9 важных ежедневных аспектов в уходе за собой

Практика ухода за собой – это не просто порадовать себя или позволить себе маленькие или большие мгновения роскоши, например остаться на выходные в дорогом отеле, обновить гардероб или позволить себе два десерта вместо одного.

Издание RealSimple рассказало о 9 простых способах ежедневного ухода за собой, ведь вы того стоите. Искусство простого ухода требует времени, надо освоиться, особенно учитывая нашу склонность ставить других выше себя. Если вы не совсем уверены, с чего начать, эти простые советы помогут вам двигаться по правильному пути, изо дня в день.

Важность ухода за собой

Уход за собой должен быть ежедневной практикой, состоящей из небольших, но эффективных намерений, помогающих поддерживать энергию, удовлетворение и способность взаимодействовать с другими. Практика самоухода заключается в создании моментов в течение каждого дня, недели, месяца, сезона и года, чтобы практиковать такой уход за собой, который заставит вас чувствовать себя здоровыми и радостными, наполненными счастье. Если эти небольшие ритуалы практикуются систематически, со временем, они делают жизнь более радостной.

Будьте участливы

Первый шаг в практике самоухода — научиться сочувствовать себе. Обратите внимание на свой внутренний разговор и разговаривайте с собой так, как бы вы говорили с кем-то, кого любите. Если вы заметили, что ваш внутренний диалог не вызывает любви, попробуйте остановиться, поймать этот момент и изменить подход. Иногда это может быть сложно, но важно определить триггеры и научиться реагировать на них. Работа с терапевтом также может помочь вам устранить негативный диалог, если это повторяющаяся привычка.

Высыпайтесь

Наше общество хронически недосыпает. Большинству населения нужны полные восемь часов сна в сутки для краткосрочного и долгосрочного крепкого здоровья, но очень мало людей получают его. Даже 30-60 мин недосыпа могут значительно повысить риск болезни Альцгеймера, деменции и приступов ритма сердца.

Попробуйте установить "будильник для сна", чтобы определить правильное время засыпания, исходя из времени вашего пробуждения. А если недосып дает о себе знать, подумайте об успокаивающем уходе за кожей, чтобы уменьшить яркие признаки усталости под глазами.

Наполняйте тело здоровой пищей

Чувство тяжести после неконтролируемого потребления сладостей знакомо многим. Разорвите этот отрицательный цикл и переосмыслите взгляд на еду. Еда – это топливо, которое питает ваше тело. Сила воли – это не ключ к долгосрочным изменениям в поведении. Настройте себя на успех. Это может быть приготовление здоровых перекусов, избегайте покупок продуктов во время ощущения голода.

Ведите журнал признательности

Стрессовые моменты могут заставить забыть обо всем хорошем, что окружает вас. В такие моменты попробуйте записать вещи, за которые вы благодарны. Даже в разгар ужасного дня напоминание о благодарности — это может быть улыбка от яркого солнца, продуктивная встреча или особый момент с семьей — меняет ваше настроение. Чем больше вы практикуете благодарность, тем быстрее она станет частью вашей жизни.

Медитируйте

Медитация – мощный инструмент ухода за собой. Последовательная практика медитации уменьшает стресс, повышает эмпатию, улучшает концентрацию и укрепляет иммунитет. Для начала можно использовать приложения для медитации, которые помогут найти стиль, который подходит именно вам.

Ежедневный самомассаж

Не обязательно тратить деньги на спа-процедуры. Вы можете сделать самомассаж дома. Попробуйте подобрать комфортную для себя технику или просто сделайте массаж рук, ног или шеи.

Научитесь говорить "Нет"

Установление границ и уважение собственных потребностей — немаловажная часть ухода за собой. Неспособность сказать "нет" может привести к обиде и даже потере собственного "Я". Научитесь терпеть беспокойство, связанное с отказом и со временем вы увидите, что люди начнут вас больше уважать.

Уберите пространство вокруг себя

Загроможденный дом может вызвать стресс. Еженедельная уборка поможет создать порядок не только дома, но и в вашем сознании. Избавляйтесь от ненужных вещей, очищайте рабочие поверхности и периодически устраивайте "цифровую очистку", удаляйте старые файлы или письма.

Время на открытом воздухе

Погружение в природу – простой и эффективный способ повысить настроение и энергию. Прогулки по лесу или парку, садоводство или отдых на пляже – все это успокаивает нервную систему и улучшает самочувствие. Эффект от такого времени на свежем воздухе продлится часами или даже днями.

Практикуйте эти простые аспекты ежедневного ухода за собой и вы заметите, как ваша жизнь становится более сбалансированной и наполненной радостью.

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