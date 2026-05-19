36 минут музыки для спокойствия: может ли звук "перезагрузить" тревожный мозг

36 минут музыки для спокойствия

Мир переживает эпоху хронической перегрузки. Постоянные сообщения, бесконечные дедлайны, новости, эмоциональная усталость — нервная система современного человека работает почти без паузы. Именно поэтому все популярнее становятся практики, которые помогают быстро вернуть ощущение внутреннего равновесия, например, медитации, дыхательные техники, звукотерапия и даже так называемый фоновый шум, похожий на дождь или шум вентилятора.

Но, как оказалось, не все звуки работают одинаково. Издание Medical News Today рассказало о новом исследовании, которое изучало влияние специально созданной музыки с аудиостимуляцией ритмами на уровень тревоги. И результаты оказались довольно перспективными.

Что такое музыка с аудиоритмической стимуляцией

Музыка с аудиоритмической стимуляцией (Auditory beat stimulation (ABS)) — это технология, которая использует ритмичные звуковые импульсы, чтобы синхронизировать мозговые волны и помочь нервной системе перейти из «стрессового» режима в более спокойный.

Принцип действия базируется на так называемом Iso-Principle (принцип изоморфности эмоционального состояния), когда музыка сначала воспроизводится в темпе, который соответствует повышенному сердцебиению человека в состоянии тревоги, а затем постепенно замедляется. Вместе со скрытыми ритмическими импульсами это помогает мозгу «перенастроиться» на более расслабленное состояние.

Иначе говоря, музыка как бы ведет нервную систему за собой от напряжения к успокоению.

Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 144 взрослых человека, которые уже принимали медикаменты от тревожности. Участников случайным образом разделили на четыре группы:

группа, которая слушала 24 мин мягкий фоновый шум вроде дождя или шелеста;

группа с 12 мин музыки с аудиоритмической стимуляцией

группа с 24 мин музыки с аудиоритмической стимуляцией

группа с 36 мин музыки с аудиоритмической стимуляцией

Ученые измеряли уровень тревоги и эмоциональное состояние до и после сеансов с помощью клинических психологических шкал. Результаты показали четкую связь между продолжительностью прослушивания и эмоциональным эффектом.

Сколько минут музыки нужно мозгу

Самое заметное снижение тревоги зафиксировали в группе, которая слушала музыку в течение 24 мин. Участники, которые слушали ее 36 мин, продемонстрировали похожий уровень снижения тревожности, но еще и заметно меньше негативных эмоций, а именно раздражительности, нервозности и внутреннего напряжения. А вот 12 минут оказалось недостаточно для выраженного эффекта.

Важно и то, что музыка с аудиоритмической стимуляцией помогала даже людям, которые уже проходили медикаментозное лечение тревоги. Исследователи считают, что это может сделать такую методику хорошим дополнением к основной терапии.

Музыка влияет на психику

Нейробиологи давно знают, что музыка активирует сразу несколько зон мозга. Мы не только слышим мелодию, но и ассоциируем ее с воспоминаниями, эмоциями и телесными реакциями.

Музыкальный терапевт Тесса Джизус объясняет, что мозг реагирует на ритм, слова, интонацию и даже на сам процесс наблюдения за музыкой. Именно поэтому музыка способна влиять на настроение, сердечный ритм и даже уровень стресса.

Впрочем музыка с аудиоритмической стимуляцией работает иначе, чем обычный плейлист для релакса. Здесь главное не музыкальный вкус человека, а акустическая структура композиции.

Традиционная музыкотерапия в значительной степени зависит от личных предпочтений. Любимая песня может вызвать радость или ностальгию. Зато музыка с аудиоритмической стимуляцией может влиять непосредственно на мозговую активность почти физиологически.

Терапия или самообман

Специалисты отмечают, что обычное прослушивание музыки и аудиоритмической стимуляции — не одно и то же.

Психолог Майкл Вальдесобъясняет, что музыка как «отвлечение» работает только в момент прослушивания. Но если после завершения сеанса человек чувствует меньшую тревожность, расслабление тела и эмоциональную стабильность, это уже свидетельствует о более глубоком влиянии на нервную систему.

Интересно, что для контрольной группы исследователи использовали именно мягкий фоновый шум вроде дождя или шелеста, а не тишину. Это позволило проверить, действительно ли аудиоритмическая стимуляция работает лучше нейтрального фонового звука. И результаты показали, что да, работает.

Домашний эффект

Эксперты говорят, что любимая музыка действительно может помочь снизить уровень стресса, улучшить сон или поднять настроение. Но это не полностью воспроизводит эффект, который исследовали ученые.

Музыка с аудиоритмической стимуляцией создается по специальным принципам, а у самого процесса контролируемая продолжительность и структура. Также важную роль играет качество звука, например, наушники могут значительно усилить эффект.

При этом специалисты предостерегают, что аудиоритмическую стимуляцию не стоит воспринимать как полноценную замену психотерапии или медикаментов.

Возможно, будущее борьбы со стрессом будет звучать именно в наушниках, через правильно настроенный ритм и минуты музыки, которая помогает мозгу наконец выдохнуть. Аудиоритмическая стимуляция пока не стала революционной терапией, но исследования уже показывают, что звук способен не только создавать атмосферу, но и влиять на наше эмоциональное состояние.

