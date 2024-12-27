Три вещи, которые не следует делать в следующем году: советы психолога

Каждый взрослый человек, как и маленький ребенок в новогоднюю ночь, мечтает об исполнении желаний. Новогодняя елка, теплое сияние свечей и запах мандаринов вдохновляют нас надеяться на лучшее.

Но чтобы новый год стал годом исполненных мечтаний, следует избегать трех ключевых ошибок. Психолог Людмила Чернова поделилась своими профессиональными рекомендациями, которые помогут вам сделать следующий год гораздо лучше предыдущего

Не игнорируйте собственные эмоции

Наши чувства — это указатели, помогающие понять себя и собственные потребности. Однако многие привыкли подавлять эмоции: скрывать раздражение, маскировать агрессию, отрицать разочарование. Людмила Чернова объясняет, что это напоминает механизм, который накапливает энергию внутри нас и впоследствии может повлечь за собой взрыв, разрушая нас изнутри.

Вместо того, чтобы избегать эмоций, дайте себе возможность их прожить. Научитесь анализировать свои чувства, понимать их природу и находить конструктивные способы самовыражаться. Например, запишите свои мысли в дневнике или поделитесь переживаниями с близким человеком.

Не сравнивайте себя с другими

В мире, где социальные сети создают иллюзию идеальной жизни, мы часто начинаем сравнивать себя с другими. Однако эти картинки — только витрина, не показывающая реальных затруднений и проблем. Другие люди – это не вы. У них есть свои истории, успехи и неудачи. А в вас есть полное право быть счастливым человеком.

Вместо сравнений с "успешными" незнакомцами, обратите внимание на свои достижения. Ведите "дневник благодарности", записывайте каждый день три вещи, за которые вы благодарны себе и своей жизни. Это поможет сосредоточиться на том, что у вас есть и ценить свои достижения.

Не откладывайте свою жизнь на потом

"Потом" — это слово, которое может стать самым главным препятствием на пути к счастью. Мы часто убеждаем себя, что начнем жить, когда похудеем, найдем идеальную работу, купим свой дом. Однако это "потом" может так и не наступить.

Сделайте первый шаг уже сейчас. Не откладывайте свои мечты на завтра, ведь оно не гарантировано. Начните с маленьких перемен: запишитесь на курсы, о которых давно мечтали, уделите время хобби или просто больше отдыхайте. Каждый, даже самый маленький шаг приблизит вас к желаемой жизни.

Пусть следующий год станет временем ваших свершений, счастливых перемен и исполнения мечтаний. Помните, счастье начинается внутри вас.

Мы также писали о том, что делать, когда вы не знаете, что делать.

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