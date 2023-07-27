Бодишейминг: известный психолог рассказала, почему мы до сих пор осуждаем людей за внешность

Недавно известный юрист Крым Братковский опубликовал в соцсети сообщение, которое вызвало резонанс в обществе:

"Можете считать это бодишеймингом, но я считаю, что музей Голодомора должен возглавить военный, который прошел плен и знает что такое голод, а не госпожа Леся Гасиджак."

Юристу не понравилась внешность и.о. директора Леси Гасиджак – кандидата исторических наук, этнолога, музеолога. Мнения общества разделились: кто-то возмутился бодишеймингом в сторону Леси Гасиджак, но нашлись и те, кто поддержал хейт и бодишейминг относительно госпожи Гасиджак.

Бодишейминг: почему мы до сих пор осуждаем людей внешность – Наталья Подлесная

Почему в 21 веке до сих пор есть люди, которые считают нормой шеймить и оскорблять других из-за их внешности, и как защититься от этого, рассказала известный психолог Наталья Пидлисна.

Психологиня считает, что бодишейминг – это пережиток советщины. Ибо именно в этот период понятие нормы было очень узким, и все, что в него не укладывалось, считалось не нормой. Так, что не нормой считалось почти все. Вместо этого вполне приемлемо было возвысить себя за счет унижения другого человека. Очень удобно шеймить именно за тело, потому что тела у всех разные и всегда есть к чему придраться.

Бодишейминг женщин с лишним весом – это очень опасное явление. Большинство женщин с лишним весом не ходят к врачам из-за опасений быть осужденными за лишний вес, поэтому у них чаще находят не диагностированные вовремя болезни. Также такие женщины стесняются ходить на интервью, когда ищут работу, не посещают магазины, чтобы найти одежду для своего телосложения. С течением времени такие люди теряют самооценку и перестают быть творческими и свободными.

Принять и полюбили себя очень важно, это тяжело и одновременно просто. Надо прекратить применять к себе какие-то пытки. Наталья Пидлисна считает, что необходимо признать, если ты большая, ты занимаешь много места на этой земле, а это значит, что ты заметна. Нужно работать с самооценкой, например, пойти к психологу. Также очень важно иметь друзей и быть публичным.

Но булят не только людей с лишним весом. Часто люди осуждают женщин, которые, по их мнению, делятся слишком откровенными фото.

Госпожа Пидлисна имеет собственный опыт буллинга и считает, что от него должен спасти опыт общения с людьми разных наций и культур. Потому что сейчас мы не такие, как вся Европа, наше общество достаточно закрыто и однообразно, и нам нужно привыкнуть к разнообразию. И если мы действительно привыкнем к нему, то станем толерантнее и нас не будут пугать полные люди в публичном пространстве.

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