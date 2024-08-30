Что будет с организмом, если начать читать каждый день

Развитие привычки ежедневного чтения полезно со любой точки зрения. Чем больше вы читаете, тем больше развиваете свой мозг.

Подобно тому, как мышцы нуждаются в регулярном движении и стимуляции для предотвращения атрофии, чтение тренирует мозг. На странице Medium вышла интересная статья, посвященная чтению и его влиянию на нашу жизнь. Стоит ли вообще читать и приносит ли оно пользу.

При чтении на определенных сюжетных моментах мозговая активность усиливается в разных областях. По мере чтения активность мозга продолжается. Даже через несколько дней после окончания чтения эти усиленные связи мозга особенно активны в той его части, которая реагирует на физические движения и боли.

Эмпатия

Люди, читающие определенный тип художественной литературы, испытывают увеличение "теории разума" или того, что называют способностью поддерживать и строить отношения. Это происходит, когда вы читаете произведения художественной литературы, жанра, глубоко погружающего вас в жизнь хорошо разработанных персонажей.

Эмпатия часто возникает как результат общения с людьми, опыт которых отличается от нашего собственного. Регулярное чтение о других позволяет нам ощутить другие культуры, взгляды и жизнь, отличающиеся от нашей собственной.

С помощью научно-популярных произведений, таких как биографии, автобиографии или историческая документальная литература, мы учимся смотреть на мир глазами другого человека и часто именно такая литература может оставить незабываемое впечатление на наши мысли.

Словарный запас

Чтение расширяет доступ к большему количеству слов. Чем больше вы читаете, тем больше вы встречаете новых слов, используемых в контексте, а также запоминаете их значение. Ваш мозг изучает новое слово и фактически хранит его в вашем личном умственном словаре. Другими словами, чем больше вы читаете и чем лучше ваш словарный запас, тем лучше вы будете говорить.

Снижение риска развития когнитивных расстройств мозга

Интересно, что люди в возрасте 50+, которые продолжают активное чтение, имели меньший риск развития когнитивного снижения роботы мозга. Сюда подходит даже сложение головоломок или игра в настольные игры.

Люди, которые читают на протяжении всей жизни защищены от телец Леви и амилоидных клубков. Наличие этих веществ в мозге связано с понижением когнитивных функций и увеличивает риск развития заболевания Альцгеймера.

Уменьшение стресса и тревоги

Чтение всего несколько минут в день значительно уменьшает стресс, чтение в течение всего шести минут снижает уровень стресса более чем на 68%. Тревога вызывает повышение артриального давления, учащенное сердцебиение и многие другие физические симптомы. Чтение является мгновенным противоядием для некоторых из этих физических симптомов.

Даже если книга является напряженным триллером, когда вы берете что-нибудь для чтения, у вас быстро меняется пульс и мышечное напряжение. Углубление в хорошую историю может избавить вас от того, что вас беспокоит, даже если это всего лишь на короткое время.

Что будет с организмом, если начать читать каждый день / Фото: Credits

Тренировка мозга

Чем больше вы читаете, тем больше подвергаете свой мозг сложному мышлению в форме метафор, абстрактных идей и образов. Например, когда вы читаете мнение другого человека об определенной философии, ваш разум обрабатывает новые идеи и сравнивает старые, старые идеи против новых мыслей.

Навыки решения проблемы

Библиотеки и книжные магазины заполнены книгами для самопомощи, инструкциями и практическими пособиями. Нет ничего необычного в том, чтобы обратиться за помощью к книге, когда мы ищем набор инструкций по решению проблем.

Подобно тому, как привычка регулярного чтения повышает эмпатию и культурные знания, польза чтения триллеров и мистических романов становится очевидной. Ведь, когда разворачиваются запутанные сюжеты, попытка выяснить, кто это и что — настоящая тренировка мозга. Таинственные сюжеты демонстрируют причинно-следственные связи, стимулируя навыки критического мышления, когда читатель собирает подсказки, чтобы разгадать загадку.

Улучшение сна

Чтение может помочь вам расслабиться и улучшить сон. Чтение перед сном уменьшает влияние электронных устройств. Слишком много времени перед экраном слишком близко к постели чрезмерно стимулирует мозг и часто приводит к бессоннице.

Глубокое погружение в художественное произведение сравнимо с состоянием посредничества, оно имитирует физические эффекты медитации. Ваше дыхание замедляется, сердцебиение регулируется, а артериальное давление снижается.

Ежедневное чтение – это практика осознанности.

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