Алкоголь и женская привлекательность: правда без прикрас / © Associated Press

Реклама

Издание Psychology Today раскрыло невидимую, но очень реальную цену алкоголя и погрузилось в эту тему глубже, чтобы помочь женщинам переосмыслить, что на самом деле делает их очаровательными.

Иллюзия обаяния: как алкоголь влияет на восприятие себя

Алкоголь действительно снижает торможение — именно поэтому нам кажется, что мы становимся смелее, свободнее, остроумнее. Но это только временный эффект. На самом деле:

уверенность не растет — она скрадывает критическое мышление;

привлекательность не появляется — просто стирается тревожность;

самооценка не повышается — мы просто меньше себя контролируем.

Психологический эффект

Алкоголь изменяет химические процессы в мозге — угнетает активность префронтальной коры (ответственной за самоконтроль), а также активизирует дофаминовую систему — вызывает кратковременное чувство радости. Это создает ошибочное впечатление, что мы «лучшие» — хотя на самом деле мы просто не ощущаем границ.

Реклама

Красота «из бутылки»

Вспомните, как в кино или на обложках глянца смотрится женщина с бокалом вина: роскошная, расслабленная, улыбающаяся. Все это часть маркетингового образа, которое с детства формирует представление об алкоголе как об атрибуте красоты и привлекательности. Но реальность совсем иная.

Физиологические последствия употребления алкоголя

Обезвоживание кожи, вызывающее сухость, красноту, отеки.

Нарушение сна, приводящее к появлению темных кругов, уставшего вида.

Снижение уровня тестостерона, которое может влиять на либидо, вес и эмоциональное состояние.

Скорое старение клеток из-за оксидативного стресса.

Ухудшение цвета кожи и тусклость волос.

Факт: одна вечеринка с алкоголем может привести к 72 часам окислительного стресса — процессу, который ускоряет старение на клеточном уровне.

Сексуальность — это не бокал вина

Настоящая сексуальность — это не раскованность после бокала, а способность чувствовать себя желанной и уверенной без внешней стимуляции. Алкоголь не добавляет нам ничего, чего у нас уже нет — он временно притупляет страхи и тревоги, которые мы не научились контролировать.

Как изменить представление об алкоголе

Лучше менять не только поведение, но и убеждения, которые руководят им.

Реклама

Техника «Назови — Опиши — Перепиши»:

Назови свое убеждение: «Алкоголь делает меня более привлекательной». Опиши, откуда оно взялось: воспоминания их подростковых сериалов, опыт вечеринок, реклама. Перепиши: «Я очаровательна, когда свободно выражаю себя трезво и осознанно» или «Моя сексуальность — это моя энергия, а не эффект алкоголя».

Этот подход позволяет постепенно формировать новую, подлинную уверенность в себе, которая не базируется на химической стимуляции, а рождается изнутри.

Алкоголь может дать короткий «блеск», но впоследствии оставляет за собой размазанные тени под глазами, размытую самооценку и настоящую усталость. Если вы мечтаете чувствовать себя привлекательной, смелой, сексуальной — ищите это не в бокале вина, а в любви к себе, в работе над принятием, в развитии уверенности, а это не нуждается в допинге.