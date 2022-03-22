9 правил, как не сорваться с катушек во время войны

Семейный психолог Наталья Гаевская поделилась новыми советами.

27-й день войны, а я все еще иногда ловлю себя на мысли, что вот-вот проснусь и все окажется просто сном. Ночным ужасом, который исчезнет от первых солнечных лучей… Но это не так. Ничего не исчезнет.

Война, коварно развязанная путинской россией против Украины, стала нашей новой действительностью, адаптироваться к которой очень сложно и для тех, кто вынужден был покинуть свои дома, и для тех, кто остался, и для тех, кто принимает переселенцев. Для всех. Без исключения.

В последнее время наблюдаю, как в нашем обществе поднимается волна недовольства, по большому счету, не важно чем: переселенцами, действиями власти, языком, ценами в супермаркете и т.д. Испытывать недовольство и раздражение при сегодняшних условиях – это нормально!

Не нормально – все это выбрасывать друг на друга! А еще хуже – на самих себя в форме самообвинений и невротического чувства вины. Ничего, кроме послабления самих себя, мы не получим, плюс еще и сыграем на руку врагу. Всю агрессию сейчас направляем только на оккупантов, а не на грызню между собой и самобичевание. Сейчас для нас это слишком большая роскошь.

Вот девять простых правил, которые помогут не сорваться с катушек и максимально сохранить внутреннее равновесие и оставаться в ресурсе.

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