Борьба с депрессией: можно ли ускорить этот процесс / © Credits

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Особенно опасен тот факт, что лечение депрессии часто происходит методом проб и ошибок — процесс длительный, болезненный и не всегда эффективный, об этом рассказало издание The Harvard Gazzette.

В то время как пациент ожидает результата от первой назначенной терапии — обычно в течение 12–14 недель — болезнь продолжает прогрессировать, а вместе с ней возрастает риск социальной изоляции, профессионального выгорания и даже самоубийства. Статистика неутешительная: лишь примерно треть пациентов испытывает облегчение уже после первой попытки медикаментозного лечения и только 40% достигают устойчивого улучшения после нескольких изменений препаратов.

Почему традиционное лечение не всегда работает

Один из самых распространенных подходов к лечению — назначение антидепрессантов, цель которых — нормализовать уровень «гормона счастья». Однако из-за индивидуальных особенностей метаболизма, гормонального фона и состояния нервной системы эти препараты могут не иметь никакого эффекта или вызывать побочные реакции — тревогу, бессонницу, головную боль или даже усиление депрессии.

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Во многих случаях препятствием для выздоровления становится не только неправильное лечение, но и стигматизация: люди стесняются обратиться за помощью, потому что боятся осуждения.

Персонализированный подход — будущее психиатрии

Лечение депрессии может быть точным, как лечение диабета или гипертонии, если мы научимся правильно интерпретировать сигналы мозга, то сможем вовремя подобрать именно тот препарат или работающую терапию. Речь идет не только о лекарствах — перспективными считаются и такие методы как нейростимуляция, когнитивная терапия и даже микродозы психоделиков.

Что можно сделать уже сейчас

Каждый человек может сделать несколько важных шагов на своем пути к психическому здоровью:

Не ждать, пока «само пройдет». При первых признаках подавленного настроения, апатии, потери интереса к жизни следует обратиться к психологу или психиатру.

Говорить . Разговорная терапия, поддержка друзей и семьи — это не пустые слова. Общение уменьшает чувство изолированности, дает чувство значимости и поддержки.

Следить за физическим состоянием . Физическая активность, полноценный сон, сбалансированное питание — все это оказывает прямое влияние на химические процессы в мозге.

Рассматривать другие методы. Медитация, дыхательные практики, арт-терапия — не всегда панацея, но могут стать частью комплексного подхода.

Современная наука движется к тому, чтобы депрессия больше не была загадкой, которую приходится решать вслепую. Персонализированный подход, исследование мозга, изучение биомаркеров — все это дает надежду на то, что однажды путь от диагноза до выздоровления будет короче, проще и не столь болезненным.

И главное — депрессию можно приструнить, стоит только сделать первый шаг.