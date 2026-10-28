Алкоголь и иллюзия счастья: почему так сложно бросить пить / © Credits

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Отказ от алкоголя — не всегда означает, что сразу перестанешь по нему скучать. Даже когда решение уже принято, мысли о бокале вина после тяжелого дня, коктейле на вечеринке или привычном ритуале с друзьями могут возвращаться снова и снова, об этом рассказало издание Psychology Today.

Иногда это вызывает растерянность, ведь если вы знаете, что алкоголь вам не нужен, почему же его так не хватает. А вместе с ней приходят стыд и сомнения, ведь, возможно, вам просто не хватает силы воли.

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На самом деле у такой реакции может быть вполне понятное психологическое объяснение. Давайте посмотрим на желание выпить с другой стороны, возможно, вы скучаете не по самому алкоголю, а по эмоциям и впечатлениям, которые привыкли получать вместе с ним.

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Мы скучаем по ощущениям и эмоциям

Попробуйте вспомнить, чего именно вам не хватает, когда вы думаете об алкоголе. Возможно, это не вкус конкретного напитка, а ощущение легкости после первого бокала, смелость заговорить с незнакомцем, непринужденность на вечеринке или возможность ненадолго отвлечься от повседневных забот. За желанием выпить нередко стоят вполне человеческие потребности:

Уверенность в себе. Хочется меньше беспокоиться о том, как вы выглядите в глазах окружающих.

Близость и принадлежность. Хочется чувствовать себя частью компании.

Радость и удовольствие. Хочется расслабиться, отдохнуть и получить от жизни чуть больше приятных эмоций.

Проблема возникает тогда, когда алкоголь становится привычным способом удовлетворения этих потребностей. Вместо того чтобы спросить себя, чего именно нам не хватает, мы автоматически прибегаем к привычному решению — выпить.

Формирование убеждения, что без алкоголя не обойтись

Такие ассоциации не возникают на пустом месте. Мы наблюдаем за другими людьми, усваиваем социальные сценарии, а со временем формируем собственный опыт.

В кино герои отмечают успех шампанским, в компании предлагают выпить, чтобы побыстрее познакомиться, коктейли ассоциируются с отпуском, романтическими свиданиями и беззаботными вечерами. После нескольких бокалов действительно может показаться, что разговор идёт легче, внутренняя критика стихает, а настроение улучшается. Так постепенно формируются убеждения:

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«Алкоголь помогает мне чувствовать себя увереннее»

«С ним мне легче находить общий язык с людьми»

«Когда выпью, становлюсь счастливее»

«Без бокала вина я не умею по-настоящему расслабляться»

Эти мысли могут подпитывать желание выпить даже после решения отказаться от алкоголя. Важно и то, что алкоголь действительно может временно изменять самочувствие. Однако кратковременное ощущение раскованности не равнозначно устойчивой уверенности в себе, а приятные эмоции после выпивки не обязательно означают, что именно алкоголь является источником радости.

Как понять, чего вам не хватает

Первый шаг — не ругать себя за желание выпить. Вместо автоматического «мне нужен алкоголь» можно задать себе несколько вопросов.

Что я сейчас чувствую? Усталость, одиночество, напряжение, скуку или неуверенность. Иногда желание выпить возникает не из-за потребности в самом напитке, а из-за стремления изменить эмоциональное состояние.

Чего мне на самом деле хочется? Возможно, вы хотите отдохнуть после сложного дня, получить поддержку от близкого человека или просто быть собой в окружении других.

Что ещё может мне помочь? Если не хватает расслабления, можно создать новый вечерний ритуал. Если хочется общения — договориться о встрече, которая не будет вращаться вокруг алкоголя. Если вы чувствуете себя скованно в компании, стоит постепенно развивать уверенность в себе.

Это не означает, что каждую эмоцию можно мгновенно преодолеть с помощью новой привычки. Иногда требуется время, поддержка близких или помощь специалиста. Однако такое изменение фокуса помогает понять, что желание выпить — повод прислушаться к себе, а не доказательство собственной слабости.

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