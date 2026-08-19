Большой город меняет наши представления о семье: что влияет на количество детей / © Credits

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О демографическом кризисе и падении рождаемости в последние годы говорят всё чаще. Даже страны, в которых раньше наблюдался стремительный рост населения, сталкиваются со старением общества и сокращением числа молодых людей, об этом сообщило издание Psychology Today.

Психологи решили рассмотреть эту проблему не только через призму современной экономики, но и с точки зрения эволюции. Висследовании, опубликованном в журнале Archives of Sexual Behavior, учёные проанализировали более 4,4 миллиона анкет мужчин и женщин из 23 стран, чтобы выяснить, что влияет на количество детей.

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Чем больше людей вокруг, тем меньше детей

Одна из наиболее заметных закономерностей оказалась довольно простой: с ростом плотности населения количество детей у людей уменьшается. Речь идет именно о плотности, а не просто о размере города или страны. Когда на небольшой территории живет много людей, усиливается конкуренция за жилье, пространство, ресурсы и возможности. В таких условиях родителям может быть проще вкладывать больше времени и ресурсов в одного-двоих детей, чем пытаться обеспечить пятерых или шестерых.

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Эта идея перекликается с так называемой теорией жизненной истории — концепцией эволюционной биологии, которая объясняет, как живые организмы распределяют ресурсы между выживанием, развитием и размножением. Люди в целом относятся к видам, которые делают ставку не на количество потомства, а на его «качество», у нас относительно немного детей, зато мы тратим на их воспитание огромное количество времени и ресурсов.

Когда в игру вступают деньги

Самое интересное открытие исследования — то, что доход может смягчать влияние высокой плотности населения. В густонаселённых районах у состоятельных людей в среднем было больше детей, чем у менее обеспеченных. Логика исследователей проста: финансовые ресурсы помогают компенсировать часть трудностей жизни в большом городе — от стоимости жилья и образования до доступа к услугам и возможности делегировать часть бытовых задач.

То есть для человека, располагающего достаточными ресурсами, жизнь в мегаполисе не обязательно означает необходимость выбирать между большой семьёй и комфортом.

«Эффект Маска»

Особенно интересно, что эта связь оказалась сильнее у мужчин, чем у женщин. Авторы исследования называют это «эффектом Маска», как бы упоминая Илона Маска в качестве показательного примера чрезвычайно состоятельного мужчины, который живет в современном урбанизированном мире, но имеет большое количество детей. Подобные примеры исследователи видят среди некоторых политиков и других состоятельных мужчин.

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По результатам анализа, это не просто ряд экстравагантных исключений, а часть более широкой закономерности, которая проявляется в разных странах.

Что это означает для современных семей

Исследователи подчеркивают, что эти результаты не означают, что плотность населения автоматически определяет количество детей в каждой конкретной семье. На решение о родительстве влияют культура, здоровье, личные ценности, отношения, жилищные условия и множество других факторов.

Однако исследование помогает понять, почему в современных мегаполисах рождаемость может быть ниже, а также почему финансовая стабильность способна изменить эту тенденцию. Для стран это может стать аргументом в пользу экономической поддержки семей, более доступного жилья и более продуманного городского планирования. А для самих людей — напоминанием о том, насколько сильно среда, в которой мы живём, может влиять на наши жизненные решения.

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