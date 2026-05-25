Маньяк Ричард Рамирес: история "Ночного сталкера", который терроризировал Калифорнию

Ричард Рамирес / © Associated Press

Реклама

Более двух десятилетий он провел в камере смертников тюрьмы Сан-Квентин, в ожидании казни за серию жестоких убийств, изнасилований и нападений, которые в середине 1980-х годов погрузили Калифорнию в атмосферу паники.

Его смерть не принесла настоящего облегчения семьям жертв, ведь до сих пор для многих его имя ассоциируется с ночным кошмаром, который мог ворваться в любой дом. У него не было «типичного» профиля серийного убийцы, он не выбирал расу, социальный статус или район. Именно эта хаотичность сделала его одним из самых опасных преступников XX века.

Детство

Ричард Рамирес, «Ночной сталкер» 1985 года / © Associated Press

Рикардо Лейва Муньос Рамирес родился 29 февраля 1960 года в городе Эль-Пасо, штат Техас, в многодетной семье мексиканских эмигрантов. Он был самым младшим из семи детей в семье Хулиана и Мерседес Рамирес. Отец работал на железной дороге, однако дома отличался взрывным характером, жестокостью и постоянной агрессией в отношении детей. Физические наказания были привычным явлением, поэтому атмосфера страха, напряжения и насилия была для будущего серийного убийцы обыденностью еще с раннего детства, рассказало издание Вiography.

Реклама

Самое разрушительное влияние на Рамиреса оказывал его старший двоюродный брат Мигель Рамирес, которого семья называла Майком. Он служил во Вьетнаме и после возвращения домой фактически стал для подростка авторитетом. Мигель регулярно рассказывал Ричарду жуткие истории о войне, пытках, изнасилованиях и убийствах, которые, по его словам, он совершал в отношении вьетнамских женщин. Кроме того, он показывал подростку фотографии изуродованных тел и сцен насилия, это произвело на юного Рамиреса большое психологическое впечатление.

Именно Мигель познакомил его с наркотиками. Вместе они курили марихуану, а позже Рамирес начал экспериментировать с ЛСД и другими веществами. В этот период у него также появляется интерес к оккультизму и сатанизму — темам, которые впоследствии станут частью его публичного образа и «почерка» преступлений.

Одним из самых трагических и важных моментов в жизни будущего убийцы стало событие, свидетелем которого он стал в 13 лет, когда во время семейной ссоры Мигель Рамирес застрелил свою жену Джесси прямо на глазах у подростка. По некоторым данным, выстрел был произведен почти в упор. Для юного Ричарда это стало шоком, который окончательно изменил его восприятие насилия.

В подростковом возрасте Рамирес покинул школу после девятого класса, начал систематически употреблять наркотики и быстро втянулся в мелкую преступность. Сначала это были кражи и проникновение в дома, но постепенно уровень агрессии рос. В 1977 году его впервые задержали за хранение марихуаны, а вскоре он оказался в исправительном учреждении для несовершеннолетних из-за серии мелких преступлений.

Реклама

Ричард Рамирес, «Ночной сталкер» 8 ноября 1989 года / © Associated Press

В начале 1980-х Рамирес переехал сначала в Сан-Франциско, а затем в Лос-Анджелес. Именно там его жизнь окончательно поглотила криминальная среда. Он стал зависимым от кокаина, занимался квартирными кражами и угоном автомобилей, часто ночевал в дешевых мотелях или просто на улице. Его внешний вид все больше отталкивал людей, потому что из-за наркотиков и плохой гигиены зубы Рамиреса начали гнить, а вид у него был истощенный и неопрятный.

В этот период он активно увлекался сатанизмом и все чаще говорил о зле, смерти и «темной стороне» человеческой природы. Позже эти мотивы проявятся в его преступлениях, ведь на местах убийств он рисовал пентаграммы и другие сатанинские символы, а жертв заставлял «присягать Сатане».

К моменту выхода из тюрьмы в 1984 году Рамирес уже представлял собой опасную смесь наркотической зависимости, психической нестабильности, насильственных фантазий и полной социальной деградации. Именно тогда начал формироваться образ преступника, который вскоре войдет в историю США под именем «Ночной сталкер».

Первые убийства: начало кошмара

Ричард Рамирес «Ночной сталкер» 27 февраля 1989 года / © Associated Press

Первой официально подтвержденной жертвой Рамиреса стала 79-летняя Дженни Уинкоу — одинокая пожилая женщина. Утром 28 июня 1984 года ее сын пришел навестить мать и заметил, что в квартире царит беспорядок: вещи разбросаны, оконная сетка снята, а дверь незаперта. Внутри он обнаружил тело Дженни, которую жестоко убили — на ее теле были многочисленные ножевые ранения, а горло было почти перерезано. Казалось, будто квартиру ограбили и преступник искал деньги и драгоценности.

Реклама

Преступление действительно выглядело как чрезвычайно жестокое ограбление, потому что тогда еще у Рамиреса не было своего «почерка», который позже станет узнаваемым для детективов. После убийства Уинкоу наступила почти девятимесячная пауза, что еще больше усложнило возможность связать это преступление с будущей серией нападений.

Однако весной 1985 года Калифорнию охватила волна ночного террора. Нападения становились все более жестокими, а преступник действовал все смелее. Его жертвами были случайные люди разного возраста и социального статуса, из-за чего полиция долгое время не могла понять логику преступлений, рассказало издание A&E Television Networks.

Ричард Рамирес «Ночной сталкер» 9 мая 1989 года / © Associated Press

17 марта 1985 года стал одним из первых дней настоящего кошмара для жителей Лос-Анджелеса. В ту ночь Рамирес проник в дом, где проживали Мария Эрнандес и ее соседка Дейл Оказаки. Когда нападающий открыл огонь по Марии, женщина инстинктивно подняла руку с ключами перед лицом. Пуля попала в металлическую связку и изменила траекторию, это буквально спасло ей жизнь. Считается, что именно этот случай стал одним из самых известных эпизодов в деле «Ночного сталкера», ведь жертва, которая выжила, смогла предоставить полиции важное описание нападающего.

После неудачной попытки убийства Марии Рамирес переключился на ее 34-летнюю соседку Дейл Оказаки. Он застрелил женщину почти в упор, после чего скрылся с места преступления. Но на этом ночь не закончилась. Всего через несколько часов он совершил еще одно нападение и на этот раз жертвой стала 30-летняя Цай-Лян Ю. Рамирес вытащил ее из автомобиля и застрелил из пистолета .22 калибра.

Реклама

Серия этих нападений шокировала полицию и медиа. Сначала журналисты называли преступника «Незваный гость из долины», поскольку многие нападения происходили в пригородах Сан-Габриэльской долины. Никто до конца не представлял масштаб угрозы, а правоохранителям казалось почти невозможным, что один человек может совершать столь разные по характеру преступления.

Но уже через несколько недель стало понятно, что Калифорния столкнулась не просто с убийцей, а с серийным маньяком, который получал удовольствие от хаоса, страха и абсолютной случайности своих нападений. И настоящий ужас только начинался.

Почерк «Ночного сталкера»

Ричард Рамирес, «Ночной сталкер» 1985 года / © Associated Press

В течение весны и лета 1985 года преступления Рамиреса стали значительно более жестокими и хаотичными, насилие стало его главной целью. Он действовал преимущественно ночью, проникал в дома через незапертые двери, окна или балконные входы. Часто часами бродил по тихим пригородам Лос-Анджелеса и выбирал случайные дома, в которых был выключен свет, а жители спали.

По своему жуткому сценарию Рамирес сначала нападал на мужчину, стрелял в него или забивал до смерти тяжелым предметом, а затем переходил к женщине, которую насиловал, пытал и нередко также убивал. У него не было никакого сочувствия или эмоций, и преступления становились все более садистическими.

Реклама

Одним из самых ужасных эпизодов стало нападение на супругов Винсента и Максин Заззара 27 марта 1985 года. Ночью Рамирес проник в их дом и застрелил 64-летнего Винсента из пистолета .22 калибра прямо в спальне. После этого, жестоко напал на его 44-летнюю жену. Женщину били, пытали и неоднократно ранили ножом. Рамирес оставил на ее теле сатанинскую символику, а перед побегом выколол ей глаза — один из самых жутких моментов во всей серии его преступлений.

Издание CBSnews рассказало, что именно после этого убийства следователи окончательно осознали, что в Калифорнии действует серийный убийца. На месте преступления детективы нашли важную зацепку — четкий отпечаток спортивного кроссовка. Это был редкий размер мужской обуви, и именно этот след станет одной из главных улик, которые позволят связать различные нападения между собой. Позже аналогичные отпечатки будут обнаруживать и на других местах преступлений, таких как на клумбах, подоконниках, полу домов и даже на телах жертв.

Ричард Рамирес, «Ночной сталкер» 1985 года / © Associated Press

В мае и июле 1985 года волна террора достигла пика. Нападения происходили почти каждую неделю, а иногда и несколько раз за одну ночь. Особый ужас вызывала его демонстративная одержимость сатанинской символикой. На местах преступлений Рамирес оставлял пентаграммы, перевернутые кресты или писал символы кровью. Во время нападений он заставлял жертв «присягать Сатане», кричал о дьяволе и угрожал убийством всем, кто будет смотреть ему в глаза.

Все это создало вокруг «Ночного сталкера» почти демонический образ, который активно подхватывали медиа. Газеты ежедневно выходили с новыми заголовками об очередных ночных убийствах, а телевизионные новости превратили дело Рамиреса в главную тему лета 1985 года.

Реклама

Лос-Анджелес охватила настоящая паника. Люди начали массово покупать оружие, металлические решетки на окна, новые замки и сигнализации. Магазины систем безопасности фиксировали рекордные продажи. Во многих районах жители создавали добровольные ночные патрули, а полиция получала тысячи звонков о подозрительных людях. Самое страшное заключалось в том, что никто не знал, где Рамирес ударит в следующий раз. У него не было «типичных» жертв и он не придерживался четкой географии нападений.

Охота на «Ночного сталкера»

Ричард Рамирес «Ночной сталкер» 7 ноября 1989 года / © Associated Press

Ричард Рамирес «Ночной сталкер» 4 октября 1989 года / © Associated Press

В августе 1985 года Ричард Рамирес решил покинуть район Лос-Анджелеса, где полиция уже активно прочесывала пригород. Но переезд в Сан-Франциско не означал прекращения убийств, наоборот.

17 августа 1985 года Рамирес проник в дом супругов Питера и Барбары Пан в Сан-Франциско. Мужчину преступник атаковал первым, а его жену жестоко избил, изнасиловал и также пытался убить выстрелом в голову. Несмотря на тяжелые ранения, женщина выжила и впоследствии смогла предоставить полиции важные показания о нападавшем. На стене дома Рамирес оставил нарисованную пентаграмму — сатанинский символ, который уже стал его своеобразной «визитной карточкой». Именно после этого нападения пресса окончательно закрепила за ним имя «Ночной сталкер».

Тем временем давление на правоохранителей становилось колоссальным. К расследованию присоединилось ФБР, а над делом работали сотни офицеров, детективов и криминалистов. Перелом в расследовании произошел после того, как свидетель запомнил подозрительный автомобиль — оранжевый Toyota Station Wagon, который видели неподалеку от места преступления. Вскоре машину нашли брошенной на стоянке в Лос-Анджелесе.

Реклама

Начальник полиции Сан-Франциско показывает фотографию мужчины, идентифицированного как подозреваемый в убийствах «Ночного сталкера» на пресс-конференции 30 августа 1985 года. На фотографии, которую держит Мерфи, изображен подозреваемый Ричард Рамирес / © Associated Press

Внутри автомобиля криминалисты обнаружили четкий отпечаток пальца. В 1980-х годах автоматизированные компьютерные системы идентификации отпечатков только начинали внедряться, поэтому работа с базами данных занимала гораздо больше времени, чем сегодня. Но этого отпечатка хватило, чтобы полиция получила имя подозреваемого: Ричард Рамирес — ранее судимый преступник из Техаса, об этом говорится в официальных материалах FBI.

Полиция приняла решение действовать максимально быстро. 30 августа 1985 года фотографию Рамиреса показали по телевидению, а на следующее утро его лицо уже было на первых полосах газет по всей Калифорнии. 31 августа Рамирес возвращался на автобусе в Лос-Анджелес. Он не знал, что стал самым разыскиваемым человеком штата. По легенде, все изменилось в одно мгновение, когда он зашел в небольшой магазин, то увидел собственное фото на обложке газеты и понял, что его узнают где угодно.

Началось хаотичное бегство. Он бросился бежать по улицам и пытался угнать автомобили. Сначала он попытался вытащить водителя из машины, но люди узнавали его по фотографиям из новостей. Толпа начала преследовать Рамиреса. Один из местных жителей ударил его металлическим прутом по голове, другие бросали камни и били руками и ногами. Маньяк, который месяцами терроризировал целый штат, вдруг сам стал жертвой разъяренной толпы.

Ричард Рамирес, «Ночной сталкер» с перебинтованной головой в полицейской машине 31 августа 1985 года / © Associated Press

Когда полиция наконец прибыла на место, Рамирес был избит и дезориентирован. По словам очевидцев, люди были готовы буквально разорвать его на месте. Фактически именно правоохранители спасли жизнь серийного убийцы, ведь без их вмешательства «Ночной сталкер» мог погибнуть прямо на улице от самосуда.

Реклама

Суд, который стал медиа шоу

Судебный процесс над Ричардом Рамиресом начался только в 1988 году — почти через три года после его ареста. Такая задержка была обусловлена огромным количеством эпизодов преступлений, различными юрисдикциями (Лос-Анджелес и Сан-Франциско), сотнями свидетелей, экспертиз и постоянными юридическими ходатайствами стороны защиты. Процесс фактически стал одним из самых длинных и дорогих уголовных разбирательств в Калифорнии того времени.

Ричард Рамирес, «Ночной сталкер» показывает пентаграмму на ладони в суде 1985 года / © Associated Press

Издание EBSCO рассказало, что с первого дня в зале суда Рамирес вел себя демонстративно нагло. Он не скрывал своего пренебрежения, часто улыбался, перебивал выступления и пытался контролировать внимание медиа. Его внешний вид, длинные растрепанные волосы, темные очки и черная одежда, стали частью публичного образа. Во время отдельных заседаний он поднимал руку, показывал нарисованную на ладони пентаграмму и выкрикивал:

"Hail Satan!" (»Слава Сатане!«)

Вокруг процесса быстро сформировалась почти культовая атмосфера. К зданию суда регулярно приходили женщины, которые называли себя его сторонницами. Часть из них носила черную одежду, демонстративно игнорировала общественное осуждение и заявляла о «недоразумении». Психологи позже объясняли это явление как пример гибристофилии — патологического влечения к преступникам, особенно серийным убийцам, которые получают публичное внимание.

Реклама

Ричард Рамирес «Ночной сталкер» 3 сентября 1993 года / © Associated Press

Атмосфера напряжения в суде достигла пика в августе 1989 года, когда появилась новость об убийстве одной из присяжных. Это вызвало волну паники и новые слухи о возможном влиянии Рамиреса или его сторонников. Хотя следствие в конце концов установило, что преступление не имело никакой связи с подсудимым, инцидент еще больше осложнил работу суда и усилил страх среди участников процесса.

Несмотря на все задержки и эмоциональное напряжение, 20 сентября 1989 года присяжные наконец пришли к окончательному решению. Ричарда Рамиреса признали виновным в 13 убийствах, 5 покушениях на убийство, 11 сексуальных преступлениях и 14 ограблениях. Суд назначил ему 19 отдельных смертных приговоров.

После оглашения приговора Рамирес вместо раскаяния обратился к присутствующим с фразой, которая стала одной из самых известных в криминальной истории США:

"Подумаешь! Смерть повсюду. Увидимся в Диснейленде"

Реклама

Жизнь в камере смертников

Ричард Рамирес «Ночной сталкер» / © Associated Press

После вынесения смертного приговора Ричарда перевели в тюрьму строгого режима Сан-Квентин — одно из самых известных исправительных учреждений Калифорнии, где он провел почти 24 года, в ожидании казни.

Еще во время суда и после приговора Рамирес получал огромное количество писем от женщин из разных штатов США и даже из-за рубежа. Ему признавались в симпатии, поддержке, даже любви. Часть авторов верила в его невиновность, другие — восхищались образом «загадочного бунтовщика», об этом говорится в материалах издания Crime Museum.

Самой известной из его сторонниц стала Дорин Лиой — журналистка и редактор, которая первой начала активно переписываться с Рамиресом еще в середине 1980-х годов. Сначала ее интерес был скорее профессиональным, однако со временем общение перешло в личную плоскость. Дорин регулярно посещала его в тюрьме, участвовала в судебных заседаниях и открыто заявляла, что считает его невиновным, несмотря на многочисленные доказательства и приговор суда.

Дорин Лиой 3 октября 1996 года через несколько минут после того, как она вышла замуж за Ричарда Рамиреса «Ночного сталкера». «Я просто хочу сказать, что чрезвычайно счастлива сегодня и очень, очень горжусь тем, что вышла замуж за Ричарда и стала его женой» — сказала Лиой / © Associated Press

Свадебная фотография Ричарда Рамиреса «Ночного сталкера» и его невесты Дорин Лиой, которую показали СМИ, у ворот тюрьмы Сан-Квентин, 3 октября 1996 года / © Associated Press

В 1996 году пара поженилась в стенах тюрьмы Сан-Квентин. Церемония состоялась в специальной комнате для свиданий и стала медийной сенсацией. Брак не предусматривал совместной жизни, ведь из-за правил для заключенных смертников супружеские свидания были запрещены, поэтому их отношения оставались исключительно формальными.

Реклама

Переломный момент в их союзе наступил в 2009 году, когда появились результаты ДНК-экспертиз, которые связали Рамиреса с нераскрытым ранее убийством 9-летней девочки в Сан-Франциско в 1984 году. Эта информация стала серьезным ударом по репутации Рамиреса даже среди его самых преданных сторонников. После обнародования результатов ДНК-анализа Дорин Лиой постепенно прекратила публичную поддержку мужа и фактически разорвала с ним любые контакты. Официальный развод между ними так и не был оформлен, однако их брак практически перестал существовать.

Смерть без казни

7 июня 2013 года Ричард Рамирес умер в больнице Marin General Hospital. Причиной смерти стали осложнения, связанные с B-клеточной лимфомой, формой рака лимфатической системы, а также печеночная недостаточность, которая развивалась на фоне общего ухудшения состояния здоровья. Ему было 53 года, об этом пишет издание BBC.

На момент смерти Рамирес все еще оставался приговоренным к смертной казни и формально находился в статусе ожидания исполнения приговора. Однако фактическая казнь так и не состоялась. Причина заключалась в длительном юридическом кризисе вокруг смертной казни в Калифорнии, ведь с начала 2006 года штат фактически прекратил исполнение смертных приговоров из-за судебных споров относительно методов и конституционности процедуры смертельной инъекции.

В результате один из самых известных серийных убийц США так и не был казнен.

Реклама

Ричард Рамирес «Ночной сталкер» / © Associated Press

Дело «Ночного сталкера» стало переломным моментом для американской криминалистики. Именно после него полиция начала активнее использовать межведомственную координацию, компьютерные базы данных и профилирование серийных преступников.

Его история позже легла в основу десятков книг, документальных фильмов и сериалов. Однако даже спустя десятилетия следователи, журналисты и родственники жертв отмечают, что главное в этой истории — не личность убийцы, а память о людях, чьи жизни он уничтожил. Ведь за жутким прозвищем «Ночной сталкер» стояла не вымышленная фигура из фильмов ужасов, а реальный убийца, который оставил после себя десятки сломанных судеб.

Новости партнеров