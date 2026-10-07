Быть крутыми или добрыми: что говорит наука о вашем выборе

Быть крутыми или добрыми / © Credits

Реклама

Желание быть «крутыми» обычно ассоциируется с подростковым возрастом: выделяться, не бояться чужого мнения, иметь свой собственный стиль и не слишком заботиться о правилах. Однако остается ли эта формула актуальной во взрослой жизни, попыталось разобраться издание Real Simple.

В новом исследовании попытались выяснить, что именно люди считают признаками «крутости» и чем эти характеристики отличаются от черт, которые делают человека «хорошим». Для этого опросили почти 6 тыс. человек из разных стран мира и предложили оценить широкий перечень личностных качеств. Результаты оказались удивительно схожими независимо от культуры.

Реклама

Что делает человека «крутым»

Участники исследования чаще всего связывали «крутость» с такими чертами, как сила, гедонизм, стремление к приключениям, автономность, открытость и экстравертность. То есть «крутой» человек — не обязательно просто популярная или стильная личность. Его образ связан с независимостью, готовностью нарушать устоявшиеся правила, искать новое и влиять на других.

Реклама

Исследователи полагают, что такая модель очень хорошо соответствует современному миру, где высоко ценятся творчество, новые идеи и способность менять привычный порядок вещей. Люди с такими чертами чаще готовы ставить под сомнение устоявшиеся нормы, экспериментировать и убеждать других воспринимать новое.

Впрочем, здесь есть важный нюанс, ведь крутизна требует баланса. Чрезмерная демонстрация рискованного поведения, бесконтрольного удовольствия или желания любой ценой привлекать внимание уже не воспринимается как харизма. Грань между «крутым» и просто безрассудным может оказаться очень тонкой.

Что значит быть хорошим человеком

Интересно, что участники исследования совсем по-другому описывали человека, которого считают хорошим. С добротой сильнее ассоциировались ответственность, теплота, надежность, доброжелательность, спокойствие и забота о других. Это качества, которые не обязательно делают человека самым заметным в компании, зато помогают строить стабильные и здоровые отношения.

И здесь возникает интересное различие: крутость связана с независимостью, новизной и влиянием, тогда как доброта — с взаимодействием, доверием и способностью быть рядом. Поэтому если в подростковом возрасте главным вопросом может быть «Считают ли вас крутыми?», то во взрослой жизни гораздо важнее становится другое: «Хорошо ли людям рядом с вами?»

Реклама

Крутость — это более универсальное понятие

Самым интересным открытием стало то, насколько схожими оказались представления о «крутости» в разных культурах. Несмотря на огромные различия между обществами, люди довольно схоже оценивали основные черты «крутой» личности. По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о том, что у разных культур больше общего, чем кажется на первый взгляд.

В этом результате есть и потенциально важный социальный аспект. Если открытость и автономность воспринимаются как универсальные признаки «крутости», это может способствовать ослаблению предвзятого отношения к людям из-за их пола, происхождения или других социальных характеристик.

Новости партнеров

Новости партнеров