Без внуков: тихая печаль, о которой не принято говорить / © Credits

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Еще совсем недавно казалось, что взросление детей, свадьбы, рождение внуков и семейные праздники — естественные этапы жизни. Однако современные поколения всё чаще выбирают другой сценарий: откладывают родительство или вообще не планируют детей. Для многих это мучительная утрата будущего, которое так и не наступило. Издание Good Housekeeping рассказало, почему всё меньше людей становятся бабушками и дедушками, как пережить связанную с этим печаль и сохранить близость со взрослыми детьми.

Для будущих бабушек и дедушек это может стать неожиданным ударом. Они радуются за друзей, которые делятся фотографиями внуков, но в то же время испытывают одиночество, зависть и грусть по той жизни, которую годами представляли себе.

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Почему людей без внуков становится все больше

Изменения заметны не только в личных историях. По данным американского Национального центра исследований семьи и брака при Университете штата Боллинг-Грин, в 2023 году бабушками и дедушками были около половины американцев в возрасте 50–90 лет — против 57% в 2018 году. В то же время рождаемость продолжает снижаться.

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Причины разные, например, молодое поколение чаще задумывается о том, хотят ли они детей, и не воспринимает родительство как обязательный этап взрослой жизни. На решение влияют высокая стоимость жилья и ухода за ребенком, финансовая нестабильность, отсутствие поддержки со стороны близких, экологические проблемы и неопределенность в мире. Для некоторых вопрос осложняется проблемами с фертильностью.

Все это не обязательно свидетельствует об ошибках в воспитании или недостаточной близости в семье. Просто современные взрослые принимают решения в иных экономических, культурных и социальных условиях.

Непризнанное горе

Отсутствие внуков может причинять такую сильную боль, даже если дети живы, здоровы и живут своей жизнью. Психологи называют подобные переживания «непризнанным горем» — состоянием, когда общество не всегда понимает или признает право человека на скорбь. Речь идет не о потере отношений, которые уже существовали, а о прощании с будущим, которое годами казалось почти гарантированным.

Нет похорон, традиций прощания или привычных слов поддержки. Зато есть тихая боль, о которой люди часто стесняются говорить, потому что понимают, решение о рождении детей принимают не они.

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К этому добавляется общественное ожидание, что материнство непременно продолжится жизнью в роли бабушки. Когда этого не происходит, человек может чувствовать, будто потерял не только особую семейную связь, но и часть собственного представления о пожилом возрасте.

Некоторые скучают по возможности передать семейные истории, реликвии и традиции. Другие боятся утратить ощущение молодости или возможность оставаться важным человеком в жизни следующего поколения.

Особенно остро эти переживания проявляются во время встреч с друзьями, которые рассказывают о первых словах внуков, семейных путешествиях и совместных праздниках. Можно искренне радоваться за других и в то же время испытывать собственную боль. Эти чувства не противоречат друг другу.

Как справиться с разочарованием

Прежде всего важно позволить себе выразить свои чувства. Не обязательно убеждать себя, что это всего лишь небольшое разочарование. Если вы скучаете по воображаемому будущему, признайте это горем, которое требует времени и внимания.

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В то же время следует разделять собственные ожидания и отношения с детьми. Можно сожалеть о том, что вы не станете бабушкой или дедушкой, но не следует превращать эту печаль в упреки в адрес взрослых детей. Фразы вроде «Ты лишил(а) меня внуков» или постоянные вопросы о том, когда дети передумают, могут вызвать чувство вины и постепенно разрушить близость. Вместо этого стоит напоминать себе, что то, что было правильным для вас, не обязательно подходит следующему поколению.

Не менее важно не оставаться наедине со своими переживаниями. Поговорите с человеком, которому доверяете, найдите группу поддержки или обратитесь к психотерапевту. Профессиональная помощь может оказаться полезной, если грусть перерастает в длительное одиночество, безнадежность или постоянное раздражение.

Чем наполнить жизнь, если внуков не будет

Принятие не означает, что нужно мгновенно отказаться от мечты или убедить себя, что внуки никогда не были важны. Речь идет о постепенном создании будущего, в котором есть место для радости, близости и новых смыслов.

Это могут быть путешествия, учеба, творческие занятия, волонтерство или участие в жизни сообщества. Наставничество, помощь молодым людям, поддержка детей в соседском сообществе или общение с детьми друзей также дают возможность делиться опытом и заботой.

Такие отношения не заменят собственных внуков, если именно о них мечтал человек. Однако они могут стать важной частью насыщенной жизни и помочь почувствовать связь с последующими поколениями.

Стоит также помнить, что семья не всегда ограничивается биологическими связями. Близкие друзья, крестники, племянники и люди, с которыми нас объединяют общие ценности, тоже могут быть источником тепла и поддержки.

Как друзьям говорить о внуках, если не у всех они есть

Больше тактичности может сделать общение более комфортным для всех. Если у ваших друзей нет внуков, не стоит автоматически предполагать, что они не хотят слышать о вашей семейной жизни. Однако бесконечные фотографии и рассказы без проявления интереса к собеседнику могут усугубить их чувство изолированности.

Спрашивайте не только о детях и внуках, но и о самом человеке, например, о его планах, увлечениях, мечтах и повседневных радостях. Если тема оказалась болезненной, иногда достаточно простого: «Мне жаль, что тебе приходится через это проходить. Я понимаю, что это непросто».

Не нужно искать идеальные слова или сразу предлагать решения. Иногда лучшая поддержка — это возможность быть услышанной без осуждения.

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