8 психотехник, как не провалиться в эмоциональную яму

В случае, когда мы проваливаемся в эмоциональную яму тревоги или отчаяния, нам нужны простые и действенные практики. Вот техники от психолога Натилии Гаевской, как помочь себе за пару минут.
1. Обнимите себя крепко-крепко и помассируйте мочки ушей.
2. В моменты требования и паники выписывайте все свои мысли печатными буквами.
3. Также во время тревоги и паники помогает написать одно слово заглавными буквами, а затем переписывать его, постепенно уменьшая размер.
4. Оглянитесь вокруг, выделите 2-3 предмета и подумайте, какое положительное послание они сейчас мне несут. Например, стена – защита, кресло – опора, бутерброд – энергия, и так далее.
5. Возьмите лист бумаги и в произвольной форме рисуйте каракули, раскрасьте цветными карандашами разные части своего рисунка. Внимательно посмотрите на результат и обведите маркером увиденные образы. Задайте себе вопрос: "Что положительного эти образы мне несут?"
6. Если эмоциональная яма очень глубокая, напишите историю о ситуации, в которой вы сейчас находитесь, но где у вас есть возможность сделать все по-своему.
7. Дыхание по квадрату: вдох на счет четыре, задержка дыхания на счет четыре, медленный выдох тоже на счет четыре, снова задержка и так по кругу. Как правило, таких 3-5 подходов бывает достаточно, чтобы успокоить себя.
8. Иногда в эмоциональной яме нужно просто побыть, позволяя эмоциям и чувствам, как волнами накрывать вас. Побыть до тех пор, пока не почувствуете в себе силы выбраться из нее.
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