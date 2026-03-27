Накапливаем быстро: 5 лайфхаков от финансового ментора

Ментор по финансовому мышлению Елена Шепель делится пятью рабочими лайфхаками, которые помогут быстрее собрать нужную сумму.

«Многим кажется, что накопление — это история о почти стальной силе воли, — говорит Елена Шепель. — Да, дисциплина действительно важная составляющая. Но глобально, для того, чтобы начать накапливать, достаточно создать условия в которых откладывание денег становится естественным поведением человека. Лайфхаки, которые я рекомендую, находятся на стыке финансовой грамотности, теории психологии, а также работы мозга. Эти советы уже доказали свою эффективность, когда помогли моим клиентам реализовать важные для них финансовые цели».

Первый лайфхак: делайте акцент на микронакоплениях

Думать, что смысл накапливать есть только тогда, когда имеешь дело с большими суммами — ошибка. Наоборот, если вы только учитесь накапливать, маленькие суммы будут вызывать у вас меньшее сопротивление и помогут сформировать полезную привычку. Вместо того чтобы откладывать накопления на потом, начните делать маленькие шаги к цели уже сейчас. На этом этапе регулярность гораздо важнее чем размер суммы, которую вы откладываете. Из-за повторяемости одних и тех же действий мозг быстро привыкнет к новому стилю поведения. Откладывание денег станет нормой и когда вы начнете откладывать большие суммы, это не станет причиной стресса.

Второй лайфхак: привяжите накопления к эмоционально-привлекательным целям

Цель, на которую вы хотите собрать деньги, должна включать вас эмоционально. Представляя тот момент, когда вы достигли цели и смогли купить желаемое, вы должны чувствовать тихую радость, внутреннее удовлетворение или даже эйфорию. Все цели, которые находятся в этом диапазоне, помогут быстро включиться в процесс накопления, потому что мозг понимает для чего это нужно. Если же вы копите просто так, вам точно не будет хватать мотивации. Еще один момент: цель должна быть сформулирована не абстрактно, а конкретно. Вы должны четко понимать, сколько средств нужно собрать, чтобы купить новый смартфон или автомобиль. Для этого советую подробно изучить предложения на рынке и выбрать конкретную модель. Люди, имеющие четко сформулированные финансовые цели — конкретная сумма и дата — гораздо быстрее достигают цели. Четкая цель должна звучать, например, так: «30 000 до 1 декабря 2026 года».

Правило 24 часов

По данным Гарвардской школы бизнеса, 80% финансовых решений зависят от эмоций, а не логики. Эффективно экономить деньги поможет «Правило 24 часов», которое применяется для импульсивных покупок. Если вам в моменте захотелось приобрести что-то незапланированное, подождите 24 часа. В большинстве случаев деньги останутся в вашем кошельке или на карте.

Третий лайфхак: снижайте ощущение потери

Мозг болезненно реагирует на потерю, но гораздо спокойнее относится, когда чего-то недополучает. Поэтому накопление сразу после получения дохода избавит от ощущения, будто у вас что-то забрали. Настройте на банковской карте опцию, когда при поступлении денег определенная сумма или процент от суммы будет автоматически перенаправляться на отдельный счет. Есть еще такая функция, как округление. Например, когда на моем счету остается 5359 гривен, в конце суток 9 гривен автоматически отправляются на накопительный счет. Правило можно настроить до десятков или сотен: пусть каждый выберет формулу, подходящую именно ему. Этот лайфхак будет особенно полезен людям, имеющим проблемы с дисциплиной. Согласно последним исследованиям, те, кто пользуются автоматическими сбережениями, накапливают на 73% быстрее, чем те, кто делает это вручную.

Четвертый лайфхак: визуализируйте прогресс накопления по каждой цели

Если вы регулярно откладываете деньги, но фокусом внимания не замечаете, что сумма постоянно растет — можете легко выпасть из ритма накопления. Видимый прогресс усиливает мотивацию, ведь мозг всегда поддерживает поведение, которое дает ощущение движения вперед. Чтобы видеть свой прогресс ежедневно, советую настроить в банкинге графики или трекеры: во многих приложениях есть такие опции. Как вариант, в сети можно найти так называемые saving tracker, или сгенерировать их вместе с чатом GPT, настроив под свои конкретные потребности. Распечатайте трекер и отмечайте свой прогресс, закрашивая его цветными карандашами или фламастерами. Помните, что под каждую цель должен быть отдельный счет, банк или конверт. Соответственно имейте отдельный трекинг прогресса по каждой из целей.

Пятый лайфхак: создайте эффект новой идентичности

Есть такое понятие, как саморепутация. Простыми словами, это то, что мы сами о себе думаем. Если вы думаете о себе как о человеке, который не умеет откладывать деньги — соответственно так и действуете. Когда же начинаете откладывать хотя бы небольшие суммы, появляется основание для справедливой саморепутации с названием «Я человек, который накапливает». Мозгу важно фиксировать эти маленькие проявления новой идентичности. Даже одно, но регулярное действие — например, ежемесячное откладывание небольшой суммы — станет для мозга доказательством того, что вы человек, который управляет деньгами. Важный момент: пока накопления воспринимаются как нечто временное — мозг саботирует эту деятельность. Когда же накопление становится частью вашей самоидентификации, сразу исчезает внутренний конфликт: потратить или отложить? Когда вопрос снят, вам будет легче собрать нужную сумму.

А если жалко денег?

По статистике, 40% людей успешно накапливают на финансовую цель, но в результате не покупают себе то, что хотели. То есть направляют деньги на что-то другое, или им просто жаль их тратить. Такая история может сработать лишь несколько раз. Когда психика поймет, что обещание собрать и приобрести определенную вещь не было выполнено, накапливать будет все сложнее. Мозг ожидает и мотивируется вознаграждением, которое человек получит. Если вознаграждения нет — зачем накапливать?