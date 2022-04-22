8 психотехник, как не провалиться в эмоциональную яму

8 психотехник, как не провалиться в эмоциональную яму

В случае, когда мы проваливаемся в эмоциональную яму тревоги или отчаяния, нам нужны простые и действенные практики. Вот техники от психолога Натилии Гаевской, как помочь себе за пару минут.

1. Обнимите себя крепко-крепко и помассируйте мочки ушей.

2. В моменты требования и паники выписывайте все свои мысли печатными буквами.

3. Также во время тревоги и паники помогает написать одно слово заглавными буквами, а затем переписывать его, постепенно уменьшая размер.

4. Оглянитесь вокруг, выделите 2-3 предмета и подумайте, какое положительное послание они сейчас мне несут. Например, стена – защита, кресло – опора, бутерброд – энергия, и так далее.

5. Возьмите лист бумаги и в произвольной форме рисуйте каракули, раскрасьте цветными карандашами разные части своего рисунка. Внимательно посмотрите на результат и обведите маркером увиденные образы. Задайте себе вопрос: "Что положительного эти образы мне несут?"

6. Если эмоциональная яма очень глубокая, напишите историю о ситуации, в которой вы сейчас находитесь, но где у вас есть возможность сделать все по-своему.

7. Дыхание по квадрату: вдох на счет четыре, задержка дыхания на счет четыре, медленный выдох тоже на счет четыре, снова задержка и так по кругу. Как правило, таких 3-5 подходов бывает достаточно, чтобы успокоить себя.

8. Иногда в эмоциональной яме нужно просто побыть, позволяя эмоциям и чувствам, как волнами накрывать вас. Побыть до тех пор, пока не почувствуете в себе силы выбраться из нее.

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