почти нереальными — это действительно неожиданное и замечательное дополнение к нашему списку.

Розовые вешенки часто выращивают дома с помощью специальных наборов для грибоводства, однако они любят тепло и хуже переносят холод на открытом воздухе, чем их серые сородичи. Благодаря своей необычной окраске они невольно становятся темой для разговора — так же, как и очаровательные, общительные люди, родившиеся в октябре.

Ноябрь — Лакария аметистовая (Amethyst Deceiver)

Октябрьский гриб — просто невероятный! К тому же, благодаря своему насыщенному фиолетовому цвету, лакария аметистовая (*Laccaria amethystina*) идеально подходит к загадочной натуре тех, кто родился в ноябре.

Этот гриб можно встретить в лесу, где его маленькие фиолетовые шляпки выделяются на фоне опавших листьев и тёмной почвы. С возрастом окраска становится менее яркой, что только усиливает его репутацию неуловимого гриба. Он прекрасно символизирует людей, обладающих страстной внутренней натурой, открытой далеко не каждому.

Декабрь — Чернильный гриб (Shaggy Inkcap)

Грибом декабря является чернильный гриб или белый навозник (*Coprinus comatus*) — вид с высокой белой шляпкой, покрытой (как следует из названия) лохматыми чешуйками.

Он может появляться в траве, в парках или на взрыхлённых участках почвы, поэтому наткнуться на него можно даже во время обычной прогулки, а не только в глубине леса. По мере созревания шляпка темнеет и превращается в чернильную жидкость — это удивительно драматическое превращение для такого, на первый взгляд, скромного гриба. Он идеально подходит для тех, кто родился в конце года — людей авантюрных и несколько эксцентричных.

Конечно, научной связи между датой вашего рождения и каким-то грибом не существует, но это не мешает нам немного развлечься, ища скрытый смысл в «грибах нашего месяца рождения» — учитывая их уникальный вид и особенности роста.

Независимо от того, является ли ваш гриб выносливым видом, процветающим в суровых условиях, или ярким красавцем, сразу привлекающим внимание, — в мире всегда можно найти что-то значимое, стоит лишь поискать. А если это означает, что у каждого из нас есть свой собственный, особенный гриб — что ж, пусть так и будет.

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