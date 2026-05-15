"Бабушкин мозг": почему внуки буквально меняют нас на уровне нейробиологии

"Бабушкин мозг" / © Associated Press

Почти каждой семье знакомый сюжет, когда бабушка, которая еще минуту назад говорила о работе, новостях или погоде, вдруг полностью «растворяется» в общении с внуком. Малыш улыбается и она светится от счастья, плачет и ее глаза мгновенно наполняются тревогой.

Долгое время это объясняли просто любовью, мудростью возраста или меньшей ответственностью в роли бабушек и дедушек. Но издание Good Housekeeping рассказало, что дело значительно глубже. Контакт с внуками буквально активирует особые участки мозга, связанные с эмоциональной эмпатией, заботой и чувством привязанности.

И это открытие может изменить наше представление не только о старении, но и о самой природе родственных связей.

«Бабушкин мозг»

Этот термин не является официальным медицинским диагнозом, но именно так сегодня описывают специфическое эмоциональное состояние, которое переживают многие бабушки рядом с внуками.

Толчком к этому стало исследование доктора Джеймса Риллинга — профессора антропологии и психиатрии университета Эмори в США. В ней он сканировал мозг 50 бабушек, когда показывал им фотографии их внуков. И результаты оказались красноречивыми.

Мозг бабушки «отзеркаливает» эмоции внуков

Во время просмотра фото внуков у женщин активировались участки мозга, связанные с эмоциональной эмпатией. Другими словами, бабушки не просто понимали эмоции ребенка, они буквально переживали их вместе с ним.

Когда внук улыбался, мозг бабушки реагировал так, будто радость испытывала она сама. Когда ребенок плакал, активировались центры, связанные с болью и тревогой. Именно поэтому многие бабушки описывают свои ощущения как «эмоциональное переполнение».

Любовь к внукам «другая»

Интересно, что во время исследования мозг реагировал иначе на фото собственных взрослых детей. В этом случае активировались зоны, связанные с так называемой когнитивной эмпатией — способностью логически понимать чужие эмоции и ситуации. А вот с внуками работает именно эмоциональная эмпатия — глубокая и интуитивная.

Поэтому многие женщины описывают любовь к внукам как нечто совершенно новое, даже если они были очень хорошими матерями. Некоторые сравнивают это с «любовью на максимальной громкости» — более сильной, мягкой и одновременно менее тревожной.

Бабушки и дедушки больше родителей наслаждаются моментом с детьми

Есть еще одна причина, почему связь с внуками часто кажется такой легкой и радостной. Родители маленьких детей обычно живут в режиме постоянного стресса, например, работа, финансовые вопросы, быт, недосыпание, ответственность или бесконечные списки дел.

Бабушки и дедушки чаще находятся на другом жизненном этапе. У них меньше ежедневной нагрузки, больше опыта и внутреннего спокойствия. Поэтому они могут позволить себе то, чего часто не хватает молодым родителям, — просто быть в моменте.

Именно это сочетание сильной эмоциональной эмпатии и меньшего количества бытового стресса и создает тот самый эффект абсолютного восхищения внуками.

Это только начало

Исследование Риллинга стало одним из первых в мире, которое вообще изучает мозг бабушек не через призму старения или болезней, а через положительные изменения. Ученый продолжает работу и сейчас изучает уровень окситоцина («гормона любви») у бабушек, влияние внуков на скорость старения мозга и изменения мозговой активности до и после появления внуков.

Есть гипотеза, что активное участие в жизни внуков может даже замедлять когнитивное старение. И хотя окончательных выводов пока нет, первые результаты выглядят очень перспективно.

Внуки могут положительно влиять на здоровье

Активные бабушки и дедушки часто имеют лучшее психологическое и физическое состояние. Среди возможных преимуществ:

более высокая социальная активность

больше движения

лучшее эмоциональное состояние

более низкий уровень одиночества

большее ощущение смысла и включенности в жизнь

Исследование старения в Берлине, которое длилось 20 лет, показало, что люди старшего возраста, которые помогали ухаживать за внуками, имели более низкие показатели смертности, чем те, кто не был вовлечен в жизнь семьи.

Почему эволюция «создала» такими бабушек

Как антрополог, Джеймс Риллинг предлагает интересное объяснение. Прочная связь между бабушками и внуками могла помогать человечеству эволюционно выживать. Когда молодые родители получали поддержку в уходе за детьми, им было легче рожать еще детей и поддерживать семью.

То есть любовь бабушек — это не просто романтическая идея о семье. Возможно, это часть очень древнего биологического механизма выживания.

Больше, чем просто нежность

У многих бабушек есть еще одно особое ощущение — видеть во внуках продолжение своей семьи. Черты лица, мимика, улыбка, характер — все это часто вызывает сильное переживание связи поколений. Это ощущение наследственности, преемственности жизни и семейной истории может приносить глубокое внутреннее удовлетворение, даже успокоение. Будто через маленького человека перед вами будущее становится более реальным и близким.

Феномен «бабушкиного мозга» — это напоминание о том, насколько сильно человеческие связи влияют на нас физиологически Любовь к внукам — не только культурная традиция или эмоциональная привычка, а сложный нейробиологический процесс, в котором переплетаются эмпатия, гормоны, опыт и сама эволюция.

