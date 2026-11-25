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Кредит может сделать вас богаче или привести к финансовым трудностям. Все зависит от вашего умения управлять долгами. Что такое кредитная гигиена и почему она так важна, рассказывает наставница по финансовому мышлению Елена Шепель.

«Сам по себе кредит не может быть ни добром, ни злом, поэтому его не следует считать волшебной палочкой или всеобщим проклятием, — говорит Елена Шепель. — Это просто финансовый инструмент. То есть дело не в самом кредите, а в том, как человек им пользуется. И здесь появляется такое понятие, как кредитная гигиена. Оно так же важно, как умение экономить, инвестировать и в целом управлять своими деньгами».

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Рекордная сумма

12,27 млрд — на такую рекордную сумму украинцы в мае 2026 года оформили кредиты в гривне по данным Национального банка Украины. По словам экспертов, такая динамика может свидетельствовать о том, что все больше украинцев вынуждены покрывать свои текущие расходы за счет заемных средств.

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Микрозаймы и риски

Грамотное управление средствами не означает полный отказ от кредитов. Речь здесь скорее идет об осознанном использовании кредита. Например, на кредитные деньги можно приобрести актив для личного пользования или перепродажи. То есть использовать его как инструмент инвестиций: ипотека позволяет приобрести жилье, кредит на развитие бизнеса или обучение может принести дополнительный доход в будущем. Зато кредитование повседневных расходов, когда не хватает средств на удовлетворение базовых потребностей, свидетельствует о дисбалансе между доходами и тем образом жизни, который ведет человек.

«В сложных ситуациях люди часто прибегают к микрозаймам, хотя на самом деле это самый дорогой способ занять деньги, — утверждает Елена Шепель. — Понятно, почему этот вариант так популярен: быстрое оформление, минимум документов, мгновенное поступление средств на карту… Все это создает иллюзию, что микрозайм — простой способ решить проблему. На самом же деле большинство микрозаймов сопровождаются чрезвычайно высокой стоимостью пользования этими деньгами. А просрочка платежа существенно увеличивает сумму долга, потому что неожиданно появляются баснословные проценты. Если вам срочно нужно занять деньги, сначала рассмотрите более дешевые альтернативы: кредитную карту с льготным периодом, банковский потребительский кредит или финансовую помощь кого-то из членов семьи. Это гораздо безопаснее».

Правила кредитной гигиены

Выбирайте удобный ежемесячный платеж. Удобной для кредита считается та сумма, ежемесячные платежи по которой по кредитам или долговым обязательствам не превышают 30–40 % вашего чистого дохода. Конечно, лучше придерживаться нижнего порога. Если же на погашение долгов уходит большая часть ежемесячного дохода, любое сокращение дохода может создать серьезные финансовые трудности.

Рефинансируйте. Многие люди годами выплачивают кредиты, взятые на длительный срок, и делают это на условиях, которые давно перестали быть выгодными. Если процентные ставки на рынке давно снизились или улучшилась ваша финансовая репутация, имеет смысл подумать о возможности рефинансирования. Во-первых, вы можете снизить процентную ставку. Во-вторых, при необходимости объедините несколько кредитов в один. Это снизит ежемесячную нагрузку на семейный бюджет.

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Не допускайте просрочек даже по небольшим кредитам, так как это негативно сказывается на вашей кредитной истории. В будущем это может затруднить получение вами ипотеки или бизнес-кредита. Поэтому, если возникают трудности с погашением суммы, лучше заранее обратиться в банк и предупредить о своей ситуации, попросить помощи в поиске совместного решения, а не ждать, пока накопятся какие-либо штрафы или пени.

Поддерживайте связь с банком. Распространенная ошибка — когда люди откладывают платеж, а затем перестают отвечать на звонки представителей банка. На самом деле, если клиент вступает с банком в диалог, ему часто готовы предложить реструктуризацию долга, кредитные каникулы или изменение графика платежей. Банк заинтересован в том, чтобы человек все-таки вернул долг, чем потерять деньги.

Не берите несколько кредитов одновременно. Долги накапливаются незаметно. Вы можете взять микрозайм, превысить кредитный лимит по кредитной карте, оформить рассрочку. Каждый отдельный кредит кажется безопасным, но несколько одновременных кредитных обязательств создают эффект финансовой мозаики, когда человек не может контролировать общую сумму своих платежей по всем долгам.

«В Украине такие понятия, как финансовая репутация или кредитная история, не так широко распространены, — рассказывает Елена Шепель. — О кредитной истории украинцы вспоминают только тогда, когда хотят оформить ипотеку или купить что-то действительно дорогое. И здесь хорошая кредитная история открывает доступ к более выгодным условиям. А плохая может ограничить доступ к таким финансовым возможностям. Поэтому стоит отказаться от дорогих микрозаймов, внимательно контролировать свои долговые обязательства и, при необходимости, своевременно их рефинансировать. И самое главное — соблюдать дисциплину при выполнении кредитных обязательств. Все это вместе сформирует здоровую кредитную историю и обеспечит вам финансовую свободу в будущем.

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Деньги пауза бережет

Худшие финансовые решения люди принимают под влиянием эмоций. Например, под влиянием страха, срочности или желания не отставать от других и купить то, что не по карману вашему бюджету. И здесь имеет смысл вспомнить о правиле 24 часов. Если решение о покупке чего-то, для чего нужно взять кредит, может подождать несколько дней — сделайте эту паузу. Когда эмоции улягутся, вы сможете трезво оценить, действительно ли эта покупка вам нужна и по силам ли вашему бюджету ее обслуживание.

5 красных флажков, свидетельствующих о том, что у вас проблемы с кредитом

Долговая яма редко возникает за один день — обычно она формируется незаметно. Но признаки того, что с вашими финансами что-то не так, обязательно появятся.

Вы погашаете старые долги с помощью новых кредитов. Ежемесячно вносите только минимальный платеж. Не знаете точную сумму своей задолженности. Более 40% вашего дохода уходит на погашение долга. Используете кредитные средства на повседневные базовые нужды.

Если хотя бы два пункта соответствуют вашей финансовой ситуации, необходимо немедленно прекратить новые заимствования и провести полный аудит всех долгов (проценты, сроки, суммы). А затем разработать план их погашения, пересмотрев ежемесячные расходы и направив все свободные ресурсы на погашение самых дорогих кредитов.

Елена Шепель

Откладывайте деньги «под подушку»

Одна из основных причин, по которой люди берут кредиты, — отсутствие резервных средств. Желательно регулярно откладывать деньги, чтобы создать финансовую подушку безопасности, которая позволит пережить непредвиденные ситуации без необходимости брать кредит.

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