5 интересных занятий, которые могут отвлечь от залипания в гаджетах

Если вы работаете из дома, то, вероятно, проводите больше времени, чем когда-либо, глядя в экран. Ведь во время работы в офисе есть естественные перерывы: встречи, обед, короткие разговоры с коллегами.

Из-за скуки и увеличения количества людей, работающих из дома, использование гаджетов достигло рекордно высокого уровня использования. Вот почему стоит отдохнуть от экрана уже в эти выходные и попробовать одно из пяти предложенных изданием Stylist занятий, которые могут стать великолепной альтернативой смартфону или ноутбуку.

Часто мы даже забываем встать с рабочего места, а наши перерывы — это несколько минут для чашки чая или перекуса. Вдобавок к этому, социальные сети и новости постоянно привлекают нас бесконечным потоком информации.

Однако чрезмерное время за экраном не только нарушает сон, но может негативно влиять на психическое здоровье. Отложить гаджеты — это не просто полезно, но и необходимо.

Слушайте подкасты

Да, возможно, вам придется на время посмотреть на экран, чтобы найти подкаст. Но как только он начнет воспроизводиться, вы можете отложить телефон и наслаждаться. Существует множество подкастов, которые удовлетворят самые разные интересы: от интервью с известными личностями и образовательных шоу до веселых программ, которые легко прослушать за один выходной.

Совет: выберите подкаст, который заставит вас улыбнуться или расширит кругозор. Составьте удобный список на выходные и слушайте его во время прогулки или чашки чая.

Упорядочьте гардероб

Если ваш гардероб напоминает поле боя, тогда пора навести там порядок. Пересмотр вещей может быть терапевтическим и даже поможет вам найти несколько давно забытых сокровищ.

Воспользуйтесь правилом трех: оставляйте только те вещи, которые вам действительно нравятся, подходят и доставляют радость. Остальные можно подарить или продать.

Творчество

Творчество – это не только способ отключиться от гаджетов, но и мощный инструмент для успокоения мыслей и тревог. Начните с простого: рисование акварелью, создание коллажей или даже испытайте себя в каллиграфии.

Если вы не знаете, с чего начать, есть множество онлайн-пособий, которые помогут вам найти что-то свое.

Кулинария

Кухня – пространство для экспериментов. Даже если вы не являетесь профессиональным шеф-поваром, попробуйте что-то новое. Например, спеките хлеб, приготовьте домашнюю пиццу или сделайте десерт. Есть много простых рецептов, не требующих сложных ингредиентов.

Это отличный случай не только научиться чему-то новому, но и порадовать себя и близких чем-нибудь вкусным.

Забота о себе

Когда мы чувствуем тревогу и стресс, забота о себе становится важной, как никогда. Сделайте то, что помогает вам расслабиться и чувствовать себя лучше. Это могут быть медитация, йога, горячая ванна или даже танцы под любимую музыку.

Уделите время себе. Пейте больше воды, заботьтесь о своем теле и душе. Иногда достаточно просто отложить телефон и погрузиться в спокойный момент, чтобы снова почувствовать гармонию.

Эти идеи помогут вам не только оторваться от экрана, но и качественно провести время. Помните, цифровая детоксикация – это не только полезно, но и приятно. Итак, попробуйте хотя бы одно из этих занятий и вы почувствуете разницу.

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