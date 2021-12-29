17 идей, как "выжить" во время праздников, если вы одиноки

17 идей, как "выжить" во время праздников, если вы одиноки

Семейный психолог Наталья Гаевская рассказала, как пережить праздники, если вы одиноки или вдали от дома и родных, и не скатиться в депрессию, не начать себя жалеть, сравнивая с другими более счастливыми — теми, у кого, возможно, есть пара или крепкая семья.

Маркетинговый ажиотаж вокруг праздничного сезона беззастенчиво направлен на счастливые пары и счастливые семьи — от улыбающихся, влюбленных лиц телерекламы до самодовольных пар, которые скромно хвастаются своими "проблемами" с праздничным украшением дома и выбором елки. А еще это значит, что вам придется "отбиваться" от участливых взглядов и надоедливых вопросов о вашей личной жизни от всех кому не лень.

Как бы то ни было, не позволяйте этому смутить вас — вполне возможно наслаждаться новогодними и рождественскими праздниками, даже если единственная компания, которая у вас есть, — это вы сами, ну и, возможно, еще ваш кот.

Вот 17 идей, как "выжить" во время праздников, если вы одиноки:

1. НЕ "ГРЫЗИТЕ" СЕБЯ ЗА СВОЙ "ОДИНОКИЙ" СТАТУС

Быть одиноким не значит, что с вами что-то "не так". С вами все хорошо! Ваше чувство счастья и праздника зависит только от вас, а не от присутствия других людей в вашей жизни. Вам не нужна компания, чтобы насладиться моментом. Несмотря на то, что яркие картинки в соцсетях и в СМИ говорят вам о другом, вы не неудачник только потому, что не отвечаете общепринятым стандартам.

2. СОСТАВЬТЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПИСОК ПОДАРКОВ ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОЙ (ЛЮБИМОГО)

Отсутствие важного человека в вашей жизни – не повод для печали, а еще одна причина порадовать себя чем-нибудь приятным и хорошим, от чего, возможно, пришлось бы отказаться, если бы вы покупали подарок еще кому-то.

3. ПОПРОБУЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ "КРУТОГО РОДСТВЕННИКА"

Если вы не женаты и нет детей, вы можете участвовать в семейных празднованиях с крутыми подарками и развлекать детей других людей. Вы в полной безопасности, ведь в любой момент вы можете "вернуть" их родителям.

4. ПРИГЛАСИТЕ ДРУГА (ПОДРУГУ) НА СЕМЕЙНОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ

Если за праздничным столом преимущественно все парами, почему бы вам не пригласить кого-нибудь из своих друзей? Праздничная встреча может быть гораздо приятнее в компании с кем-то вне вашей семьи, а у вас может быть друг (подруга), который хотел бы присоединиться к вашему семейному застолью.

5. ОРГАНИЗУЙТЕ ВИДЕОЗВОНОК

Если пандемия и научила нас чему-то, так это тому, что быть в одиночестве не значит быть одиноким. Организуйте видеозвонок с людьми, которые многое для вас значат, и поделитесь своими поздравлениями.

6. НЕ СИДИТЕ В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Выберитесь на прогулку за город или хотя бы в парк. Если ни один партнер не говорит вам, когда и что нужно делать, вы можете отправиться на длительную прогулку вне праздничного города. Если у вас есть четырехногий друг для компании, тем лучше.

7. ПОРУДУЙТЕ СЕБЯ БЕЗДЕЛИЕМ, ВКУСНОЙ ЕДОЙ БЕЗ ОЩУЩЕНИЯ ВИНЫ

Когда отдыхать и наслаждаться, как не на праздники? Но напряжение и усталость, связанные с обустройством праздника и обслуживанием родственников - пусть даже это очень приятные заботы - могут оставить немного времени для себя, поэтому наслаждайтесь отдыхом вволю.

8. ВАШ ПРАЗДНИК — ВАШИ ПРАВИЛА

Если вам хочется танцевать все праздничные дни с утра и до ночи – сделайте это. Если вы хотите зависать за интересной книгой, не вылезая из пижамы – сделайте это. Сериал без перерыва на обед – сделайте это. Кайфуйте от возможности ни от кого не зависеть, хотя бы эти пару дней.

9. БУДЬТЕ САМОДОВОЛЬНЫМ НА КОРПОРАТИВЕ

Ваши женатые коллеги по самым добрым намерениям могут давать советы о вашей личной жизни, но именно они будут разговаривать по телефону в 22:00 и оправдываться, что вернутся позже, чем ожидалось. Вы можете чувствовать себя самодовольными, проводя вечеринку, не смотря на часы.

10. ОРГАНИЗУЙТЕ СОБСТВЕННУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ ВЕЧЕРИНКУ

Если рядом нет никого из родных или ваши отношения не сложились в силу разных причин, но вам важно быть в кругу других людей, вы можете положить начало новой традиции — пригласить других одиноких друзей и знакомых на праздничный ужин.

11. ПОДГОТОВЬТЕ ЗАРАНЕЕ ОТВЕТЫ НА ПРОВОКАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Не секрет, если вы одиноки, вас будут "атаковать" неудобными вопросами. Продумайте заранее что, кому и как вы будете отвечать, чтобы не сорваться в самый неподходящий момент.

12. ПРИМЕРЬТЕ ОБРАЗ ТАИНСТВЕННОСТИ

Если вы хотите подкинуть друзьям и родным тему для разговоров, будьте таинственны каждый раз, когда они спрашивают о вашей личной жизни. Смело избегайте отвечать на вопросы и побольше с загадочной улыбкой смотрите на свой смартфон.

13. БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ НЕНУЖНЫХ И НЕУДАЧНЫХ ПОДАРКОВ

Нет ничего более разочаровывающего, чем с энтузиазмом распаковывать подарок, совершенно не отвечающий вашим ожиданиям и потребностям. Разве ваш партнер не должен знать ваш вкус? Нет партнера, нет шансов на разочарование.

14. ПОРАДУЙТЕСЬ ОТСУТСТВИЮ БЕСПОЛЕЗНЫХ ОЖИДАНИЙ

Для супружеских пар праздники могут быть тоже непростым испытанием. Для тех, чей партнер регулярно опаздывает с работы или забывает своевременно совершить рождественские покупки, быть одиноким часто кажется менее стрессовым вариантом.

15. НЕ ПИШИТЕ И НЕ ЗВОНИТЕ СВОЕМУ БЫВШЕМУ

Если вид всех этих счастливых пар заставляет вас написать сообщение своему бывшему, подумайте дважды. В конце концов, есть причина, почему вы разошлись. Отложите смартфон, если вы чувствуете ностальгию после нескольких напитков.

16. ПРОВЕДИТЕ ЭТО ВРЕМЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ

Месяцы изоляции, вызванные пандемией, напомнили многим людям, кто действительно важен в их жизни. Вместо того чтобы сидеть за праздничным столом и общаться с дальними родственниками, воспользуйтесь своим одиноким статусом и проведите время с теми, кто близок вашему сердцу.

17. СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ

Независимо от того, будь то рождественское утро в 11 утра или манифестация в канун Нового года, установите свои собственные традиции и подарите себе то, чего с нетерпением ждали каждого праздничного сезона.

Больше советов на странице Натальи Гаевской facebook.com/hayevska

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