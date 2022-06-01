Чем раздражают памятки для уехавших и приехавших и почему их можно не читать

Чем раздражают памятки для уехавших и приехавших и почему их можно не читать

За эти три месяца многое в нашей жизни поменялось. Неизменным осталось стремление давать окружающим непрошеные советы в бесплодной попытке решить собственные внутренние проблемы.

О том, почему и для чего создаются тексты вроде: "Памятка беженцам", "Памятка уехавшим из Киева", "Памятка приехавшим во Львов", и почему их не стоит читать, мы поговорили с с психоаналитически ориентированным психологом Мариной Зубрицкой.

Что такое памятка, что содержит и зачем нужна

По сути, все эти памятки памятками не являются. Что обычно называют “памяткой”? Это свод самых необходимых ответов на самые частые вопросы для новых пользователей. Информация, которая быстро и прицельно может помочь. Берешь памятку, держишь под рукой и при каждом затруднении к ней обращаешься. Памятка беженца может включать в себя опыт тех, кто уже прошел определенное количество затруднений и готов поделиться (например, адресами, списками документов, особенностями работы государственных учреждений и банков, требованиями местных школ или социальных служб). Или же такую памятку могут писать эксперты. Например, социальные работники или кризисные психологи. Пишутся ли памятки, о которых мы тут говорим, более опытными эвакуированными людьми или специалистами социально-психологической сферы, городскими властямя? Нет. Пишется ли в них о самых распространенных проблемах, которые приходится решать нашим беженцам/уехавшим/возвращающимся? Тоже нет.

Чем памятка отличается от непрошеного совета

Что же содержат нашумевшие в соцсетях “памятки”? В большинстве случаев мы имеем дело с перечнем классических советов, которые не дают информации, но пытаются заставить других действовать определенным образом: "Будьте благодарны! Не наглейте! Не шумите! Не пользуйтесь тем, что вам дали, вдруг хозяева/городские власти/волонтеры предлагают это из вежливости!"

Знаете, в моей работе есть такой маркер: как только я хочу дать совет - это означает, что я проваливаюсь в тревогу и проваливаю свою работу. Тут самое время остановиться и проанализировать, что же меня так беспокоит, что я немедленно хочу получить чувство контроля над происходящим хотя бы с помощью совета, который заставит моего собеседника поступить в ожидаемом мною ключе.

В общем-то, совет - это всегда про советчика. Поэтому в идеале психотерапевты советов не дают. Могут давать рекомендации, например, обратиться к психиатру или эндокринологу, сводить ребенка к логопеду и т.д. Но не советуют относиться к проблеме проще или быть более благодарным. Чувствуете разницу? Первое легко можно оформить в памятку (проблема выглядит так-то - обратитесь туда-то), второе - никак.

Важно помнить, что полезная, помогающая информация всегда дает быстрее освоиться, минимизировать хлопоты, сэкономить деньги и время, адаптировать детей, получить быстрее и в более полном объеме медицинскую и социальную помощь. "Памятки" в кавычках скорее вгоняют людей в страх сделать что-то не так, почувствовать себя обузой или помехой.

Зачем люди пишут "памятки"

Почему люди их пишут? По разным причинам. Думаю, чаще всего не отдают себе отчет в мотивах. Разгружаются, сливают собственную тревогу, проживают хоть какое-то чувство контроля над происходящим.

Как реагировать на "памятки"

Почему многих "памятки" так бесят? Большинство из нас интуитивно сопротивляется, когда в нас пытаются "запихнуть" чужое чувство тревоги, многие хорошо чувствуют желание другого человека “пристроиться сверху". Я бы сказала, что ощущать это “бесят” и признавать эту эмоцию за собой - отличное умение! Прислушиваться к себе, изучая чужое мнение и решая, принимать ли его,, вообще очень полезно. Что делать, если бесит? На ваш выбор в широком спектре. Не читать. Читать в качестве пособия по изучению собственных реакций на чужое вторгающееся мнение. Беситься, в конце концов, если нужен был повод спустить пар. Главное, доверять своей реакции и не подселять в себя комплексы, чувство вины и желание не быть самим собой.

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